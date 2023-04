Los múltiples riesgos para Brasil que se esconden en el viaje de Lula da Silva a China

Lula da Silva estrecha la mano del entonces vicepresidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en el Palacio de Planalto en 2009. (REUTERS/Roberto Jayme)

Después de que una providencial “neumonía leve” le hubiera impedido partir hacia China el 26 de marzo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vuela finalmente mañana a Beijing. Providencial fue la neumonía porque le permitió negociar unos graves problemas en el Congreso, en primer lugar algunas medidas provisionales fundamentales para el nuevo gobierno, como el programa “Bolsa Familia”. Lula trató y aparentemente consiguió convencer en los últimos días el “super bloque”, como se llama la bancada de 142 diputados de los 5 partidos de centro que apoyan su gobierno pero siempre por algo a cambio.

Pero la “neumonía leve” de Lula fue providencial sobre todo porque le evitó polémicas en su viaje a China, donde iba a estar acompañado por la mayor delegación de la historia de Brasil, unas 240 personas, entre políticos y exponentes del agronegocio. En cambio, esta nueva misión en abril, la cuarta internacional de su tercer mandato tras Argentina, Uruguay y Estados Unidos, es pequeña. Durará cuatro días en lugar de una semana y Lula estará acompañado por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, una treintena de parlamentarios y el ministro de Economía, Fernando Haddad.

Entre los posibles temas de la agenda en la reunión con su homólogo Xi Jinping estará, según la prensa brasileña, el proyecto de Lula de crear un club de paz al margen de la OTAN y las Naciones Unidas para mediar en una solución pacífica en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva posa con trabajadores en una visita a las obras de reconstrucción del Museo Nacional, Río de Janeiro, 23 de marzo de 2023. Lula canceló su viaje a China debido a que padece neumonía, informó la presidencia el sábado 25 de marzo de 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

También hay mucha expectativa sobre la posibilidad de que Lula firme la adhesión de Brasil a la “Belt and Road Initiative”. Se trata de la tan discutida “Nueva Ruta de la Seda”, el gran proyecto estratégico chino que, con la promesa de inversiones para la construcción de nuevas infraestructuras en los países firmantes, permite de hecho a China una expansión geopolítica y económica sin precedentes en esta visión del nuevo orden mundial multipolar que, junto con Rusia, Beijing impulsa.

Esto explica también la iniciativa aceptada sin ninguna evaluación crítica por Brasil de quitar el dólar en las transacciones comerciales con China. Los dos países abandonarán de hecho el dólar estadounidense como intermediario a partir del próximo mes de julio para comerciar en sus propias monedas cambiando yuanes por reales y viceversa.

Desde 2009, China se ha convertido en el principal socio económico del país, que en 2022 registró un superávit en el comercio con Beijing de 157.000 millones de reales, unos 30.000 millones de dólares, casi la mitad de toda la balanza comercial del país latinoamericano. Entre los principales bienes exportados por Brasil están la soja, la carne y los productos extractivos. A finales de marzo, el Banco Central de Brasil anunció que el yuan había superado al euro en las reservas internacionales de divisas de Brasil, convirtiéndose en la segunda moneda después del dólar.

John Cassara, ex oficial de la CIA, agente especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y autor del reciente libro “China - Actividades ilícitas específicas: CCP Inc., delincuencia transnacional y blanqueo de dinero”, explicó a Infobae que “el uso del yuan en lugar del dólar dará a China un control aún mayor. Muchos países del mundo que han sucumbido a las propuestas de ‘desarrollo’ de China se han arrepentido desde entonces. Sus acuerdos están envueltos en el secretismo y la delincuencia transnacional, la corrupción y el blanqueo de dinero por parte de China son fenómenos habituales que van juntos. Algunos países incluso están perdiendo su soberanía a manos de China”.

Los riesgos del acuerdo por la Amazonia

El gobierno de Lula, sin embargo, no parece preocupado por la posible injerencia de un país de partido único, que, recordemos, es una dictadura. Tanto es así que firmará en Beijing un acuerdo para el CBERS-6, un satélite conjunto con China para monitorizar la deforestación en la Amazonia. La idea de “reducir a cero la deforestación” con la ayuda de China es sorprendente.

Foto de archivo. Vista aérea muestra un terreno deforestado del Amazonas, cerca de Porto Vehlo, Brasil. 17 de septiembre de 2019. REUTERS/Bruno Kelly.

Es cierto que Beijing es el mayor contaminador mundial de gases de efecto invernadero y por ello quiere crear un comercio de créditos de carbono con Brasil que probablemente se firmará en este viaje. Pero hay que ver en detalle el plan al que parece querer adherirse Lula para comprender cómo Brasil se arriesga a un suicidio económico. La idea del presidente es confiar a Beijing el proyecto de recuperación de zonas degradadas de la Amazonia, o de pastos abandonados o poco productivos, unos 40 millones de hectáreas, para transformarlas en zonas de cultivo de alimentos como el trigo y la soja. Brasil ha pedido a los chinos un préstamo de 100.000 millones de dólares para llevar a cabo esta transformación. A cambio, los agricultores brasileños tendrán que pagar su deuda directamente al gobierno de Xi Jinping en productos básicos como soja, maíz y trigo, todos ellos necesarios para la supervivencia de China, especialmente en el escenario nada improbable de un conflicto con Taiwán y un posible embargo internacional.

COFCO, la empresa agroalimentaria estatal china, está claramente interesada en el acuerdo que, sin embargo, corre el riesgo de estrangular a los productores rurales brasileños y “embargar” sus tierras en favor de Beijing.

De hecho, los chinos, con su fuerte crédito, podrán presionarles y decidir el precio de las materias primas con un enorme impacto en Brasil si se piensa que China compra cerca del 68% de las exportaciones brasileñas.

Antes de aceptar un acuerdo de este tipo, Lula debería recordar lo ocurrido en la vecina Venezuela, donde en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez firmó con Beijing la creación de un Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV). Con un préstamo de unos 4.000 millones de dólares Chávez gastó a diestro y siniestro, construyendo incluso el primer satélite “venezolano”, hasta el punto de elevar la deuda a 60.000 millones de dólares. Dio como garantía de pago el petróleo, principal recurso de Venezuela -como la tierra lo es para Brasil- y también gracias a este acuerdo llevó la economía venezolana al colapso.

“Aldeas Taobao” y acuerdos de cooperación tecnológica

Por si fuera poco, Brasil ya ha firmado un acuerdo con Ali Express - la versión brasileña de Ali Baba, propiedad del multimillonario chino Jack Ma - para crear también aquí “aldeas Taobao”. En China, la puesta en línea de la producción rural ha ayudado al país a superar el hambre. Sin embargo, el proyecto propuesto a Brasil no es sólo permitir a los pequeños agricultores locales brasileños poner sus productos a la venta en la plataforma internacional de Ali Baba, sino formarlos tecnológicamente en comercio electrónico. Nada malo en ello si no fuera porque precisamente la capacitación profesional y la formación cultural fuera de China forman parte de la estrategia absolutista de Xi Jinping, que se ha vuelto más agresiva en los últimos meses. Un “sharp power” (“poder agudo”) que amenaza con penetrar en Brasil de forma irreversible y no simétrica incluso en el frente tecnológico.

Esta semana, Lula también firmará un acuerdo de cooperación tecnológica sobre semiconductores, 5G, 6G e incluso inteligencia artificial. Son temas sensibles que podrían poner en riesgo la seguridad brasileña. Baste recordar que las directrices militares chinas del Libro Blanco de la Defensa Nacional que Xi Jinping quiso en 2019 hablan repetidamente de “guerra inteligente”, es decir, guerras con inteligencia artificial. Permitir que China entre con su tecnología de control en Brasil significa darle las llaves para abrir cualquier puerta.

Lula participará en Shanghái también en la toma de posesión de su protegida Dilma Rousseff como presidenta del Banco BRICS (REUTERS/Ricardo Moraes/archivo)

A su llegada, Lula participará en Shanghái también en la toma de posesión de su protegida Dilma Rousseff como presidenta del Banco BRICS, la asociación que reúne a Brasil y China, Rusia y Sudáfrica, y a la que ya han manifestado su interés en adherirse Irán, Argentina, Nicaragua, Nigeria, Algeria, Egipto, Afganistán, Senegal, Indonesia, Arabia Saudita, Afghanistan, Kazajistán y Túnez. Durante el segundo mandato de Rousseff como presidenta de Brasil (2014-2016), que terminó en 2016 con un impeachment, el país vivió la peor recesión económica de su historia.

Fentanilo chino

Por último, en esta nueva temporada de relaciones entre China y Brasil hay que prestar gran atención, según los expertos, a la reciente penetración del fentanilo, producido, según fuentes de inteligencia, en Brasil por el Primer Comando Capital (PCC) con el apoyo del cártel mexicano de Sinaloa, que está trasladando la producción fuera de México debido a la presión de EE.UU. Los precursores son en su mayoría de fabricación china. Brasil podría convertirse en su puerta de entrada al continente americano gracias a la intensificación de estas relaciones políticas y comerciales.

Bolsas de plástico de fentanilo se exhiben en una mesa en el área de Aduanas en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois (Reuters/archivo)

“Muchos consideran que China está utilizando la exportación de fentanilo y sus precursores como una forma de guerra asimétrica”, explica Cassara a Infobae. Las autoridades brasileñas deberían entender que China es un “estado de mando”, es decir un país autoritario basado en el mando, y que puede controlar la producción, distribución, difusión y cadena de suministro de fentanilo si quiere. Animo a Brasil a que aprenda de la actual tragedia del fentanilo en Estados Unidos”.

A su regreso de China, a Lula le esperan algunos compromisos importantes. En el frente interno, el nombramiento de los dos nuevos directores - de Política Monetaria y Fiscalización - del Banco Central, y en el frente externo, la visita oficial del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, prevista para el 17 de abril, que ya está dando que hablar por una misteriosa carga diplomática revelada por la prensa brasileña, actualmente estacionada en Argentina, de 5 toneladas de peso. Según el sitio de noticias Jovem Pan, la visita de Lavrov se anticiparía a la del Presidente Vladimir Putin, prevista para junio. Sobre Putin pesa una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por ser “responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”.

