Un testigo aseguró que denunció en 2019 el fraude por la falsificación de documentos uruguayos por parte de ciudadanos rusos

Ante distintos aumentos en los controles, la red de falsificación integrada por el ex custodio de Luis Lacalle Pou consiguió reiteradas veces pulir la maniobra y continuar operando. (AFP)

En medio de la polémica generada por la red criminal que falsificaba documentos rusos en Uruguay, un jerarca de Identificación Civil declaró que pudo constatar más de 40 falsificaciones de partidas de nacimientos entre 2019 y 2020, informó El País.

Su testimonio fue dado el 26 de septiembre en la Fiscalía y el hombre mencionó que desde 2019 viene denunciando este tipo de fraudes en los trámites, a través del cual ciudadanos rusos conseguian acceder a la ciudadanía uruguaya amparándose en leyes que habilitan a nietos e hijos de uruguayos a tener la ciudadanía del país.

En su declaración explicó que los implicados traían desde Rusia las partidas de nacimiento ya apostilladas y le agregaban el nombre de algún uruguayo generalmente ya fallecido. El trabajo de traducción era hecho también por rusos, dado que en Uruguay no hay traductores oficiales a ese idioma. Posteriormente, ese documento se inscribía en la Sección Extranjeros de la Dirección de Identificación Civil.

Consultado sobre cómo fue que detectó la maniobra, respondió que en muchos trámites aparecian dos nombres en común: el escribano Álvaro F. y una gestora Adriana S. “Esa gente venía con muchos casos de rusos hijos de uruguayos y eso nos resultó sospechoso”, declaró el testigo y afirmó que cuentan con videos de esos trámites.

Según divulgó El País, en 2019 se armó un expediente que llegó a Fiscalía tras contactarse con varios hijos y viudas de personas cuyos datos habían sido utilizados de manera ilícita y sin previa consulta. Al momento de estas declaraciones llevaban más de 40 casos denunciados.

En algunas ocasiones no tenían “más remedio que expedir las cédulas”. En otras, los documentos eran denegados. Sin embargo, ante un aumento en los controles, desde la organización criminal “pulían un poco más” la maniobra y continuaban su funcionamiento, aseguró el jerarca de Identificación Civil.

Según dijo el testigo, los investigadores de la Dirección de Identificación Civil no sintieron mucho apoyo por parte de las autoridades del momento (2019) respecto del análisis caso a caso de las partidas de nacimiento.

Otra de las formas que encontraron para evadir los controles fue tramitar las ciudadanías uruguayas en oficinas del mismo organismo, pero localizadas en el interior del país. Una vez neutralizada esta maniobra a través del trabajo en conjunto de Identifiación Civil y el Ministerio del Interior, la red consiguió una nueva escapatoria: realizar los trámites en los consulados. “La gran mayoría de los casos en que se llegaron a expedir los pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos fueron emitidos por el consultado uruguayo en Moscú”, indicó el testigo de Fiscalía.

Por otra parte, aseguró que estos ciudadanos rusos que obtuvieron ciudadanía y pasaporte uruguayo no cumplieron con los requisitos formales establecidos por el país y no se encuentran registrados en la Corte Electoral. Esto significa que los trámites no son reconocidos por la Corte Electoral uruguaya. En ese sentido, la fiscal del caso Gabriela Fossati solicitó informes de distintos organismos públicos sobre ciudadanías otorgadas a rusos.

