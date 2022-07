Los cortes de ruta aumentan el riesgo de escasez en Panamá mientras los sindicatos concilian su lista de reclamos

La crisis en Panamá se agudizó el miércoles con cortes de rutas que impedían la llegada de alimentos a la capital, intentos de saqueo y sin un acuerdo entre el gobierno y manifestantes para detener las manifestaciones a cambio de medidas contra el alza de precios

Dirigentes magisteriales y sindicales acordaron ocho temas prioritarios que esperan discutir con el Gobierno en una mesa única de diálogo, en un nuevo intento por poner fin a las protestas por el alto costo de la vida que estremecen a Panamá desde hace tres semanas.

“Hemos consensuado entre grupos diversos (de gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales) 8 puntos” a tratar en la mesa única con el Ejecutivo, que “debe llegar a dar respuestas concretas”, afirmó el líder del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez.

Poco antes de que arrancara la mesa de diálogo por la tarde en la central provincia de Coclé, con la Iglesia Católica como facilitadora, el presidente Laurentino Cortizo anunció en rueda de prensa durante una visita en esa zona que su gobierno derogará dos leyes con las cuales otorgaba multimillonarios incentivos fiscales a la industria turística, que fueron cuestionadas en medio de las protestas.

También instó nuevamente a que se pongan fin a los bloqueos. “Estos cierres están afectado a la distribución de bolsas de comidas en la comarca (indígena), a las personas humildes que han perdido sus citas médicas, a pacientes con cáncer que requieren tratamientos de quimioterapias y a los pequeños productores, a quienes hay que extenderles la mano. No podemos hacernos daño entre nosotros”, señaló.

Miles de personas protestaron nuevamente en Panamá para exigir al gobierno medidas contra la inflación y la corrupción (AFP)

Mientras tanto, centenares de camiones de Panamá y Centroamérica cargados con alimentos y otros productos permanecían este jueves varados en la carretera Interamericana por los bloqueos. La ola de protestas que comenzó hace casi tres semanas agudiza la escasez de estos enseres en la capital panameña y otros centros urbanos .

Al menos tres decenas de camiones de carga procedentes de Centroamérica quedaron varados desde la noche del miércoles a la altura de la ciudad de Santiago, la cabecera de la provincia central de Veraguas situada a 250 kilómetros de la capital.

Ese punto de la Interamericana fue escenario el martes de una batalla campal entre manifestantes y la Policía Nacional que dejó heridos, detenidos y destrucción de propiedad pública.

El conductor salvadoreño Héctor Guerra contó este jueves que el convoy centroamericano lleva ya “tres días” atrapado por las protestas en Panamá, que arreciaron a partir del pasado día 7 en reclamo de una bajada del costo de los combustibles y los alimentos.

Cientos de personas protestaron este lunes contra la subida de precios y la corrupción en Panamá, protestas que llevaron al presidente del país, Laurentino Cortizo, a anunciar la congelación del precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica

“Estamos en la calle en plena intemperie, no dormimos tranquilos, no comemos como debe ser, no sabemos qué si esta gente pueda tomar la decisión de abrirnos los vagones. Estamos bien preocupados”, dijo Guerra.

Los 8 puntos que le llevarán al Gobierno

Entre los puntos acordados por los manifestantes para llevar al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo figuran la rebaja y congelamiento en el precio del combustible y de los alimentos, así como el abordaje de temas sobre transparencia en la administración pública y corrupción.

El ejecutivo anunció ya el congelamiento de la gasolina a toda la ciudadanía a un precio tope de 3,25 dólares el galón, así como de una serie de productos alimenticios básicos, pero las medidas no lograron calmar el descontento en las calles y los bloqueos carreteros.

Protestas en Panamá

La mesa de diálogo que se celebra en la central provincia de Coclé, con la Iglesia Católica como facilitadora, es el más incluyente de los esfuerzos que se han realizado para encontrar una salida a la crisis social. Los dirigentes de las protestas dijeron la víspera que esperan presentar sus demandas conciliadas el jueves al gobierno, que no se ha manifestado de momento.

El diálogo lo integran educadores, sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales e indígenas que han protagonizado las protestas, cuyo catalizador fue el fuerte aumento de los combustibles y de los alimentos en los últimos meses.

En las últimas horas los manifestantes acordaron despejar temporalmente los principales puntos de corte a lo largo de la carretera Panamericana que conecta con Costa Rica para que camiones con alimentos, combustible e insumos lleguen a su destino.

(Con información de AP y EFE)

