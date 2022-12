Lula da Silva y otros líderes de la región se solidarizaron con Cristina Kirchner tras su condena por corrupción

Manifestación en apoyo a Cristina Kirchner en Buenos Aires (Roberto Almeida)

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien también fue presidenta entre 2007 y 2015, fue condenada el martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Tras conocerse la sentencia, diversos mandatarios de la región divulgaron mensajes en solidaridad con Kirchner y en repudio a la sentencia.

“Vi su manifestación de que es víctima de lawfare (persecución judicial) y sabemos bien en Brasil cuánto esa práctica puede causar daños a la democracia. Deseo una Justicia imparcial e independiente para todos y por el pueblo de Argentina”, dijo el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un mensaje de Twitter.

El propio Lula fue condenado a la cárcel y cumplió 580 días de prisión entre abril de 2018 y noviembre 2019 por dos casos de presunta corrupción. Pero en marzo de 2021, la Corte Suprema anuló las dos sentencias que pesaban en su contra debido a las varias irregularidades procesales cometidas por la Fiscalía y los jueces que le procesaron. Lula siempre ha defendido que sus condenas fueron injustas y las atribuyó a un plan elaborado con el objetivo de impedirle que pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, que ganó Jair Bolsonaro.

Foto de archivo de un acto en Buenos Aires con Cristina Kirchner y Lula da Silva el 10 de diciembre de 2021

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera Lula da Silva, se solidarizó con Kirchner el martes. “Todo el apoyo a la compañera Cristina Fernández, víctima de persecución y politización del Judiciario. El PT está a tu lado, fuerza, ¡La verdad vencerá!”, afirmó la presidenta del PT, la diputada federal Gleisi Hoffmann, en sus redes sociales.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó el martes su “solidaridad” con Kirchner. “Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina, quien enfrenta ahora el ataque del ‘Lawfare’ después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina”, indicó Castro en un mensaje en la red social Twitter.

Foto de archivo de Xiomara Castro junto a Cristina Kirchner

El régimen de Cuba también expresó su “apoyo y solidaridad” con la vicepresidenta de Argentina. “Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad (a Cristina Fernández de Kirchner) frente al acoso judicial y mediático en su contra”, escribió el dictador Miguel Díaz-Canel en su perfil de Twitter y acompañó su mensaje con las etiquetas #CubaTeAbraza y #TodosConCristina.

De igual manera, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, manifestó la “solidaridad” de su país con Fernández de Kirchner por un juicio que considera “tiene claros fines políticos”.

Cristina Kirchner en una reunión con Miguel Díaz-Canel (Estudios Revolución)

El régimen chavista en Venezuela rechazó este miércoles la “persecución judicial” que -aseguró- hay contra la vicepresidenta de Argentina. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló a través de un comunicado que “se une a la indignación del pueblo de la República Argentina y de toda la América Latinocaribeña con motivo de la politizada decisión judicial que condena e inhabilita para ejercer cargos públicos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de esa hermana nación”.

El partido venezolano rechazó “el uso de la justicia como instrumento para tratar de sacar del juego político” a la vicepresidenta argentina y, con ello, “procurar evitar que levante su voz digna contra quienes endeudaron al Pueblo de San Martín y lo sumieron en la exclusión y la pobreza”. El chavismo ratificó su “inquebrantable respaldo” a Kirchner y al pueblo argentino, y aseguró que la “verdad y la justicia prevalecerán sobre la mentira y la persecución política auspiciada por la derecha macrista”.

Nicolás Maduro y Cristina Kirchner en una cumbre del Mercosur en diciembre de 2014 (REUTERS/Enrique Marcarian)

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega; y su esposa, Rosario Murillo, manifestaron su apoyo a la ex mandataria argentina a través de una breve carta. “Cristina, compañera: a usted, con admiración, respeto y cariño, en estos momentos duros, cuando su valentía y la de su pueblo se muestran una vez más, desafiantes y capaces de trascender las miserias, y de crecer, todavía más, en la dimensión histórica que los ha hecho, y hace grandes”, comienza el escrito.

Y concluye: “Nuestra solidaridad en todas las luchas y en el siempre más allá, indoblegable, lúcido, de formidable y profunda espiritualidad. Seguros de que seguimos venciendo, cuente usted con nosotros. Fuertes y fraternales abrazos”. La misiva está firmada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Foto de archivo de Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua

El ex presidente boliviano Evo Morales expresó su “repudio y condena” contra lo que consideró un “golpe judicial” contra la vicepresidenta argentina. “Nuestro repudio y condena más vehemente contra el golpe judicial y amañado que intenta truncar los derechos políticos de nuestra hermana @CFKArgentina. Después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente. Fuerza hermana Cristina. ¡La lucha sigue!”, escribió Morales en Twitter.

En una rueda de prensa, la ministra boliviana de la Presidencia, María Nela Prada, consideró que se trata de “una sentencia totalmente injusta” y confió en que “la verdad tarde o temprano sale a la luz”. Prada recordó que en su momento, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió sobre una “persecución judicial” para “proscribir políticamente a la hermana Cristina Fernández”. También consideró que procesos como el llevado contra Kirchner “son formas que se buscan para dañar la democracia cuando no está al servicio de los intereses de pequeños grupos”.

Foto de archivo de Cristina Kirchner junto al ex mandatario boliviano Evo Morales

Y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles que existe una “venganza política” detrás de la sentencia. “A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata”, manifestó el mandatario en su conferencia diaria.

El gobernante mexicano envió un “abrazo fraterno” y su “solidaridad” a la vicepresidenta “y a todo el pueblo de Argentina”, y señaló que “hay que seguir adelante, resistiendo”. También elogió la decisión de Fernández de no contender de nuevo por la presidencia. “Una actitud muy digna y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa, vulgar, porque no va a ir de candidata. Para empezar, tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones, y sin ser candidata ella va a seguir siendo dirigente”, destacó López Obrador.





Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: Gobierno de México)

Asimismo, previó que Fernández “va a ayudar mucho para que ojalá continúe el progresismo en Argentina y no el regreso de quienes endeudaron a Argentina como nunca con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Estados Unidos”, en referencia al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). “Ojalá que ellos no regresen, si se trata de hablar de corrupción, ellos son los corruptos”, sentenció.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: