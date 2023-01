La vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, evalúa ser candidata en 2024 para suceder a Luis Lacalle Pou

La vicepresidenta Beatriz Argimón sin un espacio propio en su partido, buscará el apoyo de los más jóvenes.

El clima electoral ya se siente en Uruguay, varios jerarcas están siendo consultados sobre posibles precandidaturas de cara al 2024. Entre ellos, una de las más claras dentro del Partido Nacional, la vicepresidente de la República Beatriz Argimón.

Ya desde el año pasado en noviembre Argimón decía que estaba dispuesta a “evaluar” una posible candidatura. Ahora la jerarca adelantó que decidió tomarse seis meses para trabajar junto a un grupo de técnicos “lo que sería una propuesta” y “de acuerdo a lo que salga” del trabajo se tomará la decisión de una posible precandidatura.

“En principio, me tomé estos seis primeros meses para apoyarme en un grupo de técnicos. Porque está bien que me preguntes si quiero ser precandidata. Uno puede querer ser precandidato o precandidata, pero ¿para qué querés serlo?”, indicó la jerarca, consultada al respecto en una entrevista que publica Montevideo Portal.

Para Argimón es importante tener un rumbo claro, y por eso dijo que hay que mostrar para qué querés ser precandidata. En este sentido afirmó que “estamos trabajando sobre lo que sería una propuesta, lineamientos para afianzar cosas que se hicieron, o que se están haciendo, y cosas nuevas… Yo me estoy reuniendo semanalmente con un grupo de técnicos y de acuerdo a lo que salga de nuestro trabajo vamos a tomar la decisión de si somos o no candidatos.”

La relación entre Argimón y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou siempre ha sido estrecha.

La vicepresidente se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou para tratar el tema. Uno de sus puntos claves está en trabajar con los jóvenes de su partido. En este sentido recordó que ella no tiene un sector propio y que cree que dentro del Partido Nacional hay suficiente espacio para todos, tanto herreristas (más ubicados en la derecha) como wilsonistas (de centro izquierda).

El caso del ex custodio presidencial

En varias oportunidades Argimón ha sido consultada sobre el impacto que los casos del ex custodio presidencial, Astesiano, y la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset, influyen en la imagen que se tiene del gobierno.

“A mí me suelen preguntar si este es el peor momento del gobierno. Y yo creo que no. El momento más duro fue al inicio, cuando hubo que enfrentar la pandemia”, dijo en declaración a El País.

A la izquierda atrás en la foto, el ex custodio presidencial durante la asunción del gobierno. La vicepresidenta dijo que se exagera al hablar de crisis institucional y que se debe tener cuidado al adjetivar, cuando se habla del "caso Astesiano".

Argimón cree que la oposición ha exagerado y que no hay tal crisis institucional, como alertan de la vereda de enfrente, según informa Montevideo Portal.

En este sentido agregó que “lo bueno de todo esto es que a raíz de este caso nos enteramos de cosas que pasaban en un gobierno que no era de esta coalición de gobierno, donde sí efectivamente sabemos que se dieron pasaportes y que no se había transparentado”.

Cruce con el Frente Amplio

Los cruces de la vicepresidente con la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, son comunes en la prensa por cruce de declaraciones. Cosse fue precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, el partido de la opción al gobierno nacional actual, al que pertenece José Mujica.

En declaraciones a la prensa, Cosse remarcó cómo ve al gobierno: “Tenemos un gran problema de seguridad, de un país sin rumbo, que puede tener decisiones pero no tiene rumbo porque no sabemos cuál va a ser el rumbo de la educación -los protagonistas de la educación no lo conocen-, no sabemos cuál va a ser el rumbo del trabajo, de nuestra posición internacional”.

Es uno de los nombres casi cantados para las precandidaturas presidenciales de 2024, donde el cruce podría ser con Carlonia Cosse del Frente Amplio.

Entonces fue cuando la vicepresidenta de la República salió al cruce. “Lo vuelvo a decir, si hay un gobierno con rumbo es este. El rumbo que le ofrecimos a la ciudadanía en un programa que estamos respetando y llevando adelante en su cabalidad”, sostuvo Argimón en una rueda de prensa, consignada por Telemundo.