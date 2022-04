Difundieron algunos de los 2.700 mensajes de WhatsApp que intentó borrar el director de cine chileno acusado de violación

Las conversaciones fueron resultado de la investigación desarrollada por la policía y que el mismo director de cine había borrado anticipadamente

Tras conocerse la denuncia por violación, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres públicas de Nicolás López, una de las pruebas utilizadas y que llamó la atención fue el contenido de los mensajes de WhatsApp que el director de cine chileno borró y que la policía chilena logró recuperar desde sus dispositivos móviles.

Una investigación periodística en Chile reveló que el cineasta acusado, y esperando sentencia por abusos sexuales, intentó ocultar más de 2.700 mensajes en su teléfono, pero la Policía de Investigaciones de Chile PDI logró recuperarlos.

Según consigna radio Bio Bio, algunos de los textos dicen: “Me gusta travestirme y tener sexo con animales” y “ella se dio cuenta que no somos amigos y que yo soy un matón”. Esas son sólo algunas de las comunicaciones que se lograron reconstruir gracias a la declaración secreta que prestó uno de los peritos en medio del juicio en contra del cineasta.

Nicolas Lopez con su abogada Paula Vial (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Una de las denunciantes es Joefina Montané, quien trabajó con el director y se encontraba por razones laborales frecuentemente con él. En una conversación de fecha 2 de julio de 2018, López reconoce haber hecho comentarios impropios a la actriz mencionada.

“La de Montané que le dije que le iba a tocar una pechuga, es verdad, era un chiste. La otra niña que le toqué una pechuga es verdad. La asistente de vestuario que dice que la perseguí borracho, es verdad. Pero Jesús Vidaurre fue a mi casa a hueviar y a jugar a ser actriz, y ahora eso es un casting”, escribió.

Además, el cineasta envío: “(…) De la denuncia de Montané, salimos y la huevié que le iba a tocar un seno”, agrega.

El 3 de julio del mismo año, Nicolás López volvió a hablar en un mensaje: “Lucy era mi amiga. Andrea Velazco está loca. (Daniela) Ginestar era una pinche. Montané sí le dije lo de las tetas. Le toque una teta en Liguria”.

Otros diálogos propiciados por el cineasta con diferentes contactos incluyen conversaciones del tipo “créeme que sé lo psicópata que son. Me he hecho una carrera gracias a ellas. Más bien, construido un imperio” y “cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener sexo con animales, pero solo con consentimiento de los animales”.

