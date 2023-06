Comienza hoy el proceso que podría inhabilitar a Bolsonaro: ¿qué pasará con la oposición?

Jair Bolsonaro (REUTERS/Carla Carniel/Archivo)

(Desde San Pablo) El juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) contra el ex presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro comienza hoy. Su resultado es crucial para la vida política del ex presidente. Lo que está en juego no es sólo su inelegibilidad en los próximos ocho años, es decir las elecciones presidenciales de 2026 y 2030, sino todo el juicio histórico que acompaña a su figura hasta la fecha. En Brasil, incluso algunos de sus votantes, no han olvidado su decisión de abandonar su país rumbo a Florida después de su derrota electoral. Ni su silencio en relación con los gravísimos acontecimientos del 8 de enero cuando sus simpatizantes invadieron los palacios del poder en Brasilia. Eso no sólo le hizo perder seguidores sino que pesará en las emociones que este proceso despertará de forma poderosa, con desenlaces que aún no se pueden predecir.

“Espero que el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, actúe con imparcialidad junto con todo el tribunal”, dijo el ex presidente en la víspera de la apertura del juicio. Bolsonaro será juzgado por un episodio específico denunciado ante el TSE por el Partido Democrático Laborista, el PDT. Se trata de una presentación realizada el 18 de julio en la residencia presidencial del Palacio de la Alvorada ante decenas de embajadores extranjeros. En esa ocasión Bolsonaro atacó a los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), promovió teorías conspirativas sobre la supuesta falta de fiabilidad de las urnas electrónicas de Brasil, desacreditando todo el sistema electoral del país. El Financial Times reveló que esta misma reunión fue decisiva para que la administración Biden enviara mensajes a Brasil de que no aceptaría una violación del orden democrático durante y después de las elecciones.

Sin embargo el relator del proceso, el juez Benedito Gonçalves, ya ha dicho que el juicio también tendrá en cuenta el contexto golpista vinculado al ex presidente. El pasado 26 de abril, fue el propio Bolsonaro quien había declarado a la Policía Federal, en el marco de la investigación de los hechos del 8 de enero, según informaron sus abogados, que había publicado en sus redes sociales un video “sin querer”, bajo los efectos de los medicamentos que estaba tomando mientras estaba hospitalizado. El video cuestionaba la seguridad de las urnas electrónicas en Brasil y fue difundido por el ex presidente sólo dos días después de los gravísimos acontecimientos del 8 de enero.

Nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, en muchas ocasiones durante su presidencia Bolsonaro abrazó posiciones extremistas. El 7 de septiembre de 2021, dirigiéndose a miles de electores, instó a desobedecer las decisiones judiciales, declarando que sólo dejaría la presidencia de la República cuando estuviera muerto. Al año siguiente criticó duramente al Supremo Tribunal Federal, mientras que en diciembre pasado saludó a manifestantes que gritaban consignas golpistas horas antes de la ceremonia en la que la Justicia Electoral certificaba formalmente la victoria de Lula. Todo esto sin duda pesará en el proceso.

Aunque ya están previstas otras dos sesiones del tribunal, el 22 y el 27 de junio, existe la posibilidad técnica de que el juicio se prolongue hasta finales de septiembre, lo que permitiría a los abogados de Bolsonaro ganar tiempo para afinar su estrategia y también aprovechar una posible crisis del Gobierno de Lula, especialmente en la economía. Aunque el veredicto lo declare inocente, todavía hay otras 16 denuncias contra el ex presidente presentadas ante el TSE, entre ellas una por el uso electoral de programas sociales.

Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La defensa de Bolsonaro apelará al precedente de 2017, cuando el TSE negó el pedido de casación del mandato de Dilma Rousseff y su vice Michel Temer presentado en 2014 por el entonces Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) por supuestas ilegalidades en la campaña electoral. “La jurisprudencia no puede cambiar dependiendo de a quién se juzgue o dependiendo de la ideología. Es malo para la democracia que se me juzgue de forma diferente a como se juzgó a Rousseff y Temer en 2017″, dijo ayer Bolsonaro.

Pero más allá del clamor del juicio, en el debate político queda la gran incógnita de la nueva identidad de la oposición, que hasta ahora no ha logrado encontrar una alternativa al personaje de Bolsonaro y se tambalea por las contradicciones de algunos de sus exponentes. Uno de los hijos de Bolsonaro, Flávio, llegó a calificar de “loable” el garantismo de Cristiano Zanin, el ex abogado de Lula en la operación Lava Jato, cuyo nombramiento para el STF fue aprobado ayer no sin polémica. Incluso la ex ministra de Familia y Derechos Humanos de Bolsonaro, Damares Alves, del partido Republicano, en apenas cinco días ha cambiado de opinión sobre el mismo asunto, de estar a favor a estar en contra del nombramiento de Zanin.

Es en este escenario esquizofrénico y lleno de contradicciones en el que la oposición intenta salvarse y salvar las próximas elecciones, las municipales de 2024. La estrategia, según ha declarado el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, será la de la “persecución política”, sobre todo si el ex presidente será condenado por el TSE. Habrá que ver, sin embargo, hasta qué punto los brasileños darán realmente crédito a esta versión. El “bolsonarismo sin Jair” se ha convertido en el mantra del PL y de su presidente Valdemar de Costa Neto, que ahora considera a la esposa de Bolsonaro, Michelle, al general Walter Braga Netto, que se presentó como candidato a vicepresidente en las elecciones del pasado octubre, y a los gobernadores de los estados de San Pablo y Minas Gerais, Tarcísio Freitas y Romeu Zema respectivamente, como sus caballos ganadores para las elecciones presidenciales de 2026.

En cuanto al futuro de Bolsonaro y su peso en la oposición, mucho dependerá también del resultado de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los sucesos del 8 de enero. Ayer la Comisión aprobó, a pesar del veto de la semana pasada, la comparecencia del personaje que se ha convertido en central en las últimas semanas, el ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional Goncalves Dias. Según el diario brasileño Folha de São Paulo, Dias eliminó de la información enviada al Congreso sobre los mensajes que envió ese día las alertas dadas por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). El periódico afirma haber comprobado que Dias ordenó que se omitieran esos informes alegando que ese intercambio de información no se produjo por canales oficiales.

También pesará en los próximos días la revelación de la revista Veja de un supuesto “guión golpista”, con mensajes intercambiados por el ex ayudante de campo de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, actualmente en la cárcel, con algunos militares en un intento de mantener al entonces presidente en el poder tras ser derrotado por Lula en las elecciones de 2022. En un comunicado, Bolsonaro ya se distanció de Cid - que será escuchado por la CPMI - como hizo con los golpistas del 8 de enero. Para ellos, las audiencias de instrucción del juicio comenzarán la próxima semana en el Supremo Tribunal Federal. De los 1245 acusados, sólo 250 siguen en prisión.

Mauro Cid con Jair Bolsonaro (Reuters/Archivo)

Mientras tanto, la última encuesta de Quest publicada ayer muestra que Lula también se ganó al 14% del electorado de Bolsonaro, según el cual la economía ha mejorado bajo su gobierno en los últimos meses. En total, el 53% de los entrevistados ve esta mejora. Sin embargo, en los últimos días, más allá de las encuestas, el debate económico ha estado animado por una polémica entre dos gigantes financieros internacionales como Goldman Sachs y la agencia de calificación S&P, que ha elevado la situación económica de Brasil de estable a positiva como no ocurría desde 2019.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, saludó la noticia como consecuencia de las decisiones positivas de su Gobierno. Sin embargo, después de que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs criticara la calificación, advirtiendo de que, por el contrario, la economía de Brasil “se está deteriorando”, el sitio de noticias Poder 360 publicó en exclusiva un análisis detallado sobre la nueva calificación en el que se afirmaba que “el comunicado subraya que hay más señales de certeza sobre la estabilidad de la política fiscal y monetaria”, pero estas señales “se deben a las políticas diseñadas, en su mayor parte, en el período 2016-2022. Sería un error de lectura subrayar que la medida de S&P es una ratificación de la política macroeconómica actual. No hay validación por parte de S&P de lo que se está haciendo ahora, especialmente en el área fiscal”.

Por tanto, será la economía la que desempeñará un papel decisivo en el futuro político del país en los próximos meses, también para la oposición. Paralelamente, continúan los ataques del gobierno de Lula al presidente Roberto Campos Neto, a quien Lula acusó hoy por enésima vez de ir contra la economía brasileña por no haber bajado aún la tasa Selic, confirmada ayer en el 13,75%. El ministro de Casa Civil, Jefe de Gabinete, Rui Costa, defendió el martes una enmienda a la actual ley que garantiza la independencia del Banco Central, en vigor a partir de 2021. El objetivo es cambiar al presidente del Banco Central sin la autorización del Senado.

Por otra parte, la reforma fiscal también acabó de nuevo en el centro de una guerra entre la Cámara y el Senado, que decidió introducir algunos cambios después de que el texto había sido aprobado en la Cámara. El relator del texto en el Senado, el senador Omar Aziz, del Partido Social Demócrata (PSD) de la coalición que apoya al Gobierno de Lula, eliminó el Fundeb (Fondo para el mantenimiento y desarrollo de la educación básica y la evaluación de los profesionales de la educación) y el Fondo Constitucional del Distrito Federal del techo de gastos, además de los gastos relacionados con las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Esto aumenta las excepciones al techo de las espesas que podría tener un impacto significativo en la expansión del gasto público y por lo tanto un impacto en la inflación y el crecimiento económico.

El proyecto de ley fue aprobado ayer por el Senado y volverá a la Cámara para una nueva votación. Elmar Nascimento, líder en la Cámara de Unión Brasil, otro partido de la coalición de Lula, declaró al sitio de noticias UOL que “no hubo acuerdo sobre el texto que luego fue aprobado en el Senado. Habíamos puesto estacas para impedir cualquier tipo de actitud irresponsable por parte de cualquier gobierno. Los cambios introducidos fueron populistas”, afirmó. Para el economista Caio Megale, se trata de un precedente peligroso. “Se ha abierto la caja de Pandora y se están creando las condiciones para transformar completamente la reforma”, declaró al diario Estado de São Paulo. Esto podría convertirse en un nuevo campo de batalla entre el gobierno y la oposición, con o sin Bolsonaro.

