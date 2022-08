Cómo afecta el desempleo en los distintos departamentos de Uruguay

En Montevideo la tasa de desempleo alcanzó el 8,1% (Shutterstock)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay publicó este miércoles los datos del mercado laboral, recabados a través de la Encuesta Nacional de Hogares (NH). En ese sentido, se destaca Salto por tener la mayor tasa de desempleo (13,8%) y Maldonado por tener la mayor tasa de ocupación (63,5%).

Según explicó El País, para realizar el informe se contempló el lugar de residencia y no el de trabajo. Es decir, la condición de trabajo o no trabajo se refiere al lugar de residencia y no al lugar en donde las personas se desempeñan como empleadas.

En Montevideo la tasa de desempleo alcanzó el 8,1% y estuvo conformada por 58.900 personas desocupadas. Por otra parte, la tasa de empleo fue 58% (664.000 personas que trabajan). La tasa de actividad —que incluye a todos los individuos que estén empleados o busquen trabajo— fue 63,1% (722.900 personas).

En Canelones la tasa de desempleo fue 10,6% (33.700 personas), la tasa de empleo 56,8% (284.200 personas) y la tasa de actividad 63,5% (317.900 personas)

En Maldonado la tasa de desempleo fue 3,9% (4.100 personas) y la de ocupación 63,5% (102.000), así colocándose como el departamento con la mayor tasa de ocupación. En tanto, el nivel de actividad fue 66% (106.200)

Las cifras de los demás departamentos se dividen de la siguiente forma:

En Salto se registró la tasa de desempleo más alta del país: 13,8% (9.100 personas). Por otra parte, la de empleo fue 53,9% (57.300 personas) y la de actividad 62,5% (66.400 personas).

En segundo lugar estuvo Rocha, con una tasa de desempleo de 11,4% (4.000 personas), una tasa de empleo de 51,1% (31.100 personas) y un nivel de actividad de 57,7% (35.000 personas).

En Río Negro el desempleo fue de 10,9% (2.900 personas), el empleo de 52,1% (24.200 personas) y la actividad de 58,4% (27.100 personas).

En Soriano, el desempleo fue de 10,5% (4.500 personas), la ocupación de 56,4% (38.200 personas) y el nivel de actividad de 63% (42.700 personas).

En Paysandú, el desempleo fue de 9,3% (5.300 personas), el empleo de 53,3% (51.500 personas) y el nivel de actividad de 58,8% (56.800 personas).

En Treinta y Tres el desempleo se ubico en 8,4% (2.000 personas), la ocupación en 53,4% (22.000 personas) y la actividad en 58,3% (24.100 personas).

En Colonia, la tasa de desempleo alcanzó el 6,8% (4.500 personas), la de ocupación el 56,6% (61.200 personas) y el nivel de actividad el 60,7% (65.700 personas).

En Rivera el desempleo fue de 6,4% (3.300 personas), el empleo de 55,7% (48.700 personas) y la actividad de 59,5% (52.000 personas).

En Tacuarembó, el desempleo fue de 6,2% (2.600 personas), la ocupación 51,4% (38.600 personas) y la actividad 54,8% (41.100 personas).

En Artigas el desempleo fue 4,3% (1.500 personas), mientras que la tasa de empleo llegó a 55,5% (32.700 personas) y la de actividad a 58% (34.200 personas).

En Flores el desempleo fue de 4,1% (600 personas), la ocupación de 62,2% (13.600 personas) y la actividad de 64,9% (14.200 personas).

En Florida, el desempleo fue 4,1% (1.400 personas), ocupación 55,6% (31.700 personas) y 58% (33.000 personas).

En Durazno la tasa de desempleo fue 3,2% (900 personas), la de empleo 56,9% (27.100 personas) y la de actividad 58,8% (28.000 personas).

En Cerro Largo el desempleo fue de 2%(800 personas), el empleo de 52,3% (37.900 personas) y la actividad de 53,4% (38.700 personas).

En San José la tasa de desempleo fue la menor: 1,7% (1.000 personas). En tanto, el empleo fue de 56,5% (55.000 personas) y el nivel de actividad de 57,4% (56.000 personas).

SEGUIR LEYENDO: