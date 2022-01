Multarán con más de 100 dólares a quienes no usen o usen mal las mascarillas en Quito

Una persona revisa su celular en las calles de Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Las personas que no usen cubrebocas o que utilicen la mascarilla de forma incorrecta en el espacio público, en el interior de los vehículos o en las motocicletas serán sancionadas con una multa de USD 106,25, según determinaron las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito, capital de Ecuador.

El uso correcto de la mascarilla –cubriendo desde la nariz hasta el mentón– se volvió una de las medidas de bioseguridad elementales para contener los contagios de COVID-19, sin embargo, luego de casi dos años de pandemia, muchas personas se han relajado y prefieren no usar el cubrebocas. Es por ello que el Código Municipal quiteño ha establecido que todos los ciudadanos deben usar la mascarilla incluso si realizan actividades al aire libre. Si esto se incumple, los ciudadanos deberán pagar una multa correspondiente al 25 % (USD 106,25) del salario básico del país, que ahora es de USD 425. Sin embargo, si la persona es reincidente, la multa ascenderá al 50% del salario unificado, es decir que pagará USD 212,50.

Las sanciones por el uso inadecuado del cubrebocas también se extienden hacia los dueños de locales comerciales cuyos empleados no respeten la norma de bioseguridad. Si la autoridad de control observa que existen infracciones en los negocios, podrá sancionar con una multa de USD 850, equivalente a dos salarios básicos. Si hay reincidencia, la multa se duplica y deberá pagar USD 1.700.

La Agencia Metropolitana de Control realizó 12.200 operativos en el 2021 en los espacios públicos y en el sistema de transporte. Como parte de esos controles, 1.000 personas fueron sancionadas por no usar correctamente el cubrebocas. Hay cuatro sectores, principalmente, donde la autoridad ha observado que se incumplen las normas de bioseguridad en Quito, estos son: el Centro Histórico, Comité del Pueblo, Calderón, Calle J en Solanda, sobre todo cerca de negocios y mercados.

Los contagios de COVID-19 han incrementado

Durante la última semana, en el Ecuador los contagios de coronavirus han incrementado. Hasta el 17 de enero, se registraron 625.059 casos de COVID-19, sin embargo, dos días después, el 19 de enero, se contabilizaron 658.045. En dos días, la diferencia de contagios confirmados fue de 32.986.

Un hombre se somete a una prueba PCR de detección de coronavirus en el centro de Salud Pichincha Humana, en una fotografía de archivo. EFE/ José Jácome

Ante los aumentos de contagios y con las unidades de cuidados intensivos ocupadas al 76 % en todo el sistema de salud a escala nacional, las autoridades han insistido en la necesidad de la vacunación y han declarado la alerta de “alto riesgo” para 193 cantones del Ecuador, lo que corresponde a más del 80 % del territorio nacional. Además, se ha restringido la presencialidad en las instituciones públicas, el aforo en los espacios públicos y se han cerrado nuevamente las escuelas.

A pesar del incremento de los casos de coronavirus, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, ha descartado la posibilidad de un confinamiento. “No solamente tenemos que preocuparnos de que la salud física, biológica no sufra, también nos tenemos que preocupar de que la economía no sufra... y por la libertad que todos quieren sentir de salir a trabajar, mandar a sus hijos a estudiar, para que los jóvenes vayan a la universidad”, aseguró el mandatario a inicios de esta semana.

El aumento de contagios está relacionado con la llegada de la variante omicrón al país. La vacunación ha sido clave para evitar muertes, según explicó Lasso: “mientras en el 2021 llegábamos a 43 fallecidos cada mil contagiados, hoy no se llega ni siquiera a uno ”.

Actualmente, más de 13 millones de ciudadanos en Ecuador ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Según los datos oficiales, más de 2.1 millones de personas han sido vacunadas con la dosis de refuerzo.

