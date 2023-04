Un ex concejal del Frente Amplio fue condenado en Uruguay por liderar una banda que vendía drogas a domicilio

El material incautado en el marco de la Operación Aurelio (Policía de Montevideo)

Un ex concejal del Frente Amplio fue condenado en Uruguay apuntado de ser el líder de una banda de narcotraficantes que vendía droga por delivery en Montevideo. La Policía de la capital uruguaya informó que su arresto se dio en el marco de la “Operación Aurelio”, lanzada por la fuerza a principios de diciembre del año pasado.

La Justicia lo imputó -junto a otras tres personas- por el delito de “distribución de sustancias estupefacientes prohibidas”. En 2022, el Plenario del Frente Amplio lo había expulsado del partido, de acuerdo a lo que consignó el medio local Subrayado.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo y la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno y el objetivo fue desarticular una organización dedicada a la venta y distribución de drogas en los barrios de Sayago, Colón, Lezica, Nuevo París y La Teja. De hecho, el ex concejal es oriundo de Colón, indicó El País.

“El ex concejal era el cabeza de la banda. Nosotros no sabíamos que había sido dirigente político cuando lo investigábamos. Mientras duró la indagatoria, él no actuó en política. Nos enteramos cuando fue imputado”, expresó una fuente de la investigación al periódico citado.

Todo comenzó en diciembre cuando un investigador de la Brigada Departamental Antidrogas de la capital de Uruguay recibió información sobre una banda de narcotraficantes que operaba en la periferia de la ciudad. El País destacó que ese dato fue investigado y, tras las indagatorias, se detectó a la organización que utilizaba varios autos para suministrar drogas a las “bocas” ubicadas en los cinco barrios mencionados.

También usaban motocicletas para los desplazamientos a los distintos puntos donde se encontraban con sus clientes.

Subrayado detalló las penas a cada uno de los cuatro imputados. La Justicia condenó a S.A. y E.H.Q. (no fueron revelados los nombres) por un delito continuado de negociación de sustancia estupefacientes prohibidas a penas de 2 años y 6 meses; y 2 años y 8 meses de cárcel, respectivamente.

En tanto, a G.C.M. por un delito continuado de distribución de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de 3 años y 8 meses de prisión. Este individuo es un empresario gastronómico, ex concejal del Frente Amplio y referente de ollas populares en Colón, describió el medio.

Por último, M.M. fue condenado por un delito de asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico a 15 meses de prisión.

De acuerdo a la fuente de la investigación consultada por El País, la modalidad de delivery de drogas está muy extendida en Uruguay y en la región desde hace tiempo. Por ejemplo, en mayo de 2021 la Brigada Departamental Antidrogas había desbaratado otra banda de traficantes de drogas que usaba el mismo sistema.

