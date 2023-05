La Sociedad Interamericana de Prensa abrió la búsqueda para su nuevo director ejecutivo

Encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (archivo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abrió una búsqueda laboral para su dirección ejectuvia, en el marco de la transición tras el anuncio del plan de jubilación de su actual director, Ricardo Trotti, tras 31 años de servicio.

Michael Greenspon, presidente de la SIP, liderará el proceso de transición y contratación junto a la presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco, directora del diario ecuatoriano La Hora, y un subcomité conformado por otras autoridades de la organización: Roberto Rock (La Silla Rota, México), José Roberto Dutriz (La Prensa Gráfica, El Salvador), Jorge Canahuati (Grupo Opsa, Honduras) y el propio Trotti.

Tras un proceso inicial de recepción de candidatos, el subcomité se encaragará de una nueva ronda de clasificación y entrevistas. Luego, enviará al Comité Ejecutivo sus recomendaciones sobre las mejores candidaturas para la decisión final, con el objetivo de realizar la contratación en agosto.

Las personas interesadas para el puesto de la Dirección Ejecutiva de la SIP pueden postularse en este enlace.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

(SIP)

Entre otras funciones, el director ejecutivo crea y dirige programas y actos sobre la libertad de prensa y la sostenibilidad de la industria periodística con arreglo a las directrices de la organización y filosofía tradicionales y nuevas. “La dirección ejecutiva protege la filosofía histórica de la organización ante audiencias internas y externas. Actualiza y cambia esa filosofía de acuerdo a la nueva legislación y tecnologías de la comunicación. La dirección ejecutiva debe coordinar la agenda de la institución, del presidente y las demás autoridades ante los gobiernos y entidades públicas y privadas”, indica la oferta laboral, entre otros detalles sobre las responsabilidades.

Trotti comenzó su gestión como director ejecutivo en enero de 2015. Se incorporó a la organización en 1993 y antes ocupó diversos cargos, entre ellos los de director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa.

Greenspon agradeció que Trotti continuará como director ejecutivo hasta finales de 2023 para ayudar en el proceso de contratación y formación de la persona que le sucederá. “Hemos tenido la suerte de contar con el liderazgo de Ricardo por tres décadas. Él ha sido fundamental en nuestras actividades y proyectos, especialmente en nuestra misión de defender y promover la libertad de prensa y la libertad de expresión, piedras angulares de la democracia”, dijo Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Ricardo Trotti

Greenspon agregó que “la visión de Ricardo ha ayudado a la SIP a gestionar proyectos imprescindibles como el de la lucha contra la violencia e impunidad en crímenes contra periodistas”. Esa misma visión, dijo, ha permitido que todos los medios socios de la organización, desde los medios de referencia hasta los más chicos y del interior de los países, se sientan acompañados en la búsqueda de sus objetivos.

Trotti dijo que espera seguir contribuyendo a la causa de la SIP desde otras perspectivas. “Uno no puede desprenderse fácilmente de una institución tan valiosa para la libertad. Estoy muy agradecido y me siento privilegiado por haber acompañado y aprendido en esta organización, cuyo patrimonio más valioso radica en la convicción de sus autoridades y miembros de que no puede haber democracia sin libertad de prensa, periodismo independiente y medios sostenibles.”

