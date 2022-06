Revelaron cómo funciona una red de lavado de dinero a través del contrabando de cigarrillos en Paraguay

El senador Salyn Buzarquís denunció cómo se lava el dinero del contrabando de cigarrillos en Paraguay

“Aparentemente, de manera inocente, algunos compran cigarrillos a gran escala, no hablo de ninguna marca o grupo, pero yo sostengo que no puede haber contrabando de cigarrillos si no hay connivencia con el crimen organizado. El contrabando de cigarrillos se da porque hay una ruta, una logística, porque hay una organización detrás de todo esto”, explicó el parlamentario durante una sesión del Senado.

Buzarquís recordó que recientemente, durante un operativo de seguridad, fueron encontrados cigarrillos, tabaco, droga y otras sustancias sin que se haya iniciado una investigación por ello.

No puedo entender cómo hay investigaciones a nivel internacional y a nivel local se sigue haciendo la vista gorda, pero es importante saber que el dinero fruto del contrabando de cigarrillos es dinero manchado con sangre.

El legislador, explicó que la red de contrabando opera comprando las mercancías y las introduce al país en forma fraudulenta “como una ambulancia o una lancha, y ese real ingresa en territorio paraguayo. La pregunta es, ¿Qué hacen con ese real? Una montaña de plata, incalculable. Ahí aparecen las famosas casas de cambio, ustedes dirán que ahí se hace una transacción monetaria, no, se hace la famosa boleteada, una simulación”.

“Es la compra venta ficticia de reales y guaraníes entre varias casas de cambios y bancos. Antes que el real manchado con sangre del PCC (Primer Comando de la Capital) llegue a un banco final. De esta manera se hace perder el rastro del dinero, y en teoría así se termina lavando”, añadió.

Según el senador, las operaciones de compra de estos cigarrillos se pagan en reales. Explicó que en Paraguay hay una superproducción de 2.800 millones de cajetillas al año.

“El consumo interno, la importación legal, solo son 600 millones de unidades. Hay una diferencia de 2.200 millones de cajetillas. En total, 200 millones de dólares sin declarar. Ahora, es importante saber cómo se hace este operativo. Alguien compra el cigarrillo y hace pasarlo de contrabando”, detalló.

Para el senador, lo más grave de este entramado es que “ese dinero, ese real, lo tomaba el Banco Nacional de Fomento.

“En todos estos años, qué hizo el BCP (Banco Central de Paraguay), absolutamente nada. El Banco Nacional de Fomento recibiendo volúmenes de reales. Una vez que toma este dinero el Banco Nacional de Fomento y otros bancos, vamos al banco de San Pablo, reciben los reales, esta plata manchada con sangre del crimen organizado, y ahí paran la oreja los del Banco Central del Brasil: ’¿por qué tantos reales del Paraguay?’, precisó.

