Congresistas de Ecuador sospechan de un pacto entre Lasso, Correa y Argentina para facilitar la fuga de la ex funcionaria condenada

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador, Fernando Villavicencio, convocó a comparecer ante la comisión asamblearia al canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, al ministro del Interior, Juan Zapata, y al Comandante de la Policía, Fausto Salinas, sobre el caso de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, que abandonó la Embajada de Argentina en Quito el último fin de semana. En esa sede diplomática, la ex funcionaria gubernamental estaba asilada desde el 2020 cuando fue condenada por corrupción.

Villavicencio fue perseguido durante el gobierno de Rafael Correa y denunció el caso Arroz Verde, que luego se convirtió en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó a Correa y a otros miembros de ese gobierno por delitos en contra de la administración pública, entre ellos María de los Ángeles Duarte. Desde que ejerce como legislador, Villavicencio se ha encargado de investigar la corrupción durante el correato y sus vínculos con el crimen organizado.

La comparecencia en la Comisión de Fiscalización se desarrollará la tarde del miércoles, 15 de marzo. Villavicencio habló con Infobae y calificó como “sospechosa y sorprendente” a la salida de Duarte de la Embajada argentina. Según, Villavicencio, los hechos alrededor del caso demostrarían un pacto entre el gobierno de Guillermo Lasso y el correísmo. Sobre los políticos afines al ex presidente Rafael Correa, el legislador dijo: “El correísmo es capaz de cualquier cosa, de vender a su madre, para obtener la libertad de sus líderes que han sido procesados”.

La oposición de Guillermo Lasso impulsa en el congreso un juicio político en su contra.

Esta sería una de las estrategias del gobierno, según el legislador, para afrontar los juicios políticos en contra del presidente Lasso y del canciller Juan Carlos Holguín, ambos impulsados por la oposición afín a Rafael Correa: “(Es)una fuga con sabor a un presunto acuerdo político porque se da en condiciones muy particulares cuando hay dos juicios políticos en camino: el juicio político que apunta a la destitución del presidente Guillermo Lasso, justamente liderado por la bancada correísta, y también un juicio político en contra del canciller Juan Carlos Holguín, (impulsado) por la bancada correísta”.

Para Villavicencio, las autoridades policiales deben explicar cómo Duarte salió de la Embajada sin que sea detenida por la custodia policial de la sede diplomática y cómo abandonó el país. Según información de Infobae, Duarte habría viajado en un vuelo clandestino hacia Venezuela. El legislador cree que Duarte pudo haber cruzado la frontera compartida entre Ecuador y Colombia y aseguró que el gobierno colombiano también debe una explicación.

Ante la posibilidad de que Duarte haya viajado en un avión clandestino, que solo pudo haber partido de una pista no autorizada, Villavicencio recuerda que no sería la primera vez que alguien se fuga así de Ecuador y recordó el caso de Daniel Salcedo, condenado por la corrupción en los hospitales durante la pandemia, que dejó el país en una avioneta que se estrelló en Perú.

Gabriel Fuks, embajador de Argentina en Ecuador, fue convocado en dos ocasiones para entregar información sobre el escape de María de los Ángeles Duarte.

El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó a la prensa que la exministra Duarte “no tenía custodia policial ya que estaba en una embajada”. Esto, para Villavicencio, confirmaría que hubo un pacto porque “en el momento en el que la Policía dice que no había custodia estaba incumpliendo a la sentencia de la Corte Nacional porque ellos sabían que la señora estaba en la residencia del embajador de Argentina”.

El legislador fue enfático en decir que “lo primero que debió haber hecho el gobierno del presidente Lasso es pedir la salida del embajador porque es evidente hay una complicidad del embajador argentino (Gabriel Fuks) en Quito para la fuga de la señora María de los Ángeles Duarte”.

Por su parte, el legislador Ricardo Vanegas informó que “hace dos semanas hubo una mega fiesta” en la Embajada de Argentina en Ecuador y que “ahora desde Caracas la señora Duarte hace conocer que está ahí y que salió bajo riesgo”.

María de los Ángeles Duarte conoció a Rafael Correa en la Universidad y desde entonces mantuvo una buena relación con el ex presidente ecuatoriano (AFP)

Además, Villavicencio señaló que hay otros antecedentes que confirmarían los vínculos entre el gobierno de Lasso y el correísmo. El congresista se refirió a una reunión con el ex ministro de Gobierno de Lasso, Francisco Jiménez: “me confirmó a mí, en su despacho, cuando yo le requería que me explique qué pasó con el habeas corupus otorgado a favor de Jorge Glas (ex vicepresidente de Ecuador), que efectivamente hubo un acuerdo y que el acuerdo era no hacer nada dejar que se vaya dejar que salga”. Villavicencio se refiere a la decisión judicial que permitió que Glas, condenado también por corrupción, abandonara la prisión en noviembre de 2022.

A esto se suma que, según Villavicencio, “está confirmado por la propia versión de autoridades del gobierno del presidente que hubo una reunión con Marcela Aguiñaga y Fausto Jarrín, representantes del correísmo, en los que se trató el tema de la condición legal de estos sentenciados y entre ellos como estaba la el pedido del salvoconducto para que la señora María de los Ángeles Duarte, para que salga del Ecuador a Argentina”.

Duarte publicó en Twitter un mensaje agradeciendo a Argentina por cobijarla y dijo que tomó un riesgo al salir de la Embajada pero que tuvo que hacerlo ante la negativa del gobierno ecuatoriano de otorgarle un salvoconducto.

