El primer vuelo humanitario de Ecuador llegará este jueves

Uno de los grupos de ecuatoriano que viajaron a Lviv para salir de Ucrania

Los ecuatorianos residentes en Ucrania que ya pudieron abandonar el país, la mayoría estudiantes, retornarán al país en un vuelo humanitario desde Varsovia, capital de Polonia, programado para el miércoles 2 de marzo. El vuelo, que tiene cupo para 350 ecuatorianos, cuenta con solo 236 registrados, indicó Juan Carlos Holguín, Canciller ecuatoriano. Algunos estudiantes se muestran renuentes a evacuar y abandonar sus estudios, otros prefieren enviar a sus mascotas en su lugar.

“Hay chicos que aun habiendo vivido lo que han vivido, han preferido quedarse. Estamos en una guerra que no sabemos dónde va a terminar”, indicó Holguín e hizo el llamado para que los padres y madres animen a sus hijos a retornar.

Con respecto al primer vuelo humanitario, puntualizó que “hasta este momento son 236 ciudadanos los que se han registrado en el vuelo humanitario de regreso a Ecuador”, el cual no tiene costo y que partirá de Varsovia y hará una parada técnica en Madrid hacia Quito. El vuelo saldrá el miércoles en horas de la noche (hora local).

Muchos prefieren permanecer en Europa Oriental a pesar de la posibilidad de un escalamiento del conflicto, teme el Canciller. “Uno sabe cómo inicia una guerra, pero no cómo termina”, dijo Holguín. Él aclaró que el vuelo no tiene ningún costo y que no hay requisitos sanitarios para abordar, referente a la actual pandemia de COVID-19. Se enviarán buses para el transporte desde los refugios hacia el aeropuerto de Varsovia. También indica que harán todo lo posible para efectuar el transporte de las mascotas e instó a los familiares a convencer a los estudiantes a regresar.

La Cancillería ecuatoriana también gestionó 25 cupos con el Gobierno mexicano para el vuelo que parte desde Bucarest, capital de Rumania, para la misma fecha. La institución reportó este 1 de marzo que 498 ecuatorianos han dejado Ucrania, que es atacada por Rusia.

Ante la intención de quedarse en Europa, la Cancillería aclaró que el gobierno ecuatoriano no gestionará visas de turistas. Holguín indicó que es ilegal quedarse en otro país. “Por favor, regresen en el avión humanitario”, pidió el Canciller en Twitter.

La travesía de los ecuatorianos que buscan salir de Ucrania

Durante todo el fin de semana se conocieron los testimonios de los jóvenes que se acercaban a las fronteras para salir de Ucrania: no habían comido, soportaban temperaturas heladas y trataban de avanzar en medio del caos y las miles de personas que también huyen de los ataques rusos. La Acnur estima que hay 500.000 desplazados en las fronteras ucranianas.

El viceministro Vayas dijo a El Comercio que hubo problemas para los ecuatorianos al cruzar las fronteras ucranianas porque los militares ucranianos querían reclutar a los jóvenes. Vayas explicó que “hay autoridades en los puntos de frontera, ucranianas, que a los varones entre 16 y 60 años no les están permitiendo salir hasta averiguar ellos en su base de datos si no tienen nacionalidad ucraniana”.

Edison Montachana, un joven ecuatoriano que ha reportado su experiencia en Ucrania, escribió en Twitter: “Entendemos que debe ser una gestión complicada por muchos temas para la Cancillería, pero puedo decir que han trabajado. Hasta que salga el último que desea salir, olvidemos las críticas, que yo he visto como todos trabajan duro, sin descanso”.

