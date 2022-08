Echaron al gerente de la petrolera estatal ecuatoriana porque se reveló que su esposa decidía a quién contrataba o despedía

Ítalo Cedeño, que gerenciaba Petroecuador, admitió que su esposa influía sobre él "para aconsejarle" sobre las contrataciones y despidos en la entidad.

El presidente Guillermo Lasso dispuso al directorio de Petroecuador, la estatal petrolera ecuatoriana, que remueva de sus funciones a Ítalo Cedeño, el gerente de la empresa pública, que reconoció que su esposa tenía injerencia sobre él para la elección del personal en la entidad. La grabación de una conversación y un informe de inteligencia fueron evidencia de la influencia de la esposa de Cedeño.

La revelación sucedió durante una entrevista con el medio digital ecuatoriano La Posta. Cedeño fue cuestionado sobre los polémicos nombramientos en la estatal petrolera: “El círculo que me rodea, ese anillo detrás mío, de unas 20 personas, los designé yo. Algunos inclusive fueron heredados de gobiernos anteriores, pero por su capacidad y honestidad yo pensé que debían continuar ayudándome”. Cedeño además dijo que todos los funcionarios nombrados por él gozan de su confianza.

El periodista Andersson Boscán preguntó a Cedeño sobre la funcionaria Carla Gonzaga, que trabaja en el departamento jurídico de Petroecuador. Cedeño dijo que se rumora que es pariente de él, pero no es cierto. Boscán le increpó que “los rumores son que Carla Gonzaga fue puesta allí por su esposa y que es más mano derecha de su esposa que suya”. Cedeño negó la afirmación del periodista y dijo que la funcionaria “debe ser mano derecha del procurador” de la institución.

Boscán continuó cuestionando al funcionario y le mencionó un audio donde se la mencionaba a Gonzaga, quien habría sido reubicada del departamento de Talento Humano al departamento Jurídico. Fue entonces cuando Cedeño admitió que en el primer mes, su esposa lo aconsejaba e influía sobre él al momento de decidir a quién contratar y a quién despedir en Petroecuador: “Le dije la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino parecerlo. En una función pública eso no es permitido y le dije no te metas porque me estás haciendo daño”, dijo Cedeño. Inmediatamente, este aclaró al periodista que el presidente Guillermo Lasso estaba al tanto de esta situación: “Eso fue lo que yo le dije al presidente y que te contaron”.

Cedeño recalcó que él es quien dispone al gerente de Talento Humano sobre “quién entra y quién sale”.

Sin embargo, durante la entrevista se reprodujo un audio entre la esposa de Cedeño y la funcionaria Carla Gonzaga. En la grabación se escucha que las dos mujeres hablan de que debería ingresar a Petroecuador un funcionario “de los buenos pero que se puede hacer cosas buenas también”.

“ Mi esposa, en el primer mes (que estuve en el cargo), para recomendarme gente honesta, para recomendarme gente que me podía ayudar, tenía conversaciones con muchos de mis colegas, con amigos, con amigas de ella, pero quién designa, y le dice al jefe de talento humano tiene que ir tal o cual persona, soy yo” , aseguró Cedeño, quien reconoció que fue luego de la conversación entre su esposa y Gonzaga que reubicó a la funcionaria de Talento Humano al departamento jurídico.

Un informe de inteligencia ya advertía que la esposa de Cedeño, “a pesar de no ser funcionaria de Petroecuador, se la observa frecuentemente en el despacho de su esposo, dirige y se encarga de las contrataciones de talento humano, así como de los procesos contractuales con los proveedores de bienes y servicios externos”.

Cedeño dijo que tiene un audio de “ una señora que se sintió complicada porque le boté a toda la mafia que tenía en Petroecuador, y a todos los corruptos que a nombre de ella están trabajando ”. Cedeño dijo que esa mujer, de la que no dio más datos, lo amenazó y que intentó extorsionarlo.

Lasso sabía sobre las acciones de la esposa de Cedeño

En la entrevista, Cedeño dijo que en una reunión en Carondelet informó a Lasso sobre lo que sucedía con su esposa en la estatal petrolera: “ En esa reunión en Carondelet (...) textual, así textual, lo juro por Dios (...) Presidente, de mí lo que se dice es que en el primer mes, y lo reconozco, mi esposa tenía influencia sobre mi para aconsejarme funcionarios honestos, para pedirme que saque a funcionarios corruptos. Y le dije (a su esposa) que no interfiera en nada en Petroecuador porque me está haciendo daño ”, narró Cedeño en la entrevista.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

El periodista le preguntó a Cedeño sobre la reacción de Lasso ante esa declaración y este dijo: “el presidente dice ‘desgraciadamente cuando te metiste en esto (trabajar en Petroecuador) sabes que vas a estar sujeto a todas estas atrocidades’ (...) El presidente me comprendió, porque le dije y él sabe que es verdad, que mi esposa trataba de influenciar positivamente en mi, con funcionarios honestos y tratar de que saquemos a esta gente corrupta. Sacamos a una cantidad de gente corrupta”.

Luego de las declaraciones de Cedeño, quien aseguró que en la reunión con Lasso estuvieron presentes Roberto Salas, secretario Técnico de Alianzas Público Privadas; el ministro de Energía, Xavier Vela; e Iván Correa, secretario de Administración Pública, el presidente Guillermo Lasso anunció su decisión de que Cedeño fuera separado de sus funciones.

“He ordenado al Directorio de Petroecuador cesar en sus funciones al Gerente General de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo”, publicó Lasso la noche del lunes, 1 de agosto. Lasso no ha dado más detalles sobre la remoción de Cedeño.

