Uruguay: condenaron a 4 años de prisión por abusos sexuales a un ex director de un concurso del Carnaval

El ex director del conjunto de parodistas Clowns del Carnaval de las Promesas fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual especialmente agravado y promesa de retribución a menores de edad a cambio actos sexuales. Según se comprombó, el hombre abusó sexualmente de tres menores de edad —una de 14 y dos de 17— cuando tenía 30 años y a la más chica la conocía desde que ella tenía 8 o 9 años, informó El Obserador.

La primera denuncia fue hecha en 2020 a través de la cuenta de Instagram Varones Carnaval, un usuario que denunció de manera extraoficial centenas de casos de violencia de género de manera anónima en el ámbito del carnaval. Luego de su aparición, surgieron otras cuentas con el mismo formato pero enfocadas a otros rubros como puede ser el rock o el hockey, por ejemplo.

Algunas de estas denuncias llegaron a formalizarse y el exdirector del conjunto de parodistas Clowns (Carnaval de las Promesas) recibió varias en su contra. Tras una larga investigación llevada a cabo por la fiscalía de Delitos Sexuales de Cuarto Turno, a cargo de Sylvia Lovesio y la misma fiscalía pero de Quinto Turno, a cargo de Darviña Viera, la fiscal a cargo del caso, —Mariana Alfaro— logró la condena el viernes. En el juicio oral intervinieron las fiscales Fulvia Favretto y Nicole Lebel y se evaluaron los testimonios de tres víctimas, testigos, chats, pericias psiquiátricas y pericias psicológicas al ahora imputado.

La condena fue como autor de reiterados delitos de atentado violento al pudor, un delito de abuso sexual específicamente agravado y un delito de promesa de remuneración o ventaja a menor de edad a cambio de realizar actos de índole sexual, todos en régimen de reiteración real a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaria, informó Subrayado.

Además, se dispuso la pérdida de la patria potestad y se lo inhabilitó de ejercer funciones públicas y privadas en el área educativa por un plazo de 10 años. El hombre ya había sido imputado y se le habían fijado medidas cautelares a pedido de la fiscal Viera.

Algunos testimonios

“Tuve mucho miedo de contar y me lo callé durante algo más de dos años. Me callé hasta que me di cuenta que la situación ya no daba ‘abasto’ porque estaba teniendo actitudes más fuertes y me di cuenta que me estaba afectando más de lo que yo creía”, dijo una de las abusadas durante la investigación.

Otro caso relata como, cuando una de las menores no tenía como transportarse hasta el ensayo, el imputado se ofreció y en el viaje la besó, tocó a la fuerza y obligo a que le practicara sexo oral.

Durante el 2018 besó y manoseó a otra víctima en un ómnibus que regresaba de Piriápolis (Maldonado) a Montevideo, por mencionar otro ejemplo de las tantas situaciones de abuso por parte de este hombre.

El Carnaval de las Promesas es un concurso en la que participan jóvenes de hasta 18 años en distintas categorías del carnaval (lubolos, revistas, murgas, parodistas, humoristas). Luego de las denuncias, el ex intendente de Montevideo Chistian Di Candia decidió cambiar el formato de certamen y quitarle la parte competitva para que pase a ser un espacio más participativo y tenga protocolos de perspectiva de género. Según un estudio, el 48,4% de las denuncias de Varones Carnaval correspondía a niñas y adolescentes.

