Más de 20 asesinatos en Guayaquil durante el fin de semana de Navidad

Guayaquil es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. (REUTERS/Santiago Arcos)

En tres días se han registrado más de 20 asesinatos en Guayaquil. Las muertes violentas sucedieron el último fin de semana, que coincidió con las fiestas de Noche Buena y Navidad.

En lo que va del 2022, en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se han registrado alrededor de 1.500 asesinatos, casi el doble de los sucedidos en el 2021.

Guayaquil, conocida como la capital comercial de Ecuador, ahora es una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo debido al aumento de la violencia. Varias investigaciones periodísticas revelaron que en el país operan personas y grupos internacionales –como mafias de los balcanes– que buscan el control de las rutas que permitan el envío de droga hacia el mercado internacional.

Esto sucedería porque el puerto marítimo más grande de Ecuador se encuentra en la ciudad costera de Guayaquil. Según un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, los miembros del crimen organizado, como práctica frecuente, contaminan los contenedores que salen del puerto que se ha convertido en un importante centro logístico de envío de cocaína para Europa y el resto del mundo. Esto ha provocado que la ciudad sea considerada como el hub logístico del tráfico de drogas hacia diversas partes del mundo.

El último fin de semana se reportaron al menos 20 asesinatos. (REUTERS/Santiago Arcos)

El último fin de semana, siete muertes sucedieron en el Guasmo Sur, al sur de la ciudad. A 40 minutos de ese sector, al noroccidental de Guayaquil, en la Nueva Prosperina, hubo otras siete muertes violentas. Solo en ese barrio han ocurrido más de 360 asesinatos este año.

En otras cooperativas de vivienda, según reportó El Universo, también se han registrado sicariatos que dejaron como saldo siete muertos y dos heridos, uno de 14 y otro de 18 años.

En Cristo del Consuelo, donde en agosto hubo una fuerte explosión que dejó muertos, heridos y damnificados, hubo un asesinato el 25 de diciembre.

Una explosión atribuida al crimen organizado en Ecuador dejó el pasado agosto cinco muertos y obligó al presidente Guillermo Lasso a declarar un estado de excepción en la costera ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la criminalidad vinculada al narcotráfico.

Otros tres hombres murieron por sicariato en Mapasingue oeste, en Puerto Hondo y en la Cooperativa Gallegos Lara, todos barrios de Guayaquil.

El lunes 26 hubo otras siete muertes violentas: dos en Nueva Prosperina, una en la cárcel Regional de Guayaquil, una en la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad, y tres en Cerecita, a 7 minutos del centro de la urbe.

Jóvenes sicarios

Según el medio británico The Telegraph, en Ecuador, grupos criminales albaneses han instalado sus “escuelas de sicarios” en Guayaquil. Niños desde los 10 años se reúnen en las canchas de barrios pobres de Guayaquil para aprender cómo manejar y rastrillar un arma. Este, según el medio británico, es el primer paso para que los jóvenes aspirantes a sicarios se unan a las bandas que compiten por el creciente mercado de cocaína en Europa.

Juan se volvió sicario cuando tenía 12 años. (Foto: Victor Raison/ The Telegraph).

De acuerdo con la información de la Policía, los grupos organizados delincuenciales cooptan menores de edad para que sean sicarios pues, en caso de ser arrestados, cuando cumplan 18 años, podrán salir libres y continuar delinquiendo para la banda.

La formación para ser sicarios duraría alrededor de medio año, pero para “graduarse”, los niños y adolescentes deben asesinar a un pandillero rival o incluso a miembros de su propia familia. The Telegraph recogió el testimonio de Juan, un adolescente de 16 años que ingresó a la escuela de sicarios a los 12 y que desde entonces ha asesinado a 45 personas. El adolescente dijo al medio británico que para menores de edad con pocas oportunidades, no hay opciones cuando llega la mafia: “Los niños saben que si se niegan, los matarán. No tienen elección”.

La mafia albanesa no solo que recluta niños para sicariatos y tráfico de droga, sino que los convence de que ese es el camino para lograr una vida mejor. Juan dijo a The Telegraph que los albaneses se llevan a los mejores sicarios a trabajar en Europa: “Conozco a tres de mis amigos que fueron. Ellos pagan la visa y todo. Nunca tuve la oportunidad. Pero es lo que la mayoría de nosotros soñamos”.

Semanalmente, la Policía incauta grandes cantidades de droga en los Puertos de Guayaquil. (EFE/Rodrigo Sura)

Aunque Juan quiere comenzar una nueva vida, el adolescente admitió al medio británico que seguramente estará muerto en unos cinco años más y aseguró que las personas como él no tienen futuro: “Para alguien en algún lugar, solo soy otro puntaje por saldar”.

Los adolescentes que forman parte de estas pandillas inician en el mundo criminal transportando drogas en el país. Según el testimonio de Juan, un ejército de niños trafica kilos de cocaína en el transporte público y soborna a los conductores.

