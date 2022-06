El abogado brasileño de Chile ante la FIFA entregó más detalles a horas del fallo sobre el caso del jugador Byron Castillo

El abogado y especialista en derecho deportivo internacional Eduardo Carlezzo, representa a Chile en la causa sobre las dudas de la nacionalidad de Byron Castillo. EFE /Raúl Martínez /Archivo

Un verdadero escándalo en la región se ha desatado luego que un abogado brasileño que representa al fútbol chileno entregara detalles inéditos sobre las dudas que rondan en la nacionalidad del jugador Byron Castillo.

Se trata del abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien habló por más de una hora en representación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, entregando detalles inéditos alrededor del caso de Byron Castillo a solo días que la FIFA presente su fallo sobre este caso.

Recordemos que el 4 de mayo Chile envió a la FIFA una denuncia por las dudas que rondan alrededor de la verdadera nacionalidad de Castillo sobre si es colombiano o ecuatoriano. El caso ha causado polémica porque si los antecedentes son correctos, Ecuador podría quedar fuera del mundial, abriendo las posibilidades para que Chile luche por un puesto para Qatar 2022.

En la exposición, Carlezzo preguntó: “¿Qué irregularidades hemos apuntado a FIFA? Una es la falsificación del certificado de nacimiento ecuatoriano, la falsificación de edad porque nació el 25 de julio de 1995 en Colombia, pero está usando el 10 de noviembre en Ecuador y la falsa nacionalidad ecuatoriana porque nació en Colombia”.

Para Carlezzo, el certificado sería fundamental para sostener las dudas alrededor de la nacionalidad de Castillo. Chile sostiene que el documento prueba que el jugador “habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres y madres son colombianos” y que “no existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué”.

El jugador Byron Castillo ha estado en medio de la polémicas por las dudas sobre su nacionalidad

“Ese certificado da cuenta de que habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres son colombianos. Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete. Esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación ecuatoriana de fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”, dijo Carlezzo ante los medios de comunicación.

Entre los documentos presentados por Carlezzo y Chile también se sostiene que los padres de Byron Castillo son de Tumaco, Colombia, y que el jugador habría nacido en Playas, Ecuador. Ambas localidades están separadas por 700 kilómetros. “Cuando miramos el certificado de partida y el mapa... Los padres del jugador son colombianos, viven en Tumaco. La pregunta que nunca se explicó es qué hacían sus padres en la ciudad de Playas, cuál era la relación profesional de sus padres para estar ahí. Una cuestión que me llama la atención es cómo una mujer embarazada viajaría tanto tiempo. ¿En qué hospital nació el jugador en Playas? Nada de eso llegó a nuestro conocimiento y nunca Byron aclaró algo sobre eso. Son preguntas que quedan sin respuestas”, sostuvo Carlezzo.

El polémico “pasaporte deportivo”

El polémico pasaporte deportivo del jugador (Imagen: www.adnradio.cl)

Otra prueba presentada por Carlezzo es el “pasaporte deportivo” de Castillo. Este documento asegura que su inscripción como futbolista ecuatoriano fue en mayo del 2012 cuando jugaba en el club Norte América que “el 2018 fue suspendido por ser el master detrás de las falsificaciones”. El abogado aseguró también que “empleados del Registro Civil del Guayas fueron sancionados por involucrarse”.

“El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que él nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Se detuvo a varios funcionarios del Registro Civil por adulteración de documentos. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”, expuso Carlezzo.

Carlezzo agregó: “Lo que estoy diciendo es que el certificado de partida del jugador del Registro Civil del Guayas no existía en el archivo nacional que es donde se remiten todos los certificados. El certificado de Byron no existía en el Registro Nacional, es un detalle gravísimo”.

Indignación en Ecuador

Los argumentos de Chile y Carlezzo causaron indignación en Ecuador. Para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, se mostró molesto con sus pares chilenos porque “no ha respetado códigos”.

“La Federación chilena y su abogado han montado un circo mediático alrededor del tema de Byron Castillo. Creen que este partido se gana sembrando dudas en los medios. Es irresponsable e irrespetuoso con un país, sus autoridades, la FEF y el jugador”, dijo Egas.

