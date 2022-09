Del perdón social al decrecimiento económico: ¿qué queda de los debates propuestos por el gobierno?

BOGOTÁ 11 de agosto. Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. (Presidencia de Colombia)

Otros sugieren que “soltar globos” también puede ayudar a distraer y permite reconducir a la opinión hacia campos en donde el gobierno siente que puede haber menos costo político cuando hay un nivel de atención alto. Creo que estas tesis olvidan el papel que deben jugar los gobiernos a la hora de ejercer su liderazgo de formas más suaves. Ciertamente, el objetivo de un gobierno no puede ser solo diseñar e implementar políticas públicas acotadas.

Si se trata además de un gobierno con grandes ambiciones de transformación social, es incluso necesario que genere conversaciones políticas entre la ciudadanía, deben actuar como facilitadores de una reflexión sobre la necesidad, la profundidad y la naturaleza del cambio que queremos lograr como sociedad. Cualquier cambio está precedido por grandes dosis de reflexión y es del todo conveniente que el gobierno se erija como incitador y hasta provocador de dicha reflexión.

Las salidas en falso del gabinete ministerial de Gustavo Petro. Fotos: Archivo

Pero ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre. El gobierno nacional y sus funcionarios no son profesores tratando de guiar una discusión en un seminario doctoral. Parte de su función es aterrizar esas discusiones, darlas en el reino de lo probable y de lo lograble: su función es también la de guiar la discusión sobre el cambio en dirección de lo posible, señalando restricciones y obstáculos con honestidad y rigurosidad. El gobierno debe caminar una delgada línea entre la necesidad de inspirar y la necesidad de acotar las expectativas para traducir los deseos en acción.

La administración Petro se está inclinando demasiado hacia el lado de proponer grandes discusiones, a veces de una forma no del todo acertada ni haciendo uso de las mejores herramientas comunicativas disponibles, y constantemente desestima la conversación sobre cómo podemos lograr entre todos que las grandes ideas se conviertan en alguna dosis de realidad. Es más, a veces propone las discusiones con una arrogancia académica tal, que en el mismo acto de proponerlas automáticamente excluye a muchos del intercambio.

FILE PHOTO: Colombia's President Gustavo Petro addresses the media after a meeting, in Bogota, Colombia July 22, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo

Y lo digo desde mi experiencia individual. Durante muchos años de mi pregrado y estudios de maestría y doctorales intenté leer y entender a Derrida. Y lo confieso, no pude. Luego cuando el hoy Presidente propuso en su campaña una discusión sobre el perdón social e invocó a Derrida como figura de autoridad, dejé de prestar atención inmediatamente.

En vez de acudir a una explicación clara de la idea y la forma en que podría convertirse en realidad, citar a uno de los filósofos más impenetrables que he leído como referencia indispensable, no solamente me pareció una forma de arrogancia académica inadecuada y contraproducente sino que me dejó la impresión de que hizo más por confundir y oscurecer el debate que por aclararlo, hacerlo más didáctico y por tanto, tornarlo en algo útil.

Tuve la misma impresión con las explicaciones que leí sobre las declaraciones alrededor de la idea del “decrecimiento económico” de la Ministra de Minas la semana que termina. A veces me da la impresión de que la necesidad de sonar inteligente prima sobre la necesidad de plantear debates que produzcan reflexión y que precedan el cambio. Eso es un arma de doble filo por dos razones: primero, porque un gobierno que se precia de ser el verdadero gobierno del pueblo, no puede caer en la tentación de jalarle a la arrogancia que deriva del conocimiento con tanta facilidad.

Y segundo, porque “echar globos” más de la cuenta sino está acompañado de políticas públicas y resultados, termina generando un altísimo costo político. La secuencia que empieza con la grandilocuencia, sigue con la invocación de la autoridad académica y termina con las disculpas profusas (como sucedió con la Ministra esta semana) desgasta y hacer perder credibilidad. Liderazgo en la reflexión sí, pero no así.