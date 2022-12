El ex custodio de Luis Lacalle Pou confirmó ante la justicia que ordenó espiar a la primera dama de Uruguay

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, junto al ex jefe de su custodia, Alejandro Astesiano (AFP/Archivo)

El ex jefe de la seguridad presidencial uruguaya, Alejandro Astesiano, fue indagado por sus gestiones acerca de un viaje de la primera dama de Uruguay, Lorena Ponce de León, el 4 de julio de 2022, dos meses después de que se oficializara su separación del presidente, Luis Lacalle Pou.

Astesiano, quien está imputado con prisión preventiva hasta marzo de 2023, acusado de facilitar documentos para ciudadanos rusos que querían obtener ciudadanía uruguaya, se presentó el pasado lunes 12 de diciembre ante la fiscal Gabriela Fossati, quien buscó conocer detalles de sus averiguaciones.

En la indagatoria a Astesiano, la fiscal Fossati y las adjuntas Giuliana Realini y Gloria Nicolini, le mostraron chats que el ex custodio de Lacalle Pou mantuvo con el subdirector de la Policía, Jorge Berriel, en relación al periplo de Ponce de León rumbo a Miami, publicó El País. Esos chats aparecieron en el marco de la investigación del teléfono celular de Astesiano por la causa de falsificación de documentos para rusos.

Lorena Ponce de León manejaba el plan Sembrando (@loliponcedeleon)

Los textos de los mensajes fueron reproducidos en diversos medios uruguayos y cuentas de Twitter de periodistas que investigaron el tema. En ellos, Astesiano se comunica con Berriel el 3 de julio de 2022 y le consulta: “Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana las 6 de la mañana. Donde va. Reservado total”. Además le detalla que la prmera dama debía estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto.

Poco después, el subdirector de la Policía responde: “Está en el vuelo de LATAM LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima”. Y agrega más información: “Viaja con un pasaporte Americano (...) Sale ahora en el vuelo de LATAM LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima y ahí conecta con LA 2464 con destino final Miami. Ya hizo Migraciones y está en el vuelo, y regresaría el día 09.07 desde San Pablo en el vuelo LA8118 a la hora 09.55″.

Y detalla que “(Ponce de León) viajó en un vuelo de Latam, en el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención”.

Según El País, Astesiano declaró ante la justicia que la primera dama no informó el destino ni la fecha de su viaje y recordó que, en ese momento, el presidente uruguayo enfrentaba la separación de su cónyuge. También destacó que la seguridad de la mujer era parte de su trabajo dado que se trata de un familiar directo de Lacalle Pou.

De acuerdo a las fuentes consultadas por El País, Astesiano reconoció que la primera dama no le había solicitado tener custodia durante su viaje al exterior y subrayó que su trabajo consistía en brindar seguridad a la familia del presidente sin tomar en cuenta si el jefe de Estado estaba separado o no. También señaló que en ningún momento solicitó el aval de Ponce de León para brindarle una custodia.

Luis Lacalle Pou y su ex esposa Lorena Ponce de León, junto a sus hijos, durante la celebración del cumpleaños 47 del mandatario en agosto de 2020 (Twitter Lorena Ponce de León)

Luego aparecieron mensajes directos entre el custodio presidencial y el custodio de Ponce de León, identificado como “Alejandro”, a quien también le pide información, pero con una advertencia previa: “Vos conmigo nunca hablaste”, le dice Astesiano, y recibe como respuesta del agente: “Pero ta… yo no te voy a ocultar cosas”.

Insiste entonces en recibir más datos: “¿Dónde irá?, ¿alguna pista?”, pregunta. Le responden: “Capaz que Brasil otra vez, pero te juro que ni idea”. “Dale, Ale. Bien”, responde Astesiano, y el custodio le asegura “A la orden y leal siempre”.

Astesiano, que estaba junto a Lacalle Pou en Colombia y emprendiendo el regreso a Montevideo, detalla: “Estoy hablando con el presidente. Estamos en avión ya”. Alejandro responde: “Bueno, buen regreso. Si me corre mala suerte. Yo soy leal a vos y obvio que al presidente”. Un poco después vuelve a comunicarse: “Están aeropuerto, al parecer por los vuelos se va a Perú llega el sábado 07:15″.

Como los datos coinciden con los que tenía a través del subdirector de la Policía, Astesiano le agradece a Alejandro: “Sí, tengo todo ya. Está en vuelo Latam LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima (...) Se que vos conseguís todo. A la orden”.

Alejandro, custodio de Lorena Ponce de León, se despide con un pedido: “Si me corre Loli, me voy de secretario tuyo jaja”. Astesiano contesta “Sí, tranqui”.

La fiscal Fosatti interrogó a Astesiano sobre si se puso en marcha un sistema de seguridad durante el viaje, a lo que el ex custodio respondió: “No se implementó porque el presidente no quería molestarla. Nosotros queríamos hacerlo. Fue en momentos en que la separación de ellos estaba complicada desde un punto de vista mediático”.

Alejandro Astesiano

Quién es Alejandro Astesiano

Alejandro Astesiano, ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, ahora imputado, integró una lista del padre del mandatario, Luis Alberto Lacalle Herrera, durante las elecciones internas del Partido Nacional en 1999.

Astesiano se encuentra en prisión preventiva por integrar una red de falsificación de documentos a ciudadanos rusos. Fue imputado por falsificación de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

El ex custodio del presidente uruguayo estaba en el decimonoveno puesto de la Lista 2 a través de la cual Lacalle Herrera se postuló a las elecciones internas del Partido Nacional (Lista 2), con Diver Villanueva Ruiz en segundo lugar. Entre los integrantes de la lista también se encontraba el actual diputado por el Partido Nacional Héctor Gabriel Gianoli.

Lacalle Pou y Astesiano se conocieron en 1999, cuando el ahora imputado trabajaba para el candidato a vicepresidente Sergio Abreu. Abreu era parte de la fórmula del Partido Nacional lideraba por el padre de Lacalle Pou, Lacalle Herrera.

El legajo de Alejandro Astesiano

Posteriormente, Astesiano fue seguridad de los blancos entre 2014 y 2019, custodio del actual presidente durante la campaña electoral y elegido por Lacalle Pou como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial durante su mandato. Antes trabajó en Jefatura, en Investigaciones y en la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Las responsabilidades de Astesiano como jefe de seguridad eran varias, entre ellas la de asegurar la seguridad interna de la sede de Gobierno, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou.

Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.

La red de falsificación de documentos salió a luz tras la detección de una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos. Eso derivó en una extensa investigación que tuvo un gran avance cuando se detuvo a Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Al encontrarse algunas irregularidades en su partida de nacimiento, la Policía se comunicó con los verdaderos hijos del uruguayo del que Karpov aseguraba ser hijo, quienes afirmaron no tener familiares rusos.

