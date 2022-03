Chile: el gobieerno analiza un impuesto al consumo excesivo de agua

Imagen referencia consumo diario de agua

A pesar de que el 96% del consumo de agua en el país es por parte del sector agrícola e industrial, el ministro Juan Carlos García anunció que la medida de un impuesto al sobreconsumo de agua no se ha descartado desde el Gobierno.

Las declaraciones de la máxima autoridad del ministerio de Obras Públicas (MOP) se dieron entorno al día mundial del agua, tras su visita de los avances en la Planta de Agua Potable de Padre Hurtado, ubicado en la comuna de La Reina en el sector oriente de la Región Metropolitana y 13 kilómetros del centro de la ciudad. Esta planta busca dar solución en el corto plazo para millón de personas de las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura, del sector oriente.

En el marco del día mundial del agua, el ministro Juan Carlos García afirmó que, “es un día en que no solamente es de consciencia institucional, sino también de consciencia individual, industrial y de país. El agua es un derecho humano y como Gobierno vamos a trabajar incansablemente para asegurarlo. Sin embargo, más allá de los esfuerzos que hagamos como gobierno y como Estado, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto como sociedad”. “En este momento, con las obras que estamos visitando el día de hoy, podemos abastecer a la ciudad de Santiago con tranquilidad”, señaló.

A esto le agregó que el Gobierno está evaluando “gravar el consumo excesivo de agua de las familias si eso fuese necesario”, agregó que, “lo que se consume más en un lado se deja de consumir en el otro” dijo el ministro.

Sumo que, “no es una medida radical, es una medida progresiva que ya existe, por ejemplo, en el consumo eléctrico en los periodos de invierno”. “Sin embargo, nunca estaremos tranquilos para la escasez hídrica. Tenemos que observar las lluvias de invierno y, a partir de eso, ir informando a la ciudadanía cómo nos encontramos en el verano de 2023″, adelantó García.

Con respecto al consumo de agua, desde el MOP anunciaron que le pidieron “al Superintendente del Servicio Sanitario que empiece a analizar una propuesta que pueda ser analizada para tomar medidas que no puedan ser solamente reactivas, sino que también nos podamos anticipar a aquellos períodos que puedan ser de escasez hídrica más adelante”, manifestó.

Racionamiento de agua

Otras de las discusiones que se han barajado en el Gobierno es el racionamiento de agua para las comunas de la zona oriente de la región Metropolitana, uno de los sectores más acomodados de la ciudad.

A propósito del uso de agua en esta zona, la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas dijo en su cuenta de twitter que “efectivamente, las comunas de Las Condes, Vitacura y lo Barnechea consumen entre 320-500 Litros/habitante / día (promedio nacional aprox 160)”, estas comunas son parte de la zona oriente.

La crisis hídrica que afecta al país ha hecho que el racionamiento de agua sea una posibilidad cada vez más cerca. Incluso ciertas autoridades ya han planteado la idea que la medida no sea para ciertas comunas de la región Metropolitana, sino que se extienda a otras regiones.

El gobernador de la región Metropolitana Claudio Orrego propuso “un racionamiento leve, otro moderado y uno estricto. Es decir, tres niveles que van a señalar cada cuánto tiempo se da el racionamiento, y cuál va a ser la cobertura. No es lo mismo hacer un racionamiento cada 12 días en tres comunas, que hacerlo cada cinco días en toda la región”, dijo en Diario Financiero.

“Es muy probable que el sector más vulnerable y el que primero pueda tener un racionamiento es el sector oriente, que además coincide con ser el que más agua consume agua por habitante. Si esto continúa y no llueve en invierno y se mantienen las altas temperaturas, uno no puede descartar no solo racionamiento en el sector oriente, sino también para toda la ciudad. Y eso es de máximo nivel crítico”, sostuvo el gobernador.

Otras de las intervenciones de Orrego en el tema fue que, “con respecto al cambio climático siempre existe la excusa de que hay alguien más responsable que uno. Aquí todos debemos tomar conciencia. Tenemos que cambiar todas y todos… Las empresas, el Estado y también las personas”. “Que el Estado no haya dictado reglamento para el uso de aguas grises en 3 años no es solo una falta política, también es una falta ética”, afirmó en medios nacionales

Situación en Valparaíso

Un trabajador vierte agua potable sobre un tanque de una casa el 1 de abril de 2021, en un valle de la comuna de Petorca, en Valparaíso (Chile). EFE/ Alberto Valdés

Por otro lado, Valparaíso es unas de las regiones afectadas por el consumo de agua, que incluso tiene a pobladores sin agua, abasteciéndose solamente de camiones aljibes, como lo es el caso de la comuna Petorca, ubicada en la región de Valparaíso y 120 kilómetros de la ciudad. El gobernador regional de Valparaíso Rodrigo Mundaca aclaró que, “hoy día la concentración de aprovechamiento de agua de uso consuntivo está fundamentalmente en manos del sector agrícola, entre un 74 y 75%, en manos del sector industrial, el sector minero y un porcentaje bastante menor está en manos del sector sanitario”, dijo el gobernador regional en Mentiras Verdaderas.

Mundaca habló con respecto al cuidado del agua por parte de los ciudadanos y le pareció raro que esta responsabilidad no sea con “el mismo énfasis con la industria extractiva, particularmente con el sector agrícola, el sector agro exportador”, manifestó el gobernador.

“Hay un estudio reciente de cuatro geógrafos de la Universidad de Chile que señalan, por ejemplo, que en la provincia de Petorca, entre los años 2012 y 2018 se gastaron 8.750 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibes para satisfacer el consumo de 70 mil personas que viven en la provincia de Petorca”, zanjó Mundaca.

Un Estudio realizado por Dra. Kathleen Whitlock, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso reveló que el agua potable de Valparaíso está contaminada con pesticidas y ácido cianúrico.

James McPhee, director del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua de la Universidad de Chile, en conversación con Biobío remarcó que el “cambio de conducta por parte de la población. Tomar conciencia que efectivamente el agua no es ilimitada”.

Dentro de una de las soluciones ante la crisis hídrica tiene que ser multidimensional. Desde lo tecnológico para un trabajo más eficaz para nuevos abastecimientos de agua como también la gestión de autoridades.

