Los ex presidentes del grupo IDEA se solidarizaron con Jeanine Áñez: “Para la democracia de la región es imprescindible el respeto de los DDHH”

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez (REUTERS/Manuel Claure/Archivo)

Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) publicaron un comunicado a propósito del enjuiciamiento penal al que se encontró sometida la ex presidenta de transición de Bolivia, Jeanine Áñez.

En el texto, los ex gobernantes indicaron que “ para la democracia de la región es imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho ”.

El documento lleva la firma de los ex mandatarios Óscar Arias, de Costa Rica; José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta, de Panamá; Felipe Calderón, de México; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Vicente Fox Q., de México; Federico Franco, de Paraguay; Eduardo Frei T, de Chile; Lucio Gutiérrez, de Ecuador; Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., de Uruguay; Mauricio Macri, de Argentina; Jamil Mahuad W, de Ecuador; Carlos Mesa, de Bolivia; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana, de Colombia; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá; Sebastián Piñera, de Chile; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez E., de Costa Rica; Julio María Sanguinetti, de Uruguay y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.

“Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”, expresaron los mandatarios.

Luego recordaron el caso boliviano: “En noviembre de 2019 asumió la presidencia la senadora Jeanine Áñez quien, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, ante la renuncia del presidente y primer vicepresidente del Senado, en la línea de sucesión le correspondía legítimamente conducir la profunda crisis en que estaba sumido el país por la cadena de vulneraciones constitucionales cometidos por el ex presidente Evo Morales: el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le prohibía reelegirse, y el afirmar, con apoyo de una justicia constitucional controlada, que su reelección era un derecho humano, presentándose ilegalmente a elecciones con el intento de ejercer un cuarto mandato. En octubre de 2019 había perpetrado un fraude electoral demostrado por la auditoría vinculante que el mismo Morales solicitara de la OEA y que él reconoció, al pedir nuevas elecciones y que se designasen nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello renunció e inmediatamente abandonó el país dejando vacante el cargo presidencial”.

Y siguieron: “Los poderes constituidos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlados por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), reconocieron el carácter constitucional de la presidencia de Jeanine Añez mediante sendas leyes que no sólo sancionó la Asamblea y promulgó la presidenta, sino que prolongaron su mandato hasta tanto se realizaran elecciones presidenciales, que se vieron postergadas por la pandemia mundial del coronavirus. La presidenta, en estricto apego a la Constitución, reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo como correspondía el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios. Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”.

El grupo IDEA subrayó que “el gobierno constitucional transitorio de Añez fue reconocido por la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región”.

Jeanine Áñez en prisión

“Ahora, un juzgado local pretende sentenciarla -indicó antes de que se conociera la condena-, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Añez como presidenta constitucional, imputándole haber promovido y llevado a cabo un golpe de Estado. Una ex mandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades. Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La ex presidenta está detenida ilegalmente . Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas. El mismo Tribunal Constitucional que la reconoció como mandataria constitucional, le niega el derecho a que se controle constitucionalmente el atentado del que es víctima”, destacó IDEA.

Y concluyó: “En consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la ex presidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la ex presidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por los acontecimientos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. El fallo la sentenció por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su sentencia condenatoria de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada preventivamente.

En su alegato final, Áñez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidenta, quien se define como “presa política”.

La ex presidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un “legado de la ignominia, el abuso y la persecución política”.

