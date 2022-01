Una reunión entre legisladores de la derecha uruguaya terminó con escándalo, un insulto racista y un portazo

Un grupo de senadores, diputados y ediles se reunió en Uruguay y la situación terminó con con gritos y portazos por el enfrentamiento de dos de los presentes Foto: en la derecha, Alejandro Repetto (edil del Partido Nacional) y a la izquierda Julio Lara (prosecretario de la Comisión Administrativa del Parlamento)

Un grupo de senadores, diputados y ediles de partidos de derecha uruguayos se reunieron en el Palacio Legislativo para definir una estrategia en conjunto para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC) y posicionarse frente al aumento de impuestos que definió el Intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi. La situación terminó con gritos y portazos por el enfrentamiento de dos de los presentes.

Los partidos de derecha, coalicionados por el gobierno de Luis Lacalle Pou, están buscando conseguir votos a favor de mantener la LUC vigente, ya que la misma consiguió la cantidad de firmas suficientes para un referéndum. Se trata de la primera ley que promulgó el presidente cuando asumió su gobierno, que ha presentado resistencia por parte de los dirigentes de izquierda y de la población.

El 14 de enero, los legisladores miembros de la coalición por el departamento de Canelones se habían reunido para analizar los aumentos impositivos en la “tasa de servicio” que incorporó Orsi y acordaron pedirle que retirara su decisión. En esa instancia, decidieron volver a juntarse en Montevideo para emitir una declaración pública.

La reunión se llevó a cabo el martes 25 de enero, en el Palacio Legislativo, en Montevideo. Algunos sectores, incluso dentro del propio Partido Nacional (partido al que pertenece Lacalle Pou), mostraron sus discrepancias en cuanto a cuál debe ser la posición adoptada.

El diputado Sabastián Andújar, por ejemplo, cree que lo correcto es pedirle una reunión al Intendente de Canelones para hacerle saber de las diferencias. Mientras tanto, los diputados Alfonso Lereté y Javier Radiccioni sostienen que hay que hacer un llamado a la Junta Departamental, informó La Diaria.

Pero durante la discusión hubo un cruce entre dos dirigentes del Partido Nacional, según el Semanario Búsqueda. Se enfrentaron Julio Lara, prosecretario de la Comisión Administrativa del Parlamento, y el edil o concejal blanco de Canelones, Alejandro Repetto.

Las fuentes allí presentes contaron que Repetto cuestionó a Lara por sus declaraciones públicas y le dijo que debería estar agradecido con él por haber sido una de las personas que defendió a su pareja, cuando durante el gobierno anterior de Tabaré Vázquez fue observada por faltar 502 días a su trabajo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

También dijo que tiene más votos que Lara, a pesar que este último tenga una larga carrera política. Según cinco participantes de la reunión, la pelea terminó a los gritos entre los dos miembros del Partido Nacional, comunicó el diario El País. De hecho, Repetto llegó a decirle a Lara, “sos un negro de mierda”.

En ese momento, el edil decidió retirarse de la reunión y dar un portazo. Repetto fue consultado al respecto y declaró, “no tengo nada para decir, la verdad son cosas internas del partido”. Sobre el insulto racista, el edil agregó que “no es así. Lo único que se habló fue que cuando se firman cosas en conjunto deben salir declaraciones en conjunto. Después salen al otro día a hacer notas cada uno por su lado. Yo le dije que eso no era estar unido. Es eso, nada más”

También admitió haberle dicho “negro”, pero que es un apodo cariñoso. “Cuando estábamos hablando él me interrumpió y yo le dije: ‘dejame hablar, Negro’. Nada más que eso. De mierda, ni loco. Esas cosas yo no las digo. No se me ocurrirá decirlas. ‘Dejame hablar, Negro’, le dije y nada más. Porque a Lara le decimos Negro. Es cariñoso. Se le dice Negro cariñosamente”, continuó Repetto.

Lara, por su lado, dijo que no tiene pensado volver a un encuentro de este tipo. Confirmó, además, la gravedad de la discusión y los gritos a los que conllevó. “Lo tomé como de quien viene. No le contesté absolutamente nada. El tema terminó. La reunión tuvo dificultades para sacar un comunicado y yo me fui para mi despacho a trabajar. Después me vino a pedir disculpas el líder del sector, Andújar. No fue la única discusión. Se dieron discusiones muy duras”, finalizó.





