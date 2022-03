102 ecuatorianos que huyeron de Ucrania no pudieron embarcar un vuelo humanitario por problemas operativos

El vuelo, que tenía cupo para 350 ecuatorianos, partió con solo 248

102 ecuatorianos no embarcaron en el vuelo humanitario ecuatoriano que despegó desde Varsovia. El vuelo, que tenía cupo para 350 ecuatorianos, partió con solo 248. Estudiantes ecuatorianos en Ucrania afirmaron que en la lista de Cancillería constaban personas que no llegaron a Varsovia y otras que se negaron a viajar sin sus mascotas. El avión, que partió el miércoles 2 de marzo, llegó hoy a Quito después de realizar una escala en Madrid.

Este problema operativo ocasionó que las personas que estaban registradas y dispuestas a viajar no pudieran hacerlo. “Somos alrededor de 85 personas que no pudimos subir al avión a pesar de que en la mañana, a las 11:30 nos confirmaron que estábamos en la lista de embarque”, relató un estudiante desde Varsovia.

Muchos de ellos sufrieron ya una atropellada travesía para abandonar el país en guerra. Algunos no habían comido, soportaban temperaturas heladas y trataban de avanzar en medio del caos y las miles de personas que también huyen de los ataques rusos. La Acnur estima que hay 500.000 desplazados en las fronteras ucranianas.

El canciller Juan Carlos Holguín dijo en un video difundido en redes sociales: “Tomamos esta dura decisión en este cuarto de guerra en un cambio operacional porque decidimos evacuar primero a los ciudadanos que estaban en Eslovaquia y en Hungría. Al momento las personas que se quedaron del vuelo están siendo trasladadas para que tengan alojamiento en Varsovia’'.

Aunque varios estudiantes aseguran que el avión fue vacío y que la Cancillería no les ha proporcionado alojamiento. “Se supone que el avión debía ir lleno, pero al final nos dejaron varados en el aeropuerto y no solo estudiantes, también familias con niños. Nos dijeron que habrá otro vuelo y que volvamos al hotel, pero no hay hotel ni transporte” dijo un estudiante.

El diplomático ecuatoriano también dijo que “mañana saldrá un nuevo avión humanitario con 350 cupos que alcanzarán todos y tener así el sábado más de 500 evacuados de la guerra”. 691 ecuatorianos lograron salir de Ucrania, que es atacada por Rusia y, aunque un pequeño porcentaje de ellos quieren permanecer en Europa, la mayoría siguen a la espera de este nuevo vuelo humanitario. “En la guerra las decisiones se toman al minuto”, dijo el canciller ecuatoriano.

Esto se da en un contexto en el que estos países, adyacentes a Ucrania y desde donde aguardan los refugiados ecuatorianos, enfrentan también un clima de inseguridad frente al implacable ataque ruso contra las ciudades más grandes de su vecino europeo.

