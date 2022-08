Uruguay: denunciaron que a las mujeres presas les dan pañales en lugar de toallas femeninas

Denunciaron las precarias atención de salud que reciben los presos en las cárceles uruguayas, en especial las mujeres (Ministerio del Interior Uruguay)

Durante una sesión parlamentaria llevada a cabo este miércoles, la senadora por el Frente Amplio Graciela Barrera hizo referencia a la situación carcelaria y propuso “poner énfasis” en la salud de aquellas personas que se encuentran cumpliendo una condena.

Según explicó, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) cubre al 65% de los privados de libertad, así dando una atención “totalmente insuficiente” con carencias graves en distintos aspectos del cuidado: “las causas son la falta de recursos humanos, físicos y coordinaciones externas”.

Son 53 médicos y 2 psiquiatras del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) para atender a cerca de 9.500 personas, dijo Barrera. Con esa cantidad de personal no se puede brindar la misma atención que se le brinda al resto de la comunidad en materia de salud.

“Las mujeres privadas de libertad muchas veces no tienen adherentes y les dan pañales para que devengan en adherentes”, denunció la senadora, entre otras situaciones, y dijo que en la Unidad 5 Femenino “hay destrato en salud mental, la medicación no se da en boca” y eso “implica que muchas veces las famosas canicas se trafiquen, muchas veces por desesperación, o no la tomen”. En ese lugar el hacinamiento es de 163%, informó La Diaria.

A principios de agosto una mujer falleció en un sector de prisión preventiva en la Unidad 5 Femenino. Su muerte fue detectada por otras reclusas que, al no poder despertarla, alertaron al personal de salud. Tenía 31 años y no mostraba señales de violencia.

Luego del hecho, las mujeres protestaron y quemaron distintos objetos denunciando que hubo omisión de asistencia. “Este gobierno no previó que con el aumento de reclusos tenía que prever el aumento de plazas y de personal; no saben manejar la gestión penitenciaria”, dijo un operador penitenciario de la Unidad 5 a La Diaria.

El día de la muerte de la reclusa “quedaron en la guardia cuatro mujeres y dos o tres funcionarios más para una población de 650 presas en total, en 11 o 12 sectores” añadió.

Según el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, la mujer “se empastilló”, algo que ya había sucedido. “Ella tomaba pastillas psiquiátricas que le daba ASSE. Parece que guardó algunas y consiguió otras. La vio ASSE y ahí está la investigación que está haciendo ASSE, y nosotros también”, agregó.

Tras la muerte, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, emitió un comunicado en el que brega por “un nuevo modelo de atención para las mujeres cumpliendo ejecución penal”.

“Por razones obvias no se dan detalles aquí sobre las causas de la intervención médica ni sobre lo ocurrido en las horas posteriores con el eventual seguimiento médico (a cargo del prestador de salud) o la supervisión penitenciaria asuntos que están siendo investigados actualmente en vía fiscal y administrativa”, agregó Petit.

