El gobierno uruguayo bajará el IVA del asado durante un mes para contener el precio

El gobierno uruguayo analiza bajar el impuesto del IVA a productos cárnicos de alto consumo como el asado, tras el alza de precios generado por la guerra en Ucrania (AFP)

Frente al compromiso de la industria cárnica en Uruguay de congelar la última lista de precios con respecto a los productos que vende, el presidente Luis Lacalle Pou decidi bajar durante un mes el impuesto del IVA al asado, el corte de carne más consumido por los uruguayos. El aumento apareció en un contexto donde Uruguay, cuyo principal producto de exportación es la carne, se enfrenta a la baja de ventas debido a la guerra con Ucrania.

“Vamos a exonerar de IVA ese corte (asado de tira). Hay un acuerdo con los miembros de la cadena cárnica de no aumentar el precio de los cortes con hueso”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este viernes en Río Branco.

El 9 de marzo, Luis Lacalle Pou había anunciado que Uruguay no establecerá una “fijación de precios” para contener las subidas en determinados alimentos debido al conflicto. Sin embargo, el país se encuentra buscando nuevos proveedores de fertilizantes. Al ser un país ganadero y agropecuario y contar con Rusia y Ucrania como vendedores de este producto, todos los productos vinculados a estas áreas están sufriendo alzas en su lista de precios.

“Para tranquilidad del consumidor y de los operadores en la cadena, la industria frigorífica asume el compromiso de congelar el precio de la carne con hueso durante un mes y, al mismo tiempo, el gobierno está estudiando y hoy va a tomar la decisión, está en la mesa del presidente de la República, el poder bajar el IVA del asado durante el mismo período (un mes)”, dijo Conrado Ferber, presidente de Instituto Nacional de Carne, en el Informativo Carve.

“Esperamos que al público llegue un asado que esté abajo de los $230″ el kilo, comentó. Unos 230 pesos uruguayos son, aproximadamente, 5 dólares americanos. Lograr ese precio implica un compromiso que, según Ferber, “no es difícil de asumir”. En caso de que se apruebe la baja del IVA para este producto por parte del gobierno, se pretende que se “respete el acuerdo” para favorecer a la población.

Ferber aseguró que el “aumento real de la carne en las últimas semanas” fue menor al anunciado por la Unión de Vendedores de Carne la semana pasada en el diario El País. Según esta institución, el precio había subido un 25% desde enero.

“La carne subió, pero no hablemos de 25% porque me parece que es tirar una bomba que no es tal”, declaró el jerarca y enfatizó que “es fácil tirar cifras y en definitiva desde cuándo, de qué corte...”. Consideró que en el contexto de la guerra en Ucrania, hay personas que “se suben al carro actores que ven una oportunidad, lo cual es legal, pero confunde a la gente”.

De acuerdo con las listas de precio de diciembre 2021 “en planchada de frigoríficos, en definitiva, la carne que sale del frigorífico” la suba del precio final del asado fue “de 3% a 4%” en comparación con las listas de marzo de 2022. También aclaró que la media tuvo una suba mayor del 10%, pero no el 25% declarado previamente.

El Instituto Nacional de Carne espera que el precio del asado llegue a los 230 pesos uruguayos, casi cinco dólares americanos EFE/Federico Anfitti/Archivo

Estos valores, según Ferber, pueden verificarse fácilmente porque las listas de los precios “están en manos de los carniceros y no hay cómo esconder la información”.

Previo a los anuncios del sector cárnico y del gobierno, “los carniceros anunciaban nuevas subas en el corto plazo, haciendo futurología”, dijo Ferber y agregó que “se precisa el compromiso” para que este corte de carne llegue al consumidor con las medidas instaladas.

Cuestionó: “¿queremos o no que llegue barato y bueno a la población?” y declaró que “nos conocemos todos, y sabemos que llega el asado, le sacamos la punta de baja calidad la vendemos como parte del acuerdo y el resto sale con otro precio”.

En ese contexto, pidió a los consumidores que sean muy exigentes y aclaró que la mercadería “va a estar” ya que el Instituto Nacional de Carnes estará controlando “que los volúmenes de ese asado salgan de los frigoríficos”. El área que más le cuesta controlar a la institución es el precio que se coloca “carnicería por carnicería” porque esta es la última transacción previa a que llegue a manos del consumidor.









SEGUIR LEYENDO: