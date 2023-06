López Obrador volvió a involucrarse en la política interna de Argentina: “Alberto Fernández recibió un endeudamiento exagerado”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a opinar este martes en la política interna de Argentina. Como ya había hecho el pasado 9 de junio, el mandatario se refirió al país gobernado por Alberto Fernández.

“Dejan a Argentina completamente endeudada; y el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el gobierno de Estados Unidos se desentienden y empiezan, porque así son los conservadores en cualquier país, a echarle la culpa de la crisis de Argentina a Alberto Fernández”, comenzó el mandatario mexicano.

Y siguió: “No se analiza la circunstancia ni los antecedentes. Ayer me mandaron una carta que se quiere enviar al presidente (Joe) Biden de algunos presidentes de América para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica financiera y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad porque cómo no va a saber un banco si un cliente tiene o no tiene solvencia. Voy a firmar la carta, la voy a firmar. Ya después informamos pero yo la firmo. La firmo porque se tiene que ayudar a Argentina”.

Luego se refirió a su par argentino: “Alberto Fernández es nuestro amigo, un gran presidente, ya lo he expresado aquí. Él recibió la hacienda pública de Argentina con un endeudamiento exagerado porque los conservadores de Argentina, la derecha de Argentina, quería que se reeligiera a (Mauricio) Macri, que estaba de presidente”.

“Como hay alianzas con organismos financieros internacionales y también con gobiernos extranjeros, se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago para que derramara recursos antes de la elección y Macri quedara de nuevo como presidente”, comentó López Obrador; al tiempo que agregó: “Entonces, el Fondo Monetario Internacional autorizó por consigna de políticos de EEUU créditos que de antemano sabían que no se iban a poder pagar”.

Por último, puso el caso de su país, de acuerdo a su visión: “Es como si nosotros contratamos deuda. Ahora tenemos una deuda muy baja porque no hemos solicitado deuda adicional. Tenemos casi la misma deuda que encontramos cuando llegamos al gobierno”.

El presidente argentino, Alberto Fernández; junto a su par de México, López Obrador (ESTEBAN COLLAZO/PRESIDENCIA/AFP)

Hace 11 días, el mandatario mexicano había asegurado que en Argentina se vive una “situación difícil”, y que “tienen el control los conservadores de todos los medios”.

“Ahora resulta que el FMI no da la cara, no existe, desapareció y los políticos que ordenaron endeudar Argentina, tampoco, y Macri tampoco. Como en Argentina, al igual que en México, pero en abono a los medios de comunicación de México... allá está peor. Estamos mejor aquí”.

Y prosiguió: “Tienen el control los conservadores de Argentina de todos los medios, una cosa impresionante. Si aquí nos quejamos, aquí hay profesionalismo y pluralidad, están democratizados los medios, muy cerca del pueblo y muy distantes del poder (risas). Esta es una prensa libre en comparación (con Argentina) porque siempre nada más vemos lo que nos sucede aquí”.

“Lamentable lo que está sucediendo en medios en Chile, en Argentina, en cualquier otra parte, en Estados Unidos, en Europa, un control tremendo y mucha, mucha manipulación. Por eso van socavando a los gobiernos democráticos populares hasta que los destruyen políticamente. Es un embate mediático y lo que más les funciona a los conservadores corruptos”, opinó sobre el tema.

En noviembre de 2022, López Obrador había desmentido que hubiera un distanciamiento con “su amigo”, el mandatario de Argentina, a raíz de las discrepancias por la candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, el jefe del Ejecutivo mexicano reconoció que sí hubo diferencias con el argentino por las candidaturas que cada nación presentó (Gerardo Esquivel para México y Cecilia Todesca Bocco de Argentina). Aún así, insistió que esto no derivó en una ruptura de la relación diplomática y amistosa: “Él es muy buena persona”.

Seguir leyendo: