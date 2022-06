Los diputados de Chile votarán una nueva extensión del Estado de Excepción en la Patagonia por los ataques de grupos radicales mapuches

Este miércoles la Cámara de Diputados y Diputadas votará si se extiende o no el Estado de Excepción en el sur de Chile.

Los diputados y diputadas de Chile se aprontan a votar para extender o no el Estado de Excepción “acotado” que se invocó en la macrozona sur de la patagonia, en donde se concentran los ataques radicales mapuches.

La medida rige desde mediados de mayo de este año para las provincias de Cautín, Malleco, Arauco y Biobío, todas estas situadas al sur del país y que integran la reconocida macrozona sur de Chile. El inicio del Estado de Excepción obligó a la movilización militar en estos lugares con la única misión de resguardar rutas y caminos, pero no intervenir en comunidades mapuches.

En la macrozona sur de Chile se concentra un conflicto de larga data entre mapuches y autoridades chilenas. La pugna se ha intensificado en los últimos meses con múltiples ataques incendiarios y muertes de civiles lo que obligó al gobierno a invocar el Estado de Excepción para el sur del país.

Aunque los parlamentarios creen que la medida se logrará extender una vez más, no son pocas las voces que han apuntado a que se hace necesario extender las facultades del Estado de Excepción para que los militares hagan mayores tareas de fiscalización, mientras que otros proponen salir de la invocación de esta medida.

Para el diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, se hace necesario ampliar el Estado de Excepción “acotado” a uno total, una instancia que el gobierno ha rechazado en innumerables ocasiones. “No creemos que debamos seguir con un Estado de Excepción acotado, sino con uno amplio. Para llevar adelante orden con aquellos grupos que no quieren dialogar, y allí el Estado debe aplicar el Estado de Excepción como está en nuestra legislación”, explicó a BiobíoChile.

Una opinión similar tiene el diputado de oposición, Miguel Mellado, quien también abogó para que la instancia sea total y no “acotada” en la macrozona sur. “Este gobierno le ha dado instrucciones a los militares, de que no sea un Estado de Excepción acotado, sino focalizado”.

En tanto, desde el partido Revolución Democrática, la diputada Ericka Ñanco sostuvo que “los estados de excepción no van en la línea de generar diálogo, no son la solución a un conflicto histórico. No queremos estado de excepción, queremos diálogo sobre todas las cosas”.

Las cifras del gobierno

La ministra del Interior, Izkia Siches, junto a autoridades de seguridad de Chile.

Según la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Izkia Siches, la invocación del Estado de Excepción “acotado” habría ayudado a que la quema de camiones en la macrozona sur se redujera un 85%, los ataques a vehículos disminuyeran en un 65%, mientras que el uso de armas de fuego bajó un 57%.

La ministra agregó como dato que desde el 17 de mayo, fecha que se invocó por primera vez el Estado de Excepción “acotado”, se han realizado alrededor de 20 mil controles en la zona, y 47 personas han sido detenidas. Esta medida ha impulsado “la reducción de los hechos de violencia que se concentran en cuatro comunas y que ha permitido el despliegue por parte de los patrullajes mixtos en más de 90 mil kilómetros de lo que llevamos de Estado de Excepción”, dijo Siches.

La decisión de recomendar al presidente Gabriel Boric una nueva extensión del Estado de Excepción se tomó el 23 de junio pasado tras una reunión en La Moneda, en donde asistieron las máximas autoridades de seguridad del país.

