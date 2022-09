Lula Da Silva llamó a Cristina Kirchner para expresarle su solidaridad tras el intento de asesinato

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y la ex presidenta de Argentina Cristina Kirchner en una fotografía de archivo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ex presidente de Brasil y candidato para las elecciones de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, habló con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, tras el intento de magnicidio para expresarle su solidaridad.

Según confimaron a Infobae fuentes cercanas a la ex Presidenta de Argentina, el dirigente del PT dialogó este viernes con la peronista tras la conmoción que causó el ataque de ayer.

Poco después del atentado, Lula había enviado “toda” su “solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad”.

“Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo y gracias a Dios ella resultó ilesa”, añadió el ex mandatario y líder del Partido de los Trabajadores.

Lula deseó además “que el autor sufra todas las consecuencias legales” porque “esta violencia y odio político que vienen siendo estimulados por algunos son una amenaza a la democracia de la región” y “los demócratas del mundo no tolerarán cualquier violencia por divergencias políticas”.

Foto de archivo del Presidente de Argentina Alberto Fernandez hablando con la Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, junto a los exmandatarios de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva y de Uruguay Pepe Mujica, en un acto por los derechos humanos en Buenos Aires Dic 10, 2021 (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El ataque se produjo la noche del jueves cuando Cristina Kirchner llegaba a su departamento de Recoleta, en Buenos Aires. Mientras saludaba a sus seguidores, que se reúnen frente a su hogar hace días para apoyarla en la causa judicial en la que está imputada, un hombre brasileño de 35 años, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, apuntó con un arma a la vicepresidenta y gatilló dos veces, pero no salió ninguna bala.

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo también este viernes durante un acto de campaña que lamentaba el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner.

“Ya envié una nota. Lo siento”, dijo Jair Bolsonaro al ser cuestionado al respecto durante un acto de campaña en Río Grande do Sul. “Ahora, cuando me apuñalaron, había gente que estaba emocionada. Lo siento, ya hay gente que quiere poner este problema en mi cuenta. Y el agresor... me alegro de que no sabía manipular un arma. Si hubiera sabido, habría tenido éxito en el intento”.

Manifestaciones en todo el territorio de Argentina se desarrollan este viernes con epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en repudio al atentado fallido que dejó al país en estado de conmoción.

El ataque fue considerado por el presidente Alberto Fernández como el incidente más grave desde el regreso a la democracia en 1983.

El papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires, le expresó su “solidaridad y cercanía en este delicado momento” y dijo que reza porque “prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos”, informó el Vaticano.

La tentativa de magnicidio también fue repudiada por los principales dirigentes de la oposición Juntos por el Cambio (centro-derecha), como el expresidente Mauricio Macri (2015-19) y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La coalición gobernante Frente de Todos (peronismo de centroizquierda) convocó a marchar a la Plaza de Mayo “con la bandera a defender la democracia” en un día que fue decretado feriado nacional.

(Con información de AFP)

