Ecuador: el gobierno busca un diálogo con los líderes de las protestas pero Guillermo Lasso no podrá participar por tener covid

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue diagnosticado con COVID-19 la noche de este miércoles.

Ecuador se mantiene en incertidumbre luego de once días ininterrumpidos de una protesta liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que exige el cumplimiento de una agenda de 10 pedidos por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Las manifestaciones que ya dejan un saldo de cuatro muertos y centenares de heridos han sido calificadas como indefinidas por parte de la organización indígena, a pesar de las convocatorias a un diálogo con el Gobierno.

En medio de la crisis que vive el país andino, la noche del último miércoles se conoció que el presidente Guillermo Lasso dio positivo para COVID-19. De acuerdo con la información oficial, el mandatario no presenta síntomas, se encuentra trabajando desde su despacho y cumple con las medidas de bioseguridad.

El contagio de COVID-19 impide que Guillermo Lasso pueda cumplir con actividades fuera del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno y residencia presidencial, pues debe mantenerse en aislamiento.

Infobae conoció a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que si se instalara una mesa de diálogo para resolver el actual conflicto, un equipo político del gobierno manejaría las conversaciones: “ La negociación la lleva el equipo político; en esta situación son ellos quienes van a manejar el tema. El presidente está bien, acaba de darnos instrucciones por zoom, pero debe mantener baja actividad y aislamiento ”.

La mañana del 23 de junio, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario ecuatoriano insistió en que el diálogo es la vía para “reconstruir el Ecuador, porque este país merece días mejores”. Además, el presidente felicitó a las personas que se sumaron a la marcha por la paz en Quito y señaló que hay “unos pocos violentos que quieren secuestrar la democracia”.

El pasado martes, 300 organizaciones de la sociedad civil convocaron a una mesa de diálogo. El Gobierno aceptó la propuesta, pero la Conaie planteó nuevas condiciones para acceder. Lo propio realizó la Conferencia Episcopal la mañana de este jueves, donde los clérigos católicos propusieron una tregua para tener un canal directo de diálogo entre Gobierno y movimiento indígena, que se suspenda la violencia y que se considere a algunas zonas como “libres de conflicto”.

Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno de Ecuador miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida a diez días de crisis con protestas que dejan dos muertos y decenas de heridos.

La Conaie emitió un comunicado el 22 de junio donde señaló que no podrán dialogar “mientras en la calle masacran a nuestra gente” y plantearon sus condiciones para acceder a una conversación con el gobierno de Lasso. El movimiento indígena pide el cese de las acciones de represión y criminalización, la derogatoria del Estado de Excepción y la garantía de que el presidente no emitirá nuevos decretos en el marco del paro nacional, el cese al ataque a las zonas de resguardo y que no existan puntos “inviables” para el gobierno en la mesa de diálogo, “sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano”.

En una entrevista exclusiva con Infobae, el legislador Fernando Villavicencio aseguró que detrás de las demandas legítimas del movimiento indígena hay una agenda desestabilizadora liderada por el correísmo y señaló que, a pesar de los intentos, el golpe de Estado fracasó: “la posibilidad de sacar a Lasso se les cayó porque no cuentan con los votos en la Asamblea Nacional… Podemos anticipar que, una vez más el correísmo y sus aliados, han fracasado en su intento de derrocar al Presidente de la República. Lo intentaron el 2019 y ahora también han sido derrotados ”, dijo.

Además, en referencia a un posible diálogo para resolver la crisis actual, Villavicencio señaló que Leonidas Iza, líder de las protestas y presidente de la Conaie, “está viviendo un momento muy complicado porque o responde a sus amigos radicales violentos de marca correísta o responde a los intereses históricos del movimiento indígena”.

