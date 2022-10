El régimen de Daniel Ortega disolvió otras 37 ONG internacionales en Nicaragua

Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo)

El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este miércoles el cierre de 37 ONG internacionales, entre ellas 6 originarias de España, incluida la Asociación Ayuda en Acción que operaba en el país centroamericano desde 1993.

Ocho de las ONG canceladas son originarias de Estados Unidos, seis de España, cinco de Alemania, cinco de Francia, dos de Austria, dos de Italia y una cada una de Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, China, Inglaterra, Países Bajos, Perú y Suecia, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Gobernación publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación sostuvo que las 37 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua, “ya que no reportaron por más de 10 a 31 años juntas directivas del país de origen, actualización del poder del representante legal, y estados financieros conforme períodos fiscales”.

Las ONG estadounidenses ilegalizadas son Asociación Alas del Socorro, Asociación Vida, Nicaragua Relief Fund, Finca Internacional INC, Global Links, Partners of the Americas INC, Centro para la Rehabilitación Internacional, y Consejo de Cadenas de Empresas Pequeñas.

LA LISTA DE ONG ILEGALIZADAS

Las de España son Asociación Ayuda en Acción, Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación con Nicaragua, Asociación Arquitectos Sin Fronteras, Greenworld Asociación Medio Ambiental, Proyecto Educativo Agropecuario Nicaragüense Andaluz Rugama, y Asociación Cooperaccio.

De Alemania fueron disueltas la Asociación Monimbó, Asociación Francisco Ortíz, Amistad con Nicaragua, Amistad entre ciudades Frankfurt-Granada (Nicaragua) y Fundación Friedrich Naumann-Stiftung.

De Francia fueron ilegalizadas Asociación Amistad, Ayuda y Desarrollo; Veterinarios sin Fronteras; Medicina, Ayuda y Presencia; Asociación Diente y Salud para América Central; y Ayuda Médica Internacional.

De Austria fueron afectadas la Asociación Austríaca de la Cooperación para el Desarrollo y la Asociación Austroprojekt; y de Italia el Movimiento Liberazione Sviluppo y la Unión Voluntariado Internacional para el Desarrollo y la Paz.

Una persona camina delante de un cartel con la imagen de Ortega y Murillo (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Las otras nueve ONG ilegalizadas son Fundación Tecnología del Plata (Argentina), Oxfam-Solidaridad (Bélgica), Organización Canadiense por la Solidaridad y el Desarrollo (Canadá), y Fundación de Refugiados y Exiliados Nicaragüenses (Costa Rica).

También la Asociación para la Protección de la Vida Silvestre (China), Asociación Coda Internacional Training (Inglaterra), Stichting Healhtnet Internacional (Países Bajos), Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo en Latinoamérica (Perú), y Servicios de Voluntarios Suecos (Suecia).

En el caso de la española Ayuda en Acción, según su página web, trabaja en Nicaragua desde 1993 en los departamentos (provincias) de Matagalpa, Jinotega y Madriz con la infancia y la juventud para la generación de oportunidades y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Con 84 personas trabajando y 14.879 beneficiados en Nicaragua, atendieron a 39.188 ante la pandemia del COVID-19, apoyaron a 1.920 estudiantes a alcanzar el nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas en el periodo escolar, así como a 45 comunidades que se benefician de sistemas comunitarios de protección.

TAMBIÉN CIERRAN OTRAS 63 ONG LOCALES

El Ministerio de Gobernación también canceló este miércoles la personalidad jurídica de 63 ONG nacionales, entre ellas una decena de asociaciones religiosas, como la Orden de las Hermanas Maryknoll de Santo Domingo que recibía aportaciones voluntarias de la Orden Maryknoll de Nueva York.

En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, o a través del Ministerio de Gobernación, ha ilegalizado al menos 2.275 ONG nicaragüenses y extranjeras desde diciembre de 2018.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

(Con información de EFE)

