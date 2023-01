Temen dificultades para abastecer de agua potable a ciudades uruguayas por la sequía

El mayor problema son en los ríos y ríos de donde se extrae el agua para potabilizar, que entraron a bajar y no tienen recarga. (Obras Sanitarias del Estado)

La falta de lluvias está dificultando el abastecimiento normal de agua en Uruguay, principalmente en las zonas donde se depende de cauces de ríos pequeños. Esto no se da en Montevideo por ahora, pero sí en otras ciudades como Nueva Helvecia en Colonia y Aiguá en Maldonado.

El presidente de OSE, la empresa pública uruguaya que administra el agua, Raúl Montero, dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que la sequía es la misma en todos las localidades, pero debido a que algunas están ubicadas cerca de ríos importantes el abastecimiento de agua potable no sería un problema.

La meta de OSE es cubrir el consumo de agua potable de los meses de enero y febrero. El jerarca pidió tranquilidad a la población y afirmó que las interrupciones del servicio se deben a fallas puntuales.

Se recomienda evitar el lavado de veredas y autos y el llenado de piscinas. (Obras Sanitarias del Estado)

El mayor problema son en los ríos de donde se extrae el agua para potabilizar, entraron a bajar y no tienen recarga, ya que no se han registrado lluvias. Un caso particular se da en la Laguna del Cisne, que abastece de Salinas hasta Parque del Plata, que no tiene una fuente para abastecerse. Esto se da a solo 50 kilómetros de Montevideo, la capital uruguaya.

Pico de consumo en balnearios

En cuanto Maldonado está muy cerca de los 100.000 metros cúbicos por día (capacidad para la que está diseñada la planta), casi el doble del caudal que se usa en invierno. Todos los equipos están trabajando al máximo, aunque el presidente de OSE estimó que ya se superó el pico más alto durante la primera quincena de enero.

Este problema se da en todas las temporadas de verano, donde los balnearios de Maldonado y Punta del Este tienen picos de consumo, y su demanda no puede ser atendida.

Desde el gobierno se exhorta a la población a hacer un uso responsable del agua con el fin de preservar el recurso. (Obras Sanitarias del Estado)

Según el uruguayo que preside OSE, se proyecta realizar obras en Maldonado. Está inversión no tiene fecha aún, pero si está previsto que sea de un monto mayor al que se recauda por el servicio.

En este sentido, confirmó que la facturación de OSE en Maldonado es de más de US$ 50 millones anuales. Esa facturación, agregó el presidente de OSE, equivale a un 14% del total que factura OSE en todo el país.

Proyecto que busca solución

El gobierno de Luis Lacalle Pou lanzó una propuesta de inversión pública privada, para poder tener más capacidad de agua para potabilizar. Este proyecto se instalaría en el balneario Arazatí, ubicado en el departamento de San José a unos 92 km de Montevideo.

La instalación de esta planta de tratamiento ha sido duramente criticada por el sindicato de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose). Ya que consideran que es una privatización de un servicio esencial, y creen que el gobierno debería de buscar otras vías.

Las localidades de Dolores, Nueva Helvecia, San José de Mayo, Aiguá y la Costa de Oro son las más afectadas ante el déficit hídrico. (Obras Sanitarias del Estado)

Además, desde el sindicato se señala una realidad que se ve en todas las ciudades Uruguayas, la pérdida de agua potable. Este no es un problema nuevo, y los trabajos dicen que a números de hoy la empresa estatal pierde la mitad del agua que potabiliza.

En diálogo con Radio Universal, el presidente de la empresa pública que administra el agua en Uruguay, dijo que este proyecto es clave para contrarrestar los problemas que están viviendo los balnearios de Canelones y toda las zonas aledañas a Montevideo.

En cambio el sindicalista, dijo que afirmar esto es “abstraerse de la realidad”. Y explicó que en los hechos se está desperdiciando el agua por pérdidas en sus cañerías que están obsoletas.

Según el gobierno, el proyecto aprobado en noviembre de 2022, permitirá la construcción de una nueva planta potabilizadora en el departamento de San José para captar agua del Río de la Plata, con una estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros de largo hasta Montevideo.