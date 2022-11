Ministro de Interior uruguayo negó que el ex custodio de Lacalle Pou haya utilizado un sistema oficial de pinchado de llamadas

"Una Mentira es una mentira. No tiene explicación", dijo Heber sobre la versión que asegura que Alejandro Astesiano utilizó el sistema de intercepción de conversaciones. EFE/Sonsoles Caro /ARCHIVO

El ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, asistió este lunes a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para exponer sobre la evolución de las cifras de delitos y el funcionamiento de El Guardián -sistema utilizado por el Gobierno para pinchar conversaciones-.

Esta comparecencia se llevó a cabo luego de que La Diaria divulgara parte de los mensajes recuperados del celular del ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, en los que el hombre ofrecía contactos de Inteligencia y la intervención de celulares a partir de El Guardián. Sin embargo, ya estaba prevista desde antes que esto sucediera. En este contexto, la oposición se centró en obtener información sobre las conclusiones a las que llegó Interior respecto al caso.

Tras la sesión -que duró unas tres horas-, Heber brindó una conferencia de prensa en la que calificó como una “mentira” la versión que vincula a Astesiano con la utilización de El Guardián.

Cuestionado sobre el tema, expresó que “una mentira es una mentira”: “No tiene explicación. No se puede ingresar a El Guardián si no es por un hecho policial que es denunciado en una fiscalía que encuentra elementos para llevar el asunto a un juez, que es quien determina se intervenga”.

“El sistema de El Guardián es un buen sistema que estamos mejorando para cumplir mejor con la labor de investigación”, explicó el ministro y agregó que el sistema de intercepción es auditado cada tres meses por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En ese sentido Heber señaló que “El Guardián tiene que pasar todos los números intervenidos con las órdenes del juez. Y a su vez las operadoras telefónicas les pasa todos los números que están intervenidos con las órdenes del juez. La SCJ coteja que esa información sea idéntica”.

“Si no es así, algo mal está pasando. Hasta ahora no ha pasado eso”, explicó en conferencia de prensa el ministro. “Yo no vengo a hablar del caso (Astesiano) sino del sistema; vengo a defender el sistema El Guardián, que es un buen sistema que estamos mejorando para poder cumplir con la labor de investigación e información que precisa la Policía para darle batalla al crimen organizado”, resumió el titular de la cartera.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, consideró insuficientes las respuestas de Heber y declaró que el ministro se centró en “lo que son las reglas de funcionamiento de estos sistemas dentro de los marcos legales”, pero se le había preguntado si podían ser “perforados”.

“Acá hay una investigación judicial que es reservada, pero todos los días aparecen elementos nuevos, que trascienden los chats. El problema es que lo que ha trascendido no coincide con el funcionamiento normal de acuerdo con todas las reglas y con toda la legalidad que el ministro describe. Nosotros no tenemos por qué levantar una sospecha sobre las autoridades ni sobre los sistemas, pero los sistemas los manejan personas y pueden ser perforados por bandas delictivas”, manifestó el senador frenteamplista.