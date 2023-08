Un gran operativo logró capturar a un zorro que deambulaba por las calles de Santiago de Chile

Zorro Deambulando En Santiago

El zorro culpeo se alimenta de omnívoros, liebres, ratones, conejos, huevos, aves y frutos, dependiendo de lo que encuentre.

Se le puede encontrar a lo largo de Chile, habitando sectores que van desde el nivel del mar hasta la alta montaña. Pero es un animal de naturaleza tímida, que suele rehuir del contacto con los humanos.

Por eso, extrañó que el jueves de la semana pasada personal de la municipalidad de Ñuñoa se encontrara con un ejemplar de zorro culpeo merodeando el mall Plaza Egaña, una zona de alto flujo vehicular.

Los funcionarios municipales intentaron capturarlo para llevarlo a lugar más seguro, pero el zorro fue más ágil, más zorro al fin y al cabo, y logró escapar.

Aunque tras eso se organizó un operativo de búsqueda, del zorro no se supo más.

Eso, hasta el mediodía del sábado. Personal de seguridad de la municipalidad de Las Condes, varios kilómetros al norte de donde había sido visto la primera vez, recibió un llamado alertando por la presencia de un zorro culpeo a un costado en las esquinas de Nuestra Señora del Rosario con avenida Kennedy, una de las más transitadas del sector alto de la capital chilena.

Así, y con el único afán de protegerlo, el personal de seguridad cercó al animal para que no escapara hacia donde fuese peligroso.

El despliegue fue tal, que hasta la alcaldesa de la comuna llegó al lugar en que se encontraba el zorro.

“Hace pocos minutos vecinos nos alertaron de la presencia de un zorro acá en Nuestra Señora del Rosario con Kennedy lateral. Ya están los equipos de seguridad municipal coordinados con Carabineros, sobre todo con el SAG, quienes nos han pedido que ojalá podamos hacer todo lo posible para que vecinos no se acerquen, no intimiden al zorro, y podamos hacer todo para protegerlo hasta que lleguen los equipos del SAG y lo puedan devolver a su hábitat. Esperemos esté en buenas condiciones de salud”, dijo la alcaldesa Daniela Peñaloza.

Así, en presencia de la alcaldesa, bomberos, funcionarios municipales y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el zorro tuvo tiempo hasta de dormirse una siesta reparadora.

El animal hasta se durmió una mediática siesta.

Macho juvenil

El SAG trató de capturarlo, e incluso le lanzaron un dardo tranquilizante, el que no liberó todo el líquido y el animal salió corriendo despavorido. “Esto no es una cosa que solo haya ocurrido ahora. Trabajar y tratar de atrapar especies de la vida silvestre no es fácil, especialmente en un medio como este, con muchas callejuelas, colegios y casas”, según detalló el director regional del SAG, Claudio Ternicier. “Pudimos acercarnos a él con nuestro personal especializado y se le pudo disparar efectivamente un dardo tranquilizante que dio en el blanco pero nuestra estimación es que probablemente no haya descargado suficientemente el dardo”, agregó. Se estimaba que el dardo haría que el zorro corriera entre 3 y 4 minutos antes de que hiciera efecto, pero no fue así.

Finalmente, el zorro fue capturado. Se había escondido en el patio de una casa a varias cuadras de donde lo habían ubicado.

El zorro fue trasladado hasta el Zoológico Nacional, donde fue atendido por personal veterinario. Se determinó que se trataba de un macho juvenil, de poco menos de un año de edad que no tenía lesiones.

Allí permanecerá hasta que la evaluación arroje que puede volver a su hábitat.

Seguir leyendo