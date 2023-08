Un bombero murió en Chile tratando de salvar un cordero que fue arrastrado por un río

Hace cinco años que Peña Marie era voluntario de la 5ta Compañía de Bomberos de Cañete.

(Desde Santiago, Chile) Joaquín Peña Maril tenía 23 años. Era hincha de Colo Colo, jugaba como defensa en el Deportivo Cayucupil, y desde hace cinco años que era voluntario de la 5ta Compañía de Bomberos de Cañete-Cayucupil, en la Región del Biobío.

El sábado, cerca de las 18.30, su compañía acudió a atender una emergencia en el sector de San Antonio. En el marco del frente de mal tiempo que azota a la zona centro sur de Chile, el caudal del río local, el Cayucupil, había crecido peligrosamente y amenazaba con llevarse a los animales de los agricultores locales.

Al llegar se encontraron con que el cauce estaba a punto de llevarse un cordero. Sin pensarlo dos veces, Peña se lanzó al río a intentar rescatar al animal.

Humberto Toro, delegado presidencial en Arauco, explicó en 24 Horas que Peña Maril “ingresó al río y lamentablemente fue llevado por la corriente. Se le pudo rescatar, fue llevado al hospital de Cañete y pese a los esfuerzos médicos lamentablemente este voluntario falleció por asfixia”.

Ayer domingo, el cuerpo de Joaquín Peña fue trasladado desde el Servicio Médico Legal de Cañete hasta el hogar que compartía con su madre, acompañado de una larga caravana de vehículos de bomberos, amigos y familiares. Hoy, su féretro será llevado hasta el cuartel de Bomberos en el que sirvió.

La situación es especialmente dramática considerando que en octubre, Joaquín se iba a convertir en padre.

“Su familia lo adora demasiado. Se sintió tanto su pérdida que llegaron a despedirlo personas de todo el sector donde vivía y de sus alrededores. Estaba muy contento de que sería padre. Lamentablemente, no alcanzó a conocer a su hijo, pero estoy segura de que estará muy feliz de verlo desde el cielo y estará presente siempre con todos nosotros”, dijo su prima Sofía al diario Las Últimas Noticias.

Leonardo Benavides, amigo bombero de Peña, recordó que en la última Navidad “nadie quería hacer guardia nocturna, todos querían estar con sus familias. En ese tiempo yo era teniente y cuando supo que tenía guardia, Joaquín no dudó en decirme que me venía a acompañar. Me dijo te tengo que estimar harto para para venir a acompañarte, porque él era de la Quinta Compañía y yo de la Tercera. Pero no dudó. Esta Navidad también la pasamos acuartelados”.

Hoy el cuerpo de Pela será trasladado al cuartel de su compañía par el velatorio.

Gabriel Boric, quien se encuentra en la Región de Ñuble, también lamentó la situación del bombero y envió las condolencias a la familia del malogrado voluntario. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del bombero de 23 años en Cañete, que tratando de rescatar un animal, falleció ahogado. Un saludo a toda su familia y a todos los Bomberos de Chile”, dijo el mandatario, quien agregó que están viendo la forma de cómo asegurar y garantizar el apoyo para la familia.

804 damnificados

El frente de mal tiempo que ha afectado a la zona centro sur de Chile se ha tomado un respiro a la espera de que la tarde de este lunes se reactive otro frente, aunque con menos lluvias.

Hasta la mañana de este lunes se contaban 804 personas damnificadas, 416 albergadas y 5.509 personas aisladas. 19.180 personas han sido evacuadas y, aparte del bombero Joaquín Peña, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve dijo que había otra persona fallecida. Se trata de “un conductor de un vehículo, quien producto de la caída de un árbol tuvo un accidente de tránsito en la ruta de la madera”.

