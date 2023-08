La oposición mexicana busca aliados en el exterior para monitorear el proceso electoral en 2024

El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se transformó en el encargado de liderar la estrategia internacional del Frente Amplio de México, luego de declinar su postulación presidencial (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

(Washington, Estados Unidos) 2024 será un año intenso en lo electoral para México y Estados Unidos ya que en ambos países se celebrarán elecciones presidenciales, algo que no ocurría desde 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue electo y Barack Obama ganó la reelección.

En junio del año próximo los mexicanos irán a las urnas para seleccionar al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien goza de una alta popularidad. En Estados Unidos, Joe Biden va por la reelección y del lado opositor, Donald Trump aparece hoy como el que tiene más chances de enfrentarlo por el Partido Republicano en noviembre, pese a las cuatro causas judiciales que tiene abiertas.

Que haya elecciones en ambos países durante el mismo año suele complicar las relaciones bilaterales. Por eso desde ya, tanto oficialismo como oposición mexicana empiezan a llegar a Washington durante este año con diversos mensajes.

La oposición de México está encaminada en un proceso de unidad, como forma de enfrentar a Morena, el partido de AMLO, que corre con la ventaja de la alta popularidad del presidente. Para eso formaron una coalición denominada Frente Amplio, que se encuentra en la mitad del camino de elecciones internas para definir un candidato.

López Obrador y Joe Biden (Foto: Presidencia de México)

Mientras avanza este proceso, el Frente Amplio ya designó responsables de diferentes áreas y uno de los voceros para temas de relaciones exteriores es el ex ministro de Economía y actual diputado, Ildefonso Guajardo, que este miércoles estuvo en Washington participando de un evento organizado por el Mexico Institute del Wilson Center.

El ex secretario tuvo intenciones de postularse a como presidente por el Frente Amplio, pero finalmente declinó la opción y se quedó a cargo de las relaciones exteriores de la nueva coalición.

Te puede interesar: Qué función tendrá Ildefonso Guajardo en el Frente Amplio por México tras desistir de la presidencia

Guajardo, que tuvo participación en las negociaciones de tratados comerciales entre ambos países, señaló en Washington que el hecho de que coincidan los procesos electorales en ambos países “vuelve extremadamente complejas el proceso de toma de decisiones”

“Se enredan mucho la política para ganar las elecciones y eso desafortunadamente crea un gran desafío para hacer lo correcto”, dijo.

Puso como ejemplo de ello, la implementación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) del que él estuvo a cargo de las negociaciones. La firma de ese acuerdo fue el 30 de noviembre de 2018 en el marco del G20 en Buenos Aires, dos días antes que AMLO tomara el mando, a pedido del nuevo presidente, dijo Guajardo.

Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

“No quería firmar el acuerdo porque si su gobierno iba a ser el encargado de firmarlo, habría sido muy difícil para ellos reunir las diferentes miradas desde los distintos segmentos de Morena”, señaló el diputado opositor.

Destacó que luego la aplicación del tratado ha sido compleja, por las marchas atrás en la reforma educativa, la reforma financiera y los “intentos por retroceder en la reforma energética, lo que ha llevado a otras disputas como en los requisitos para el maíz y los transgénicos.

“Cada uno de esos elementos que están en disputa han pasado a formar parte del pleno de la negociación política que incluye migración e incluye también el fentanilo y problemas de seguridad”, dijo el ex ministro de Peña Nieto.

Estos temas, agregó, terminan teniendo impacto sobre los electorados de ambos países, lo que complejiza las relaciones bilaterales.

La relación con EEUU, China y Rusia

Una de las preguntas de la audiencia para el referente de la oposición en temas de política exterior fue qué posicionamiento tendría el Frente Amplio en caso de llegar al gobierno respecto a la invasión de Rusia a Ucrania.

La semana pasada cuando la nueva canciller mexicana, Alicia Bárcenas, estuvo en Washington, fue crítica de la invasión rusa pero también de Estados Unidos por proporcionar armamento a Ucrania para defenderse.

“México está totalmente en contra de la invasión rusa de Ucrania porque viola la Carta de Naciones Unidas. Pero tenemos que dejar de hablar de guerra y comenzar a hablar de paz. Estas armas que van constantemente a Ucrania no ayudan porque hacen que el conflicto empeore”, dijo Bárcena durante una evento del think than Atlantic Council..

Esos dichos generaron reacciones en Washington. El Departamento de Estado contestó que el envío de armas es una decisión “soberana” de Estados Unidos. “Del tema de Ucrania: es decisión soberana de los países decidir el tipo de ayuda y asistencia que brindan. Hemos hecho un compromiso con nuestros socios ucranianos para que puedan seguir defendiéndose”, dijo el vocero adjunto Vedant Patel.

En el evento de este jueves, Guajardo marcó que la postura de la oposición es diferente a la del gobierno.

“Para el Frente Amplio el camino de México está claro: somos parte de América del Norte. El interés de México en el proceso de integración que hemos construido durante los últimos casi 30 años no se centra únicamente en la economía. Es una alianza política con nuestros socios en América del Norte”, dijo Guajardo.

“El futuro de México no está con China. El futuro de México no está con Rusia. El futuro de México está en América del Norte”, agregó el diputado opositor.

El análisis que realiza el ex ministro de Economía es que el gobierno de AMLO está disfrutando de los beneficios de los acuerdos comerciales que han hecho sus antecesores con los socios de la región. Pero cuestionó que “no se puede tener doble moral”, porque el actual gobierno mexicano si bien avanza en términos económicos, luego no es un socio político para EEUU.

Puso como ejemplo la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles. “Si usted está interesado en la integración de América del Norte eso requiere ser consistente con tus vecinos políticamente. No puedes decir que tienes una buena relación con Washington cuando decides no presentarte a la cumbre” y a la vez hacer un llamado a otros líderes de la región a que no vayan.

“Eso no es un buen vecino y ni siquiera es un buen socio”, agregó.

El ex ministro de Peña Nieto entiende que con la invasión de Rusia a Ucrania pasó lo mismo: “Cuando empezó el conflicto y se aplicó el embargo económico a Rusia, México no se alineó con ese embargo. Y definitivamente esa inconsistencia va a tener un impacto. Tenés que ganarte la confianza de tus vecinos”.

Para el vocero del Frente Amplio ser “consistente” en la política de acercamiento a Estados Unidos implica no ser solo un aliado económico sino también un aliado geopolítico.

El pedido de asistencia y observación

Otro de los mensajes que dejó el dirigente del naciente Frente Amplio de México es un pedido a la comunidad internacional para que observen de cerca el proceso electoral en su país para que se respeten las reglas de la democracia.

Ildefonso Guajardo reunido con los líderes del PRI, PAN y PRD luego de dar de baja su candidatura presidencial (Twitter/@Ildefonsogv)

Guajardo relató los procesos que llevó adelante el gobierno de AMLO para debilitar al Instituto Nacional Electoral, que incluyeron una reforma fallida en el Congreso primero y luego frenada por la Justicia.

Te puede interesar: AMLO amaga con nueva reforma electoral y reclama por el costo de las elecciones en México: “Es mucho y podría ahorrarse”

La oposición ha criticado fuertemente ese proceso. El diputado opositor dijo que una de las razones por la que visita Washington es buscar aliados para que empiecen a observar con más atención el proceso electoral mexicano lo antes posible.

“Una de las razones por las que estoy aquí y viajaré a menudo aquí a Bruselas, a Estrasburgo, Santiago de Chile, a Brasil es porque queremos enviar un mensaje muy claro que necesitamos aliados de México en todo el mundo”, dijo Guajardo.

“No será suficiente esperar la semana electoral y enviar observadores a las elecciones. El proceso electoral se inicia en la primera semana de septiembre y tenemos que estar realmente monitoreando cada paso”, dijo.

El vocero en relaciones exteriores de la oposición entiende que el “riesgo” de estas elecciones es muy grande. “100 candidatos fueron asesinados por el crimen organizado en las elecciones de 2021. Hay evidencia de la participación de grupos criminales en las elecciones de Sinaloa y Tamaulipas y Sonora. Esas elecciones fueron infiltradas por grupos de delincuencia organizada y por ello mi partido ha presentado una iniciativa para fortalecer los instrumentos de las autoridades electorales para controlar y definitivamente hacer parte del proceso de observación de las elecciones en cómo el crimen organizado se infiltra en los diferentes procesos electorales”, dijo.

Ante una pregunta de la audiencia de si el Frente Amplio no teme que luego de las elecciones presidenciales del año próximo AMLO pueda evitar entregar el poder, el diputado dijo que la nueva coalición está haciendo un llamado a todos los mexicanos a que participen, para evitar situaciones como esa.

“Necesitamos tener un resultado que pueda ser claro, con una clara victoria. Si el resultado es muy estrecho y está muy muy cerca, desafortunadamente el riesgo de lo que estás describiendo es muy alto”, dijo

Según el ex ministro, ante una participación más alta de los votantes, las chances de una victoria del Frente Amplio son más altas. Pero dijo que si el escenario es con una victoria muy estrecha de la oposición, no se puede eliminar la posibilidad de que el gobierno desconozca los resultados.

“Por eso lo que queremos es que los gobiernos de izquierda en Chile, en Brasil o en Estados Unidos y Europa se involucren en el proceso, para tener un fuerte apoyo internacional en términos de monitorear las elecciones mexicanas y asegurarse que tendremos una posición muy clara a nivel internacional”, agregó Guajardo.

Seguir leyendo: