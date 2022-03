Solo 11 de cada 100 ecuatorianos confía en el actual Congreso

Vista de la fachada del Congreso del Ecuador

El último sondeo de opinión realizado en 14 ciudades del Ecuador revela la poca credibilidad de la Legislatura entre los ciudadanos, según la encuestadora CEDATOS. Los resultados indican que apenas 11 de cada 100 ecuatorianos aprueba el trabajo de la Asamblea Nacional, y solo 6 de cada 100 confían en la palabra de los legisladores. Los resultados aparecen luego de que el presidente Guillermo Lasso revelara el nombre de cinco asambleístas que pidieron beneficios económicos para votar a favor de una ley.

El 86 % de ecuatorianos no cree en la palabra de los legisladores, según CEDATOS. Las encuestas se realizaron en Quito, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Esmeraldas, Santo Domingo y Nueva Loja, entre el 14 y 17 de marzo, casi 10 días antes de las declaraciones de Lasso. En total se consultó a 2.137 personas.

El Ejecutivo y la Asamblea Nacional no han logrado tender puentes que permitan el trámite de leyes urgentes en materia económica que permitirían cumplir con el plan de trabajo planteado por la administración de Lasso. Este es considerado el punto neurálgico del gobierno que apenas lleva 10 meses en el mandato. La falta de operadores políticos que puedan negociar con los legisladores para la aprobación de proyectos sería la principal debilidad de Lasso, quien apenas tiene 12 asambleístas de su partido en una Legislatura de 137 integrantes.

La última semana, luego de que el proyecto de estímulo a las inversiones fuera negado en el Legislativo, Lasso pidió a la Fiscalía General del Estado y al Servicio de Rentas Internas que investiguen a ciertos actores políticos que habrían solicitado beneficios para votar a favor del proyecto del Ejecutivo. Con estas acciones, Lasso aseguró que cumple con su “obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional”.

En una carta enviada a la Fiscal General del Estado, Lasso indica que los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y el asesor de este último, Marcelo Rosero, pidieron “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”. Los legisladores llegaron al congreso amparados por el partido indigenista Pachakutik y pertenecen a la bancada de este. Para el presidente ecuatoriano, lo solicitado por los asambleístas “es gravísimo”, según detalló en la misiva que se envió desde Carondelet, la sede del Gobierno.

Lasso publicó en sus redes sociales que el proyecto de ley de inversiones no obtuvo los 70 votos para ser aprobado porque el Ejecutivo no aceptó los chantajes de los legisladores. Aunque en ese momento no dio nombres, el presidente detalló que algunos congresistas pidieron cargos, “hospitales, empresas eléctricas, ministerios” y otros dinero en efectivo.

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso reveló los chantajes luego de que el proyecto de ley que presentó no fuera aprobado en la Legislatura

Los legisladores acusados han reaccionado y han dicho que fue un funcionario del Ejecutivo quien les ofreció contratos a cambio de que consignen su voto a favor de la ley de inversiones. Incluso, Ricardo Vanegas, de Pachakutik, ha declarado que revelarán los audios que demuestran que el chantaje partió desde el Ejecutivo y no de sus compañeros de bancada. La asambleísta Gisella Molina, por su parte, dijo que trata de ver “lo positivo” del señalamiento de Lasso, pues ahora los ecuatorianos “conocerán su cara” porque aparecerá “en televisión nacional”.

El presidente también pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) que investigue las declaraciones de impuestos realizadas por Xavier Hervas, excandidato presidencial de la Izquierda Democrática. En la carta dirigida a Marisol Andrade, directora del SRI, Lasso dispone “instrucciones formales y expresas para que se investiguen exhaustivamente” las declaraciones de impuestos de Hervas. En su misiva, Lasso aseguró que este “asunto no puede limitarse a lo político, hay que avanzar en lo legal, por lo que respecto del ciudadano Xavier Hervas debo hacerle notar la siguiente información pública a efectos de que se le considere en los procesos de fiscalización que se hubiese iniciado o se le inicie”.

