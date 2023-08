Los riesgos de la estrategia de Petrobras bajo la presidencia de Lula: de las ganancias a la escasez de suministros

Sede de Petrobras en Río de Janeiro. RICARDO MORAES

Lo que parecía sólo una declaración de campaña electoral del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha hecho realidad y corre el riesgo de convertirse en los próximos meses en un bumerán para su gobierno, así como para la economía de Brasil. Se trata de la petrolera nacional Petrobras, para la que Lula había pedido en la campaña electoral una “brasileñización de los precios de los combustibles”. Una vez elegido, la idea también fue reiterada por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Gleisi Hoffmman, en una entrevista a la televisión Globo. Hoffmman afirmó que el gobierno era contrario a la dolarización del petróleo, que garantiza la paridad de los precios internacionales y permite a Brasil importar todo el petróleo que necesita. En su visión, “se necesita una mezcla entre lo que se importa y lo que se produce, no es necesario dolarizarlo todo”.

Esta paridad fue adoptada en 2016 por el presidente Michel Temer en un intento de relanzar las cuentas del país tras el impeachment de Dilma Rousseff pero lo que hace Petrobras dirigida por Jean Paul Prates desde hace meses es otra cosa. A diferencia de todas las petroleras del mundo, la compañía brasileña ya no sigue más el criterio de paridad de precios de importación, el llamado PPI, y vende sus combustibles a un precio medio de 475 reales por barril, unos 97 dólares. Cuando se anunció esta nueva política, Prates dijo: “No vamos a desviarnos del precio internacional como Venezuela y vender el gasóleo al precio que quiera. Cuando suba fuera, tendrá que subir aquí. Cuando baje fuera, tendrá que bajar aquí”. Pero en julio el precio del petróleo subió un 14% en el mercado internacional y aun así el coste de la gasolina no subió en Brasil.

A finales de julio, la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles (Abicam) divulgó datos que demuestran que Petrobras ya ha empezado a reducir artificialmente sus precios, lo que se traduce en un desfase del 21% para la gasolina y del 18% para el diesel, en comparación con los valores practicados internacionalmente. El barril de petróleo sigue una trayectoria ascendente, mientras que Petrobras ha anunciado repetidas reducciones de los precios de los combustibles. En otras palabras, la petrolera está subvencionando la gasolina y el diesel, y asumiendo los costes de una operación que inevitablemente trae pérdidas, ya que las importaciones tanto de petróleo como de sus derivados son necesarias para abastecer la demanda nacional.

El riesgo es que, con la probable subida del coste del petróleo a escala internacional, los importadores se alejen de Brasil por falta de ingresos, poniendo en peligro el abastecimiento energético del país. Para el economista Adriano Pires, que renunció a dirigir Petrobras en 2022 y es uno de los principales expertos en energía de Brasil “el resultado de Petrobras muestra claramente que el mercado mirará a Petrobras como una empresa que ha abandonado la disciplina y su política de precios se ha convertido en una caja negra”.

Barco petrolero de Petrobras.

Durante el gobierno de Dilma Rousseff, Petrobras, entonces presidida por Graça Foster, practicó este mismo tipo de congelación artificial de precios especialmente en 2014, ya que reajustar los combustibles en un escenario de inflación ya alta tendría sido fatal para las pretensiones de reelección de Rousseff. Hay bastante similitud entre 2014 y 2023: Lula no tiene elecciones ahora, pero necesita que la inflación esté aparentemente bajo control para continuar su cruzada personal contra el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. “Petrobras está repitiendo los mismos errores de la administración de Dilma Rousseff”, dijo el economista brasileño Alexandre Schwartsman. “Si el precio nacional es mucho más bajo que el internacional, el importador privado dejará de importar petróleo aquí, porque en el extranjero pagaría un precio más alto y lo vendería en Brasil a un precio más bajo. Así que el importador quiebra”, declaró Schwartsman al sitio de noticias Metrópoles. “Los mecanismos son los mismos que vimos en el gobierno de Dilma, la cuestión es cuánto tiempo va a durar”, añadió.

Hasta la fecha, Petrobras se ha negado a vender la llamada “gasolina formulada”, una mezcla comercializada en Brasil pero muy criticada porque se compone de sustancias eliminadas durante el proceso de refinado del petróleo a las que se añaden disolventes, mucho más contaminantes que la gasolina normal. Muchos se preguntan si una posible crisis de suministro podría empujar a Petrobras hacia este tipo de producto, socavando así la agenda ecologista del gobierno. En el frente de las ganancias de la empresa, el saldo de esta nueva política de precios también fue desastroso. En el segundo trimestre de 2023, las ganancias cayeron 47%, pasando de 54.330 millones de reales en 2022, unos 11.120 millones de dólares, para 28.782 millones de reales, cerca de 5.890 millones de dólares. Petrobras es una empresa estatal de capital mixto, objeto de un programa de privatizaciones durante el Gobierno de Bolsonaro muy cuestionado por Lula. Petrobras como otras empresas estatales estuvo en el centro de una larga temporada de corrupción que tuvo al PT como uno de los principales protagonistas políticos. El caso más famoso sigue siendo el del Petrolão, que explotó en el primer gobierno de Dilma Rousseff (2010-2014) el escándalo de corrupción destapado por la operación Lava Jato.

También es probable que Petrobras siga en el ojo del huracán en los próximos meses por su intención de perforar en el Amazonas, en un área próxima a la desembocadura del río Amazonas. Tras un no técnico el pasado mes de mayo por parte del IBAMA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la petrolera nacional no se da por vencida. Y espera con su nuevo informe convencer al principal órgano de control ambiental del país, que en su dictamen técnico había destacado “inconsistencias preocupantes de alta vulnerabilidad socioambiental para una operación segura en la nueva frontera exploratoria”. Además de la Amazonia, el proyecto de exploración petrolífera también incluiría la cuenca del Potiguar, una de las cuatro cuencas del llamado margen ecuatorial. Se trata de una zona de aguas profundas del Atlántico en la que Guyana y Surinam ya descubrieron reservas con hasta 13.000 millones de barriles de crudo. Petrobras estima que el horizonte de explotación en esa zona puede rendir 14.000 millones de barriles de petróleo. El Presidente Lula, a pesar de las protestas de los ecologistas y de su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, defiende el intento de Petrobras de explotar los yacimientos amazónicos. Así lo ha reiterado en los últimos días. “Petrobras puede seguir soñando. Y yo también quiero seguir soñando”, dijo en una rueda de prensa. “Ese estudio del Ibama no es definitivo. Señala fallas técnicas que Petrobras tiene derecho a corregir”, agregó. Según el director ejecutivo de exploración y producción de Petrobras, Joelson Falcão Mendes, la empresa confía en un paso atrás del Ibama. “No tenemos que hacer ningún estudio adicional - dijo Mendes durante la presentación de los resultados del segundo trimestre de la empresa - hemos cumplido todos los requisitos y nuestra expectativa es que sí, vamos a recibir una licencia para una de las dos cuencas, tal vez incluso ambas. Si recibimos las dos, eso facilitará en gran medida nuestra planificación”.

El Amazonas es una zona dónde se esta investigando la presencia de petróleo para ser explotado. REUTERS/Ueslei Marcelino

Además, el diario Estado de São Paulo reveló la semana pasada que el PT de Lula quiere cambiar la cúpula directiva de la filial de Petrobras, Bio combustível S.A., la PBio y sustituir al actual presidente Rodrigo Leão por João Silveira, jefe de gabinete de Leninha, diputada del Partido de los Trabajadores del estado de Minas Gerais. Según el diario brasileño, esta sustitución forma parte de un plan más amplio para que el PT ocupe puestos importantes, el mismo plan que ahora quiere llevar a la presidencia de la Vale S.A., empresa multinacional que opera en el sector de la minería, Guido Mantega, ex ministro de Economía tanto de Lula como de Dilma y arrestado el 22 de septiembre de 2016 en relación con el escándalo de corrupción de Petrobras.

Confiar un sector tan importante para el futuro de las energías limpias a criterios políticos y no técnicos corre el riesgo de hacer que Brasil pierda el tren de la innovación sostenible. También el decreto firmado por Lula en los últimos días, que permitirá ahora a Brasil volver a comprar electricidad de la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, ha generado no pocas críticas. La decisión afectará principalmente al estado amazónico de Roraima, que paradójicamente, a pesar de ser crucial en la nueva agenda verde de Lula, nunca fue conectado a la red eléctrica brasileña. Actualmente no hay ningún plan concreto para que se produzca esta integración, que es absolutamente necesaria. Cuando la decisión de la compra de energía fue anunciada por Lula en la primera visita de Maduro a Brasil al final de junio, el director del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) de Brasil, Luiz Carlos Ciocchi, dijo que “hoy no podemos decir cuánto y cuándo ocurrirá porque se necesitan inversiones para mantener y mejorar la línea de transmisión que conecta los dos países, tras años de inactividad”. Se trata de la llamada “Línea del Guri” inaugurada en 2001 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso y cerrada en 2019 por el Gobierno de Bolsonaro debido a los continuos apagones eléctricos en Venezuela.

