Una corredora de propiedades demandó a Alexis Sánchez por el cobro de una comisión

Sánchez ya tiene otra viña en Italia. REUTERS/Eric Gaillard

El 25 de julio de 2021, Alexis Sánchez recibió un correo que lo debió poner feliz. “De nuestra especial consideración”, se lee en el encabezado. “Por medio de la presente aceptamos su oferta de compra”, agrega.

Luego vienen los detalles: se trata del fundo El Galeno, una propiedad ubicada en Huelquén, comuna de Paine, al sur de la Región Metropolitana. El terreno, explicita la misiva, tiene 222,5 hectáreas y el valor de aceptación de la transacción es por la suma de 8.750.000 dólares.

La carta está firmada por Juan Luis Alcalde, representante de la Agrícola Camino Feliz, hasta ese minuto dueña de la propiedad conocida por producir uvas premium.

Concluía así un viejo anhelo del futbolista por encontrar un terreno, búsqueda que había partido en 2016, y concretar su sueño de tener un hotel boutique y una viña en Chile. Porque ya tiene otro terreno en Italia. Alma Soul es el nombre del proyecto vitivinícola del delantero.

El problema es que la compra del terreno esconde una demanda por cobro de honorarios interpuesta por la corredora de propiedades Engel & Völkers Chile.

Esa empresa era la encargada por el delantero para buscar un terreno acorde a sus exigencias, que entre otras incluían que tuviera buena vista, conectividad, etc.

Así fue como llegaron al terreno en cuestión. “Hola Soledad, espero que vaya todo bien por allá. Quería hacerte una pregunta, ¿ese fundo lo venden todo o pueden vender una parte? Gracias y abrazo. Alexis”, dice el correo que el futbolista que acaba de terminar contrato con el Olympique de Marsella le envió a Soledad Cheyre, ejecutiva de la corredora casi un año antes de que se concretara la compra.

El problema, justamente es ese, que Alexis y su abogado Rubén Inostroza terminaron comprando la propiedad tratando directamente con sus dueños y dejando de lado a la corredora.

Alexis Sánchez recorrió así sus nuevas tierras

La demanda

La demanda es por el cobro de la comisión que la empresa asegura que les corresponde, y que asciende al 2% de la propiedad. Poco más de 176 mil dólares.

Según se lee en el escrito, el fundo El Galeno no se encontraba a la venta en ese momento, por lo que fue una gestión de dos ejecutivas E&V la que propuso la oferta a los dueños de la propiedad.

En octubre de 2021, el gerente general de la corredora envió un correo al abogado Rubén Inostroza para proceder a la facturación de la mentada comisión. El correo de Inostroza los sorprendió: “Creo que se equivoca, no existe tal relación de servicios y lo que señala su correo se aleja ciertamente de la realidad. No existe gestión de ustedes para arribar a la compra de dicho inmueble y mucho menos se pactó o contrató servicio o comisión alguna, entre alguno de mis clientes. Por lo anterior, no corresponde me contacte, indicando reunirnos para ver detalles finales o que deba entregarle información respecto de operaciones entre privados”.

Según cuenta el Diario Financiero, la abogada Mónica Vilches contestó la demanda descartando haber pactado el honorario demandado por la corredora. Ahí explicó que la empresa E&V “omite un detalle importante”. Y afirma que representantes de la empresa les dijeron “olvídense de ese campo, porque el precio es muy alto, y no es un buen negocio. El dueño no lo quiere vender, por lo que les recomendamos exploren otras opciones”.

Entre las múltiples pruebas que se acompañan hay una foto de la hermana de Alexis, Marjorie Delaigue, que actúa como representante legal del futbolista chileno con el contrato recién firmado y el edificio Costanera Center de fondo. En todos los intercambios de correos y mensajes no hay referencias a la empresa Engel & Völkers.

Aparte del terreno en Italia y el fundo El Galeno, Sánchez tiene otro en la Región del Maule y, según el Diario Financiero, en Mendoza, Argentina.

Seguir leyendo: