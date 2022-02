Ordenaron la detención del ex comandante en Jefe del Ejército de Chile por corrupción

El ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, interrogó por casi 10 horas al ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer por el uso de gastos reservados en el Ejército de Chile y ordenó su detención en el Batallón de Policía Militar, a la espera de resolver su situación en el plazo legal de 5 días. Según dio a conocer el Poder Judicial, las diligencias continuarán “hasta resolver la situación procesal el 14 de febrero próximo”.

Este hecho se da en el marco del caso denominado “fraude en el Ejército” y que mantiene procesados a los ex altos mandos de la institución castrense por el desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de gastos reservados. Hasta ahora el único que no había sido encartado era el ex comandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer.

En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta y que la ministra en visita descubrió mientras indagaba a otros ex generales. Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta.

De acuerdo a la información, actualmente la causa mantiene a 54 procesados, entre los que se cuentan los ex comandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo.

El ex alto oficial declaró que “en la época del general (Humberto) Oviedo, los pagos que se hicieron con recursos de ‘libre disposición para el comandante en jefe alcanzaron una suma aproximada de $ 750.000.000′″, y que “lo mismo se hacía en el periodo del general Izurieta Ferrer”, con un gasto similar al de Oviedo. Izurieta, además, aparece mencionado en la declaración del general (R) Fuente-Alba, quien confirma a la jueza Rutherford el pago de una mesada de $ 800 mil mensuales a ex comandantes en jefe y que uno de los receptores de estos montos era Óscar Izurieta.

Una vez finalizadas las diligencias en contra del excomandante en jefe, la magistrada determinó que quede detenido. Tiene hasta el lunes para imputarlo y de concretarse esto se daría un escenario judicial peculiar: todas las ex máximas autoridades del Ejército chileno, que ocuparon el cargo tras la dictadura de Augusto Pinochet, estarían bajo cargos penales. A Fuente-Alba, Oviedo y ahora Izurieta se sumaría el caso de Juan Emilio Cheyre, quien -a diferencia del resto- enfrenta cargos por casos de violaciones a los derechos humanos.

Prorroga de la ministra Romy Rutherford

La Corte Suprema acordó prorrogar la dedicación exclusiva de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, en la investigación del caso denominado “Fraude en el Ejército”.

Éste, también conocido como “Milicogate”, tiene más de 30 aristas que están siendo indagadas por la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Al resolver, el pleno de ministros tuvo en consideración la complejidad y extensión de la causa, por lo que se hace aconsejable la extensión de la dedicación exclusiva de Rutherford, con el objetivo de propender a una mayor agilidad en su tramitación.

