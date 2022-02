La Embajada de EEUU en Cuba repudió que la dictadura obligue al exilio a la artista Anamely Ramos González

Anamely Ramos González (Facebook)

La Embajada de Estados Unidos en Cuba repudió este miércoles que la dictadura obligue al exilio a la artista Anamely Ramos González .

A través de un mensaje en Twitter, el cuerpo diplomático expresó: “Hoy, el gobierno cubano exilió a la artista @AnamelyRamos al negarle el regreso a Cuba. ¿Qué clase de gobierno no deja que sus ciudadanos regresen a su patria?”, se preguntó.

Y respondió: “Uno que exilia y encarcela a sus propios artistas, académicos y periodistas por expresar pacíficamente sus opiniones. El mundo del siglo 21 debe exigir al régimen que ponga fin a esta cruel política de exilio ”.

La activista cubana Anamely Ramos había comunicado en sus redes sociales su voluntad de regresar este miércoles a la isla, pero la aerolínea American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami le comunicó esta mañana que una disposición de las autoridades cubanas no permite su entrada al país, informó Radio Televisión Martí.

(2/2) Uno que exilia y encarcela a sus propios artistas, académicos y periodistas por expresar pacíficamente sus opiniones. El mundo del sigo 21 debe exigir al régimen que ponga fin a esta cruel política de exilio. — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 16, 2022

La activista del Movimiento San Isidro había expresado: “Hoy regreso a Cuba. Pero antes vine al mar. Se me ocurrió una idea mirándolo: lo que el mar une, no debe separarlo el hombre. Hay demasiadas historias tristes asociadas a ese mar, hay que llenarlo de cosas alegres. Así me siento ahora: alegre. Yo sé al país al que regreso pero aún así yo sé que voy hacia la libertad. Ellos tienen el poder, un tipo de poder por el que deberían sentir vergüenza todos los días. Se sienten seguros pero esa seguridad es de cartón. Han generado horror y ese horror los alcanzará. El poder de nosotros reúne y el de ellos expulsa. Concentrémonos en reunir”.

Luego, continuó: “Mi hijo me tocó una pieza de violín ayer. Ha crecido mucho y toca muy lindo. Yo también tengo muchas cosas que perder pero el que da la vida nunca pierde. Esto es sobre todo para que mi hijo tenga el derecho de regresar a casa. Seguimos conectados. Los amo”.

La pareja del rapero encarcelado Maykel Castillo Pérez, “El Osorbo”, dijo en un mensaje anterior al medio citado: “Espero poder llevar una vida normal, con movilidad dentro de mi país, espero no estar presa en mi casa, espero no tener vigilancia constante y espero también acompañar a las personas que hoy están en una situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales son mis amigos, son mi familia como es Maykel Castillo o Luis Manuel Otero Alcántara, que están enfermos, que están presos”.

Radio Televisión Martí recordó que en enero de 2021 salió de Cuba rumbo a México para un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana (IBERO). Y en noviembre del mismo año viajó a Estados Unidos para la inauguración de una exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela en el Museo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizada por la Fundación Víctimas del Comunismo (VOC). En EEUU participó en distintos actos para exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

SEGUIR LEYENDO: