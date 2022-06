Crece la presión sobre Jair Bolsonaro para agilizar la búsqueda del periodista británico y el experto desaparecidos en la Amazonía

Sian Phillips junto con Gareth Phillips, hermanos del periodista desaparecido Dom Phillips, sostienen una pancarta y una rosa, mientras los manifestantes protestan tras la desaparición, en el Amazonas, de su hermano Dom Phillips y el activista Bruno Araujo Pereira, frente a la Embajada de Brasil en Londres, Gran Bretaña. , 9 de junio de 2022. REUTERS/Toby Melville

Los medios de comunicación The Guardian, de origen inglés y The Washington Post, de origen estadounidense, son los impulsores de los reclamos ya que Phillips trabajó por más de 20 años como corresponsal independiente. Aún así, más de 20 organizaciones de prensa y libertad de expresión firmaron una carta abierta que se publicó el jueves, pidiendo por la aparición del periodista.

Otras firmas en la carta corresponden a The New York Times, The Wall Street Journal; los dos medios de comunicación estadounidenses, Folha de S.Paulo, National Public Radio, Bloomberg News, the Associated Press, the Pulitzer Center, the Bureau of Investigative Journalism, ProPublica, The Intercept, Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Dagens Nyheter, Mongabay, Stat, Reporters Without Borders, the Wallace House Center for Journalists y la agencia EPBR agency.

La carta expresa la extrema preocupación por la seguridad y la ubicación de su colega y amigo Dom Phillips y el activista Bruno Pereira. “Dom es un periodista respetado a nivel mundial con un profundo amor por Brasil y su gente”, dice la carta, que también fue dirigida a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil.

Phillips y Pereira han estado perdidos ya por tres días en la Selva Amazónica, y sus familias, amigos y colegas han pedido a las autoridades locales y nacionales, junto con los servicios de seguridad, asistencia.

El jefe de la policía federal, Eduardo Alexandre Fontes, habla durante una conferencia de prensa sobre la operación de búsqueda del periodista británico Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira, quienes desaparecieron mientras informaban en una parte remota y sin ley de la selva amazónica cerca de la frontera con Perú, en Manaos. Estado de Amazonas, Brasil, 8 de junio de 2022. REUTERS/Bruno Kelly

“Como editores y colegas que han trabajado con Dom, ahora estamos muy preocupados por los informes de Brasil de que los esfuerzos de búsqueda y rescate hasta ahora han contado con recursos mínimos, y las autoridades nacionales tardan en ofrecer más que una asistencia muy limitada.”

“Le pedimos que intensifique con urgencia y brinde todos los recursos necesarios para localizar a Dom y Bruno, y que brinde todo el apoyo posible a sus familias y amigos ”.

Los dos hombres fueron vistos por última vez el domingo por la mañana en el río Itaquaí, en el extremo oeste de Brasil. Phillips estaba escribiendo un libro sobre el desarrollo de la selva tropical y estuvo acompañado por Pereira, un explorador que ha trabajado con las tribus indígenas de la región durante años.

El área donde viajaron es remota y el esfuerzo de búsqueda tardó en ponerse en marcha . En las horas posteriores a la denuncia de la desaparición de los dos hombres, el ejército brasileño dijo que estaba esperando órdenes antes de iniciar una búsqueda.

Para el miércoles, mientras aumentaba la presión pública en medio de campañas de luminarias como la leyenda del fútbol Pelé, el cantautor Caetano Veloso y la actriz Camila Pitanga, las autoridades dijeron que habían aumentado su operación, con 250 personas, dos aviones, tres drones y 16 embarcaciones involucradas en el búsqueda. La policía anunció que había arrestado a un hombre, de quien las fuentes dijeron que había sido visto con Phillips y Pereira, pero las autoridades dijeron que no lo vincularon directamente con ningún delito.

Un equipo de búsqueda busca al periodista británico Dom Phillips y al experto indígena Bruno Pereira, quienes desaparecieron mientras informaban en una parte remota y sin ley de la selva amazónica cerca de la frontera con Perú, en el valle de Javari, Brasil, el 5 de junio de 2022 en esta imagen fija. de un video Video grabado el 5 de junio de 2022. Ministerio de Defensa de Brasil/Folleto vía REUTERS

Los dos habían recibido amenazas en la víspera de la desaparición, cuando un pequeño grupo de hombres viajó por el río hasta la frontera del territorio indígena y mostraron armas ante una patrulla de Univaja, dijo el presidente de la asociación Paulo Marubo, a The Associated Press. Phillips fotografió a los hombres, uno de los cuales era Pelado, apuntó Marubo.

Las autoridades han interrogado a otras cinco personas desde el inicio de la investigación, pero no se han practicado detenciones relacionadas con lo ocurrido, señalaron las autoridades en su primer comunicado conjunto.

En la zona, que es hogar a la mayor concentración de indígenas no contactados del mundo, se han registrado varios tiroteos entre cazadores, pescadores y agentes de seguridad. Además, es una importante ruta que para la cocaína producida en el lado peruano de la frontera entre en Brasil y abastecer a sus ciudades o ser enviada a Europa.

