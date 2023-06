Estados Unidos aseguró que la dictadura cubana no hace lo suficiente para combatir la trata de personas

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Alexandre Meneghini)

“El Gobierno de Cuba no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y (...) no está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”.

Así comienza el Informe sobre trata de personas 2023: Cuba realizado por Estados Unidos en el marco de su Índice de Tráfico de Personas 2023, en el que acusa a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua de no hacer lo suficiente para luchar contra la trata.

En el caso de Cuba, se denuncia que “hubo una política o patrón gubernamental para aprovechar los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente en el programa de misiones médicas extranjeras. El gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas”.

También dice que el régimen cubano no abordó los delitos de tráfico a pesar de un número creciente de denuncias de ONG creíbles, ex participantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en abusos. Tampoco informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro; confiscó sus pasaportes y credenciales profesionales; y mantuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores”.

En el informe se asegura que las autoridades del Ministerio de Justicia siguieron siendo cómplices de los esquemas estatales de exportación de mano de obra al enjuiciar a las personas que abandonaron los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el régimen debido a abusos y prácticas de explotación con fuertes indicadores de trata de personas.

“El gobierno no informó haber investigado ningún caso de trata en 2021″, reza el reporte. “Procesó a 12 sospechosos por posibles delitos de trata en 2021, en comparación con 17 procesamientos en 2020 y 15 en 2019. Los funcionarios informaron haber condenado a 10 traficantes sexuales, en comparación con los traficantes condenados en 17 casos de trata sexual y un caso de trata laboral en 2020. Según informes del gobierno, las sentencias oscilaron entre cinco y 20 años de prisión”.

También advierte que el régimen de Díaz-Canel disminuyó los esfuerzos para identificar y proteger a las víctimas de la trata y continuó coaccionando a las personas, utilizando tácticas engañosas, manipuladoras y de explotación, para participar y permanecer en los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno.

“En 2021, el año más reciente para el que hubo datos disponibles, las autoridades identificaron a 10 niñas víctimas de trata sexual, incluida una víctima con discapacidades físicas e intelectuales, en comparación con las 18 víctimas identificadas en 2020 (17 víctimas de trata sexual y una víctima de trabajo forzoso). En años anteriores, el gobierno informó tener procedimientos para identificar y derivar de manera proactiva a las víctimas de la trata sexual para que las atiendan; sin embargo, el gobierno carecía de procedimientos formales para identificar a las víctimas en las redadas policiales y confiaba en que las víctimas se identificaran a sí mismas”.

“Estados Unidos está comprometido con la lucha contra la trata de personas porque representa un ataque a los derechos humanos y a las libertades”, comentó el secretario de Estado Antony Blinken tras conocerse el informe (REUTERS/Sarah Silbiger)

En 2021, y con el apoyo de una ONG internacional, 1.111 presuntas víctimas de trata presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y la ONU, alegando que el régimen cubano los explotó y los obligó a trabajar en los programas de exportación de mano de obra. La denuncia afirma que el 75% de los participantes no se ofreció como voluntario para el programa, el 33% nunca vio un contrato, el 69% no sabía su destino final, el 38% tenía su pasaporte confiscado por funcionarios cubanos una vez que llegaron a su destino, el 76% tenía “cuidadores”, el 76% no podía asociarse libremente con los lugareños, el 79% tenía restricciones de movimiento, al 91% se le dijo que no podía regresar a Cuba si desertaba, el 75% sufrió amenazas o presenció amenazas a sus compañeros de trabajo, y el 40% fueron separados de sus hijos como castigo por desertar.

Con respecto al personal de salud, “muchos miembros del personal médico cubano afirman que trabajan muchas horas sin descanso y que enfrentan condiciones de trabajo y de vida deficientes y peligrosas en algunos países, incluida la falta de condiciones higiénicas y de privacidad, y se ven obligados a falsificar registros médicos. Muchos profesionales médicos informaron haber sido abusados sexualmente por sus supervisores”.

EEUU declara de esta manera que el régimen cubano mantuvo esfuerzos insuficientes para prevenir la trata, en particular el trabajo forzoso, y realiza una serie de recomendaciones que pone como prioridad:

-Garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o eliminarlas; específicamente, garantizar que los participantes reciban salarios justos que se paguen en su totalidad en cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar; conservar pasaportes, contratos y credenciales académicas en su poder; garantizar un entorno de trabajo seguro contra la violencia, el acoso y la vigilancia intrusiva; y tener libertad de movimiento para abandonar el programa o rechazar una asignación sin sanciones, como ser amenazado, encarcelado, dañado o prohibido regresar a Cuba.

-Cese del uso del artículo 176.1 para sancionar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra.

-Investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de tráfico sexual y laboral, y condenar a los traficantes.

-Implementar políticas y procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata de manera proactiva, incluso entre las poblaciones vulnerables, y derivar a las identificadas a los servicios apropiados, y capacitar a los funcionarios, incluidos los socorristas, en su uso.

-Adoptar políticas y programas que brinden asistencia especializada y específica para la trata de personas víctimas de la trata masculinas, femeninas y LGBTQI+.

-Cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad de servicio militar obligatorio.

-Examinar a las personas acusadas o detenidas por delitos comerciales relacionados con el sexo en busca de indicadores de trata y derivar a las víctimas identificadas a atención.

-Permitir que una comisión internacional independiente supervise el programa de exportación de mano de obra patrocinado por el gobierno.

-Capacitar a quienes hacen cumplir el código laboral para detectar indicadores de trata y educar a todos los trabajadores cubanos sobre los indicadores de trata y cómo denunciar violaciones relacionadas con la trata.

-Revisar el artículo 363.1 del código penal para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coacción en los delitos de trata sexual de niños.

-Establecer un comité interministerial permanente contra la trata.

-Crear un nuevo PAN en alianza con organismos internacionales.

-Brindar capacitación especializada sobre indicadores de tráfico para el personal de la línea directa e interpretación para personas que no hablan español.

