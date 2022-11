El brasileño Ilan Goldfajn suma respaldo para su candidatura al BID

el brasileño Ilan Goldfajn (Reuters)

Horas antes de que comenzara la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la que se eligirá al nuevo presidente del organismo multilateral, Argentina retiró a su postulante, Cecilia Todesca Bocco, y tras una larga negociación en la madrugada, Alberto Fernández decidió apoyar a Ilan Goldfajn en acuerdo con Estados Unidos. Así, de concretarse los respaldo prometidos a priori, el ex gobernador del Banco Central do Brasil (BCB) se convertirá este domingo en el primer presidente del brasileño del BID.

Los otros candidatos, ya sin Todesca en la lista de opciones, son el mexicano Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco Central; el chileno Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda y de Educación; y el trinitense Gerard Johnson, exfuncionario del BID.

La próxima máxima autoridad de la institución sustituirá en el cargo a Mauricio Claver-Carone, elegido en 2020 y destituido en septiembre por haber dispensado un trato de favor a una empleada con la que mantenía una relación íntima. Su mandato estuvo marcado por tensiones con algunos de los gobernadores, que suelen ser ministros de Hacienda u otras autoridades económicas de los 48 países miembros del banco, y puertas adentro con parte de la plantilla.

Fundado en 1959 para contribuir a la mejora de las condiciones de vida en la región, el BID se ha convertido con el tiempo en una fuente de financiamiento para el desarrollo económico social e institucional de América Latina y el Caribe.

Godlfajn fue designado por el presidente saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que no se ha pronunciado públicamente al respecto. Sin embargo, el brasileño ha hecho compaña profesando su carácter “no ideológico ni partidario”.

“Se necesita un líder que no sea ideológico, que no sea partidario, que sea alguien que no esté discutiendo cuestiones que no sean de fondo”, repitió varias veces durante los días previos.

Godlfajn hasta ahora se desempeña como jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tiene un doctorado en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una maestría en Economía de la Pontifíca Universidade Católica y una licenciatura en Economía de la Universidade Federal, ambas en Río de Janeiro.

Ocupó el cargo de Gobernador del Banco Central do Brasil (BCB) entre mayo de 2016 y febrero de 2019. En 2017, fue elegido Banquero Central del Año por la revista The Banker, y el año siguiente fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance.

La experiencia laboral de Goldfajn en el sector privado incluye su trabajo desde diversos cargos, como el de Economista Jefe y Socio de Itaú Unibanco, Socio fundador de Ciano Investimentos, y Socio y Economista en Gávea Investimentos, tres instituciones financieras de primera línea en Brasil.

También se desempeñó como Presidente del Consejo Asesor de Credit Suisse Brasil. y ha trabajado como consultor para diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el FMI.

Goldfajn, que presume de ser “un buen mánager y administrador”, estima que el BID debe estudiar cómo incrementar la eficacia y proceder por etapas. “Hay que examinar cómo optimizar el capital que hay, cómo optimizar el balance del banco y hay formas de hacerlo, con garantías cruzadas, con compra y venta de los títulos, midiendo los riesgos que hay en la cartera”, enumeró durante su campaña.

Sus prioridades, había adelantado, serán la lucha contra la pobreza y el cambio climático, junto con la inversión en infraestructura. Además, insitió en la necesidad de más diálogo con la asamblea de gobernadores. “El próximo presidente va a tener que enfrentar un BID que tiene la moral baja, con muchos conflictos, mucho más ideológico, que necesita reenergizarse” pero “esto es tanto un desafío como una oportunidad”, declaró a la AFP.

