Jeanine Áñez llamó “sicariato masista” a la Justicia boliviana al cumplir dos años en prisión

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez tildó a la Justicia boliviana como el “sicariato” del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) al cumplir este lunes dos años de prisión por casos relacionados con la crisis política y social de 2019 y reiteró sus denuncias a la violación del “debido proceso” y el “principio de inocencia”, entre otros.

Áñez, a través de sus redes oficiales que son manejadas por su familia, publicó un extenso mensaje recordando su aprehensión el 13 de marzo de 2021, que calificó como “dos años de infamia, crueldad e impunidad del MAS y su sicariato”.

“Hoy se cumplen 730 días de mi secuestro ejecutado en base a la conspiración de Evo Morales, Luis Arce Catacora, sus ministros, la Fiscalía y los jueces sometidos a sus órdenes”, manifestó la ex mandataria transitoria.

Áñez señaló que en su “ilegal encarcelamiento” se han ampliado mediante “resoluciones espúreas” su detención preventiva violando garantías del “debido proceso”, las “garantías del principio de inocencia”, el “derecho a la defensa” “violando tratados internacionales, la Constitución y las leyes bolivianas y todo principio de derechos fundamentales”.

Añadió que en el momento en que fue “secuestrada” por una comisión de fiscales, hace dos años, no tenía “ninguna prueba, ningún fundamento, sin ninguna declaración de testigos” le imputaron por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el caso conocido como “golpe de Estado I”.

“Los fiscales piden aumentar mi detención preventiva diciendo lo mismo (que no han podido tomar otras declaraciones, que no han podido hacer inspección ocular, etc.). Dos años después siguen sin tener nada, ni una sola prueba de terrorismo, sedición y conspiración contra Jeanine Áñez”, indicó.

Cuestionó que la investiguen por terrorismo, que además es un “delito inconstitucional” que les sirve para encarcelarla “sin juicio justo ni posibilidad de defensa”.

“En Bolivia no existe un sistema judicial porque ha sido suplantado por el sicariato masista y esto es una gravísima prueba de que la democracia se ha reducido a la emisión del voto y el resto de instituciones del Estado se encuentran bajo el poder totalitario del gobierno central”, comentó.

Agregó que la comunidad internacional se ha expresado en varias ocasiones sobre “los abusos en Bolivia” y el Gobierno “no tiene la menor intención de reencauzar el camino democrático”.

“Ojalá que tanta injusticia que sufre la población boliviana, como los presos políticos y yo misma, sea suficiente motivo para que cada persona sepa exigir a la clase política la unidad para el cambio y la unidad para recuperar la democracia y sus instituciones”, sostuvo Áñez.

Indicó que el Parlamento boliviano “no tiene los pantalones para cumplir la Constitución y aprobar un juicio de responsabilidad porque saben que investigar a la luz pública los hechos de 2019 sentaría en el banquillo de los acusados a su jefazo huido y a su cúpula que organizó su escape del país”, haciendo referencia al ex presidente Evo Morales.

Antecedentes

La pasada semana un juez boliviano amplió por sexta vez la detención preventiva de Áñez por el plazo de tres meses en el caso llamado “golpe de Estado I”.

El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II” en el que se la acusa de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades durante la crisis de 2019.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

Áñez afronta al menos cinco procesos por la vía ordinaria.

