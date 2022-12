Dos ecuatorianas desaparecieron en la Selva del Darién mientras trataban de llegar a Estados Unidos

Dos ecuatorianas desaparecieron en la Selva del Darién. La lancha en la que intentaban cruzar un río se volcó y ambas fueron arrastradas por la corriente. (1800Migrante)

Dos ecuatorianas desaparecieron en la Selva del Darién, luego de que una lancha en la que intentaban cruzar un río se volcara. Las mujeres, junto con otros tres miembros de la familia Pincay Toaza, intentaban llegar a los Estados Unidos, partieron desde Guayaquil y realizaron el trayecto por tierra.

Según la organización 1800Migrante, que brinda asistencia y asesoría jurídica a los migrantes, este grupo familiar viajaba por su cuenta, sin coyotes –como se conoce a los traficantes de migrantes.

La familia tuvo un trayecto calmado hasta que llegaron a la selva. Sin embargo, cuando intentaron cruzar por el puerto de Necoclí, al norte de Colombia, empezaron los primeros incovenientes pues tardaron más de lo previsto para cruzar y se quedaron sin comida. De acuerdo a un comunicado de 1800Migrante, por tres días y mientras cruzaban el Darién la familia no tuvo comida.

La Selva del Darién es uno de los trayectos migratorios más riesgosos, no solo por los peligros naturales sino porque en las profundidades de esa selva se comenten múltiples delitos y violaciones a los derechos humanos. (AP Photo/Fernando Vergara)

La falta de alimento y las dificultades propias de esa zona selvática, conocida como uno de los trayectos migratorios más peligrosos, provocaron que las mujeres enfermaran y se debilitaran. Sin embargo, lograron cruzar el área más difícil y les faltaba un último tramo para llegar a un control fronterizo panameño.

Según recogió 1800Migrante, “los cruzadores del río tenían una lancha pequeña… El operador realizó una mala maniobra contra corriente y se volteó la lancha, todos desaparecieron en el río, pero algunos pudieron ser rescatados”.

Al momento de la tragedia, que sucedió el 6 de diciembre, pero que se hizo pública este 22 de diciembre, cinco mujeres estaban desaparecidas. Sin embargo, se lograron recuperar los cuerpos de tres mujeres que se ahogaron y otras dos siguen desaparecidas.

Sonia Pincay se ahogó luego de que la lancha se volcara. Ella es familiar de las dos mujeres desaparecidas. (1800Migrante)

Una de las fallecidas es Sonia Pincay Toaza, de 52 años y madre de cinco hijos. Su cuerpo fue trasladado a una morgue de Panamá y, luego de que su familiar recaudara el dinero necesario –incluso pidiendo préstamos–, ahora está en tránsito hacia Guayaquil, Ecuador, donde su familia espera darle el último adiós.

Las dos mujeres desaparecidas son Teresa Pincay Toaza, de 62 años, viuda y madre de cuatro hijos mayores de edad. Teresa era comerciante informal y buscaba llegar a los Estados Unidos para tener mejores oportunidades. La segunda mujer es Yamileth Rodriguez Pincay, de 20 años que estudiaba en la Universidad de Guayaquil. Ella quería ser ingeniera industrial.

Miriam Pincay, madre de Yamileth, contó a 1800Migrantes que si ella hubiera conocido los riesgos a los que se enfrentaba su hija no le hubiera permitido viajar: “Mi hermano y cuñado fueron hasta la fiscalía del Darién para pedir ayuda y buscar a mi hija y hermana, pero les dijeron que era muy peligroso ir a buscarlas en las comunas río arriba porque es tierra de indígenas, que a ellos no les gusta que entren en sus territorios y que no podían ayudarlos”, contó la madre que solo quiere recuperar a su joven hija.

Las autoridades están preocupadas por el incremento de viajes irregulares de grupos familiares con niños y adolescentes por esta selva. (Luis ACOSTA / AFP)

William Murillo, director ejecutivo de 1800Migrantes, explicó que la familia “salió sin coyoteros, sin planificación, fueron a la aventura y están pagando un altísimo precio por desconocer los peligros que representa un viaje irregular”. Ahora, los familiares de las víctimas piden a las autoridades ecuatorianas y panameñas que les ayuden a localizar a las dos mujeres desaparecidas.

La organización de ayuda a migrantes ha reportado 16 migrantes muertos y 15 migrantes desaparecidos solo en el 2022. Del total, 5 son menores de edad que desaparecieron en el naufragio sucedido en aguas mexicanas el pasado 18 de noviembre.

Según las cifras oficiales del gobierno panameño, en el 2022, más de 21.000 ecuatorianos atravesaron la Selva del Darién. En el 2021, solo 300 cruzaron.

TikTok se ha convertido en uno de los medios que usan los coyotes para captar migrantes y llevarlos en riesgosos trayectos hacia los Estados Unidos.

En octubre de este año, Infobae alertó sobre las publicaciones en TikTok de traficantes de personas que publicitan supuestos trayectos seguros para viajar de manera irregular a los Estados Unidos. Lo más alarmante es la cantidad de personas interesadas en viajar, lo que demuestra las inequidades y pocas oportunidades que hay en ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana.

Uno de esos trayectos irregulares, que se realiza por vía terrestre, pasa por la Selva del Darién. Quienes logran transitar por esa zona luego continúan su viaje por seis países más, hasta llegar a la frontera sur estadounidense. Este viaje puede durar entre dos y tres meses.

La Selva del Darién es una jungla ubicada entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá. Tiene 575.000 hectáreas y aunque es Patrimonio de la Humanidad desde 1981, la migración riesgosa, las mafias que operan allí y los animales de la zona, la han convertido en uno de los puntos más peligrosos para los viajeros de varias nacionalidades, principalmente venezolanos, haitianos y cubanos, que buscan llegar a los Estados Unidos.

La Selva del Darién es un tramo obligatorio para los migrantes que, vía terrestre, buscan llegar a Estados Unidos. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Además de sufrir mordeduras o picaduras de animales de la selva que puedan causar enfermedades –como la de una menor ecuatoriana que sufrió una mordedura que no fue atendida y cuya pierna se gangrenó y tuvo que ser amputada–; la deshidratación, la falta de alimentos y el agua contaminada suelen ser causantes de enfermedades que afectan a los migrantes, que deben seguir caminando en un clima húmedo sin recibir ningún tipo de atención.

Pero eso no es todo, de acuerdo con la Cruz Roja de Panamá, un aproximado de 15 de cada 100 migrantes sufren abusos sexuales durante su paso por la selva. Entre abril de 2021 y agosto de 2022, Médicos Sin Fronteras ha documentado 400 casos de agresiones sexuales a migrantes en el Darién.

Así como sucede con las mujeres que se suben a La Bestia, el tren de carga que es utilizado por los migrantes para atravesar México, hay registro de que algunas de las mujeres y adolescentes que cruzan el Darién utilizan parches anticonceptivos porque temen resultar embarazadas como producto de una violación. Es decir que se preparan para enfrentar un acto atroz.

Los migrantes que logran llegar a los Estados Unidos se entregan a la patrulla migratoria con la esperanza de poder ingresar al país norteamericano. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

A esto se suman las mafias del narcotráfico, de grupos armados y de trata de personas que operan en esa selva y que suelen atacar a los migrantes y robarles sus provisiones.

Pero no solo el Darién es riesgoso. En realidad, toda la ruta hasta Estados Unidos tiene diversos peligros que ponen en una situación de vulnerabilidad a los migrantes. El hacinamiento en bodegas de paso, las vulneraciones a los derechos humanos, los asaltos o el abandono en zonas inhóspitas como el desierto de Texas donde las temperaturas durante el día pueden sobrepasar los 40 grados centígrados.

SEGUIR LEYENDO: