Funcionarios cercanos a Lacalle Pou y jefes policiales declararán la semana próxima ante la Justicia por la falsificación de documentos para rusos

Días atrás se dio a conocer que Astesiano ofrecía contactos de Inteligencia y la intervención de celulares a partir del sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior. (AFP)

La investigación penal que involucra al ex jefe de seguridad presidencial uruguaya, Alejandro Astesiano, a una red de falsificación de documentos tendrá una nueva ronda de declaraciones en Fiscalía a cargo de la fiscal del caso, Gabriela Fossati.

Fueron citados a declarar la semana que viene en calidad de testigos el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para obtener información sobre el rol de Astesiano en la sede de Gobierno, sus funciones y sus accesos a los sistemas de seguridad, entre otras cosas, informó La Diaria.

Días atrás se dio a conocer que Astesiano ofrecía contactos de Inteligencia y la intervención de celulares a partir del sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior -El Guardián-. No obstante, desde la cartera aseguraron que esto es “una mentira” y que “no se puede ingresar a El Guardián si no es por un hecho policial que es denunciado en una fiscalía que encuentra elementos para llevar el asunto a un juez, que es quien determina se intervenga”.

De la esfera policial declararán en calidad de indagados el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, y el titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, según informó La Diaria. Ambas personas fueron citadas luego de los datos obtenidos de la investigación administrativa realizada por la cartera.

También declararán el subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, informó este jueves el semanario Búsqueda, y el director de Inteligencia, Claudio Correa, informó Montevideo Portal. A pesar de que fuentes aseguraron que Correa no fue notificado, ambas personas declararán en calidad de testigos.

Fossati, por su parte, envió un mensaje a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía en el que dijo que “todas aquellas personas que tengan algo para aportar en la investigación van a ser escuchadas” y transmitió que, en caso de ser necesario, será ella quien se traslade a los despachos de las personas citadas.

Fossati continuará en el caso

El fiscal de Corte, Juan Gómez, le había otorgado a Fossati el beneficio de no involucrarse en otras investigaciones hasta fines de diciembre, siempre y cuando alguien de su equipo se encargara de ellas. No obstante, la fiscal decidió a mediados de noviembre retomar los casos que le llegaran por turno, además de continuar con la investigación de Astesiano.

Según informó La Diaria, la decisión se da luego de que Fossati se manifestara en contra de seguir en la causa que involucra al ex custodio de Lacalle Pou por considerarla pertinente para una fiscalía de delitos económicos y complejos, y no para una de flagrancia. Además, sostuvo que en lo que va del caso no sintió respaldo “real” de Fiscalía General de la Nación.

Según el fiscal de Corte Gomez, los delitos tipificados a los imputados por la red de falsificación de documentos son propios de una fiscalía de flagrancia y aseguró que desde Fiscalía General de la Nación se le dieron “todos los recursos que estaban a su disposición”.