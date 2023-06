La paradoja del auge del PBI brasileño preocupa a los economistas

Banco Central brasilero.

Los datos del primer trimestre revelados recientemente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sorprendieron a todos. El Producto Interior Bruto (PIB) brasileño creció un 1,9%, mostrando al mundo el potencial del gigante Brasil. Basta decir que en abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) había reducido las perspectivas de crecimiento del país en 2023 a sólo el 0,9%. “Es un resultado que demuestra que nuestro país está mejorando”, comentó entusiasmado el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “el dinero empieza a circular incluso entre los pobres, estas personas se están convirtiendo en consumidores y este consumo generará más comercio y más trabajo”. Por eso, en sus declaraciones, Lula destacó el papel de su programa de distribución de ingresos entre los más pobres de Brasil, el Bolsa Familia, caballo de batalla de todos sus mandatos y que fue en mayo un promedio de 672 reales (unos 138 dólares) para 21,2 millones de familias, por un gasto total de 14.100 millones de reales, 2.890 millones de dólares.

Sin embargo, basta analizar en detalle los parámetros de este crecimiento para comprender que el Bolsa Familia no ha afectado en nada a la cifra del PIB. De hecho, solo un sector, la agroindustria, que creció un 21,6%, hizo que la economía se disparara en los últimos tres meses. La cifra fue revelada en los mismos días en que se discuten los términos del Plan Safra 2023/2024, crucial para muchos agricultores. Se trata de un programa del gobierno federal que ofrece financiación para la producción agrícola del país, en particular para los pequeños y medianos productores. En los últimos días, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, anunció el desembolso de 7.600 millones de reales, unos 1.557 millones de dólares, para ellos. A pesar de la excepcional cifra del PIB, la relación de Lula con el agronegocio sigue siendo complicada. El mes pasado, en una feria agrícola en Bahía, el presidente declaró que había participado “para dar envidia a algunos fascistas de San Pablo.” El presidente se refería al caso del Agrishow de Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo, donde los organizadores habían retirado la invitación al ministro Favaro en represalia por la cercanía de Lula al Movimiento Sem Terra (MST), cuyas ocupaciones de tierras han aumentado exponencialmente en los últimos meses.

Excluyendo la agroindustria, los demás datos del IBGE van en sentido contrario a las declaraciones de Lula. De hecho, el consumo se estancó en el mismo trimestre un 0,2%, mientras que las inversiones cayeron un 3,4%. Además, en los cuatro primeros meses desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, las inversiones extranjeras se hundieron un 28,3% interanual, según los datos revelados por el Banco Central. En valores netos, el importe cayó de 33.900 millones de dólares a 24.300 millones. Abril fue el mes más negativo, con una caída del 70,3 % en comparación con hace un año. La inversión extranjera es importante para la economía brasileña, ya que representa alrededor del 4% del PIB de Brasil. Sin embargo, la inseguridad jurídica de las políticas emprendidas por el Gobierno y los duros ataques del Presidente Lula al Presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, han creado un clima de desconfianza para los extranjeros que quieren invertir. Campos Neto también se felicitó por el dato del PIB del primer trimestre, aunque añadió que “la inflación ha bajado, pero se mantiene en un nivel elevado”. También señaló que, si bien las expectativas de inflación a largo plazo estaban “ancladas” en 2022, desde noviembre “se ha iniciado un proceso de deterioro”. En resumen, el riesgo de que la tasa Selic se mantenga en el 13,75% actual o se reduzca sólo ligeramente sigue siendo muy elevado.

El Producto Interior Bruto (PIB) brasileño creció un 1,9%, mostrando al mundo el potencial del gigante Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes

“Un PIB tan robusto, lamentablemente, no se repetirá en el resto del año”, escribe Ana Paula Vescovi, economista jefe del banco Santander Brasil, en un editorial publicado por el diario Folha de São Paulo: “la actividad económica tiende a perder fuerza en un contexto de desaceleración mundial y en respuesta al endurecimiento de las condiciones financieras que se viene produciendo desde el año pasado. Además, la producción agroalimentaria tendrá menos impacto en los trimestres restantes, las cosechas almacenadas se exportarán y el consumo de los hogares dependerá más de la renta y el crédito. Por otra parte, se espera que los efectos retardados de la política monetaria sigan frenando el mercado laboral”.

En este escenario de enormes desafíos globales, en lo que se refiere al sector industrial el gobierno Lula ha invertido recientemente toda su energía en el programa de automóviles populares, que ahora corre el riesgo de convertirse en un boomerang para la economía brasileña. Después de declaraciones y polémicas, el programa ha quedado reducido a un simple vale de descuento para los consumidores que puede oscilar entre 2 mil y 8 mil reales, es decir entre 400 y 1600 dólares. Una suma mínima que seguirá impidiendo que los pobres compren coches, dado su elevado coste de cualquier forma (los más baratos con descuento, el Fiat Mobi Like y el Renault Kid Zen, salen 60.990 reales, unos 12.500 dólares) pero que tendrá un enorme impacto en los bolsillos de todos los ciudadanos.

Para pagar estos descuentos, el Gobierno pretende gravar de nuevo el diesel, a través de los impuestos federales PIS/Cofins e IPI, a partir de septiembre. “Los impuestos al diesel sólo traerán más inflación” explica Paulo Cardamone, CEO de Bright Consulting, empresa especializada en consultoría para el sector automovilístico. “Conociendo la alta dependencia de nuestra logística de transporte por carretera, esta decisión penalizará a todos los brasileños, tanto a los que compran coches como a los que no, en forma de aumento de los costes de los productos en general y, en consecuencia, de los precios, es decir, todos pagarán para financiar un pequeño beneficio y para unos pocos, esto no tiene ninguna lógica”, declaró Cardamone al diario O Tempo.

Foto de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. REUTERS/Ueslei Marcelino

Economistas famosos como Persio Arida, ex presidente del Banco Central, considerado uno de los padres del “Plan Real”que permitió la introducción de una nueva moneda brasileña, el real, en 1994, para resolver una de las peores crisis inflacionarias de Brasil, ahora también están preocupados. Arida, que participó en el Gobierno de transición de Lula el pasado diciembre, declaró a la prensa brasileña que “desde el punto de vista económico los primeros meses de este Gobierno son muy preocupantes por una secuencia de iniciativas e ideas que van en contra de lo que Brasil necesita: la revisión de la privatización del programa de servicios de saneamiento básico como el alcantarillado, la revisión de la privatización de Eletrobras, los ataques al Banco Central, el cuestionamiento de la ley de empresas estatales, la vuelta de los subsidios del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ideas como la creación de una industria de microprocesadores en Brasil o la restauración de la industria naval, el subsidio al coche popular, retrocesos en la agenda medioambiental.”

Tras la votación de la reforma tributaria, el llamado “Arcabouço Fiscal”, se espera que también la reforma fiscal se vote en julio. Un primer texto aprobado por un grupo de trabajo especialmente creado en el Congreso y dirigido por el diputado Aguinaldo Ribeiro, del partido Progresistas (PP), prevé por primera vez en Brasil el uso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), muy utilizado en Europa, no sin críticas. El texto propone dos tipos de tasas. Uno estándar y otro diferenciado para servicios específicos como la salud, la escuela y el transporte público. Alberto Ramos, director de investigación macroeconómica para América Latina de Goldman Sachs no oculta su escepticismo al diario Estado de São Paulo. “Todo el mundo quiere una reforma, pero es probable que pocos se pongan de acuerdo. La alícuota necesaria del IVA es extraordinariamente alta, del 25% al 27%. Si se crean regímenes especiales, y sin duda se crearán, para la educación, el transporte, la sanidad y todo lo demás, se llegará a una alícuota general aún más alta. Además, el dividendo de esta reforma, en términos de eficacia y crecimiento, se materializará dentro de cinco o diez años. No cambiará la economía a corto plazo”. En cuanto al rumbo económico brasileño, Ramos se declara pesimista. “El tercer mandato de Lula no se caracterizará por las reformas - dijo - es improbable que Brasil se convierta en Suiza como algunos han dicho, mientras que dejará un amplio espacio para retrocesos como el regreso de la vieja política del Partido de los Trabajadores en la esfera microeconómica”.

