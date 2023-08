Balotaje en Ecuador: Jan Topic afirmó que votará por Daniel Noboa en la segunda vuelta

El candidato Jan Topic, quien terminó cuarto en las elecciones en Ecuador, anticipó que en el balotaje votará por Daniel Noboa (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

De cara al balotaje del próximo 15 de octubre, los candidatos a la presidencia de Ecuador, Luisa González y Daniel Noboa, empiezan a trabajar para absorber los votos de los aspirantes que no lograron llegar a la segunda vuelta. Este martes, Jan Topic, candidato de la alianza País sin Miedo, reiteró que votará por Noboa.

“Personalmente, voy a votar por Daniel Noboa, de cajón. (...) Ahí no hay misterio”, expresó Topic en una entrevista en el programa Vera a su Manera. Explicó, asimismo, que entre intentar luchar contra la delincuencia y las mafias, y “transar”, se inclina por la primera opción: “Así de simple”.

No obstante, sostuvo que las personas que los votaron no necesariamente deben seguir su preferencia, sino revisar el plan de gobierno de cada uno de los candidatos y formar su propia opinión.

Noboa, de 35 años e hijo del empresario y político Álvaro Noboa, al ser consultado si buscará conformar una coalición en contra del correísmo aseguró: “No estoy a favor de la trinca, sino de un nuevo proyecto”. “Yo creo que la gente tomó su decisión, dio su voluntad en la votación y van a tener una opción en la segunda vuelta. A veces esas coaliciones a mí me suenan a amarre y la verdad que en este momento, no. Una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Yo no estoy a favor de la trinca, yo estoy a favor de un nuevo proyecto y de cambiar la forma de hacer política en este país”.

El joven empresario Daniel Noboa buscará la presidencia de Ecuador en el balotaje del próximo 15 de octubre (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

Este martes, en una entrevista en Ecuavisa, agradeció el respaldo público de Topic y dijo que conversará con él para abordar las propuestas que planteó durante la campaña para combatir la inseguridad. “En caso de ganar las elecciones, los dos principales ejes de mi gobierno serán la seguridad y el empleo. Me sentaré a hablar con Jan Topic temas de seguridad, tiene alto conocimiento en eso, por eso mucha gente votó por él”.

Noboa sostuvo que los ciudadanos “van a tener la oportunidad de votar por el correísmo o por el candidato que no es del correísmo, que es Daniel Noboa”.

Durante su campaña el candidato de derecha dio prioridad al tema de la seguridad.

El domingo, luego de quedar cuatro en la intención de voto, el candidato de derecha había remarcado la necesidad de combatir la violencia que está golpeando al país: “Ecuador vive su peor crisis de inseguridad, esperemos que el siguiente líder logre rescatar a nuestra República. A nuestro equipo de trabajo, gracias infinitas: ¡dejamos todo en la cancha!”.

Topic quedó en cuarto lugar, con el 14,67% de los votos, detrás de la correísta Luisa González (33,25%), el joven empresario Daniel Noboa (23,73), y Christian Zurita (16,50%), quien reemplazó en la candidatura a Fernando Villavicencio, asesinado apenas días antes de los comicios.

Ecuador atraviesa una ola de inseguridad, que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico y que ha hecho que el país pase en 5 años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.

Ecuador vive una grave crisis de violencia e inseguridad (@FFAAECUADOR)

Incluso, la campaña electoral también se vio salpicada de violencia tras el asesinato de Villavicencio, y otros ataques perpetrados contra dirigentes políticos. Otro candidato a legislador fue asesinado en Esmeraldas, una aspirante a diputada sufrió un atentado en su contra, en el cierre de campaña de Noboa se registró un tiroteo y Otto Sonnenholzner y su familia padecieron una persecución policial.

En caso de llegar al poder, Noboa dijo que se enfocará en la seguridad en las fronteras, militarización y segmentación de los puertos. También planteó “tener cárceles barcaza que se lleven a 80 millas fuera de la Costa a los criminales más peligrosos, una agencia central de inteligencia con cooperación internacional”.

