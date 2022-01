Cómo un municipio uruguayo logrará ahorrar más de dos millones de dólares anuales en electricidad

El departamento de Maldonado ahorrará casi 215.000 dólares americanos por mes en energía por la incorporación de paneles solares Fotos: Intendencia de Maldonado

El departamento de Maldonado, el mismo que contiene la ciudad de Punta del Este y el que tiene a la ciudad de Maldonado como capital, la tercera más grande del país, logrará un ahorro de más de 9 millones de pesos uruguayos, el equivalente a casi 215.000 dólares americanos, cada mes.

El dinero que comenzaron a ahorrar en facturas de UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) la empresa estatal de energía, es parte de un plan de reconversión energética que, actualmente, abarca los diez establecimientos con mayor consumo de energía.

Por eso, se instalaron paneles solares en Cedemcar, la piscina de Piriápolis, el Campus de Maldonado, el polideportivo del barrio Cerro Pelado, el polideportivo de Aiguá, la planta asfáltica, Talleres, y los edificios tanto de la Junta Departamental como de la propia Intendencia de Maldonado.

Según el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, con el ahorro generado de parte de las 700 facturas que paga la administración departamental, se paga no solo a la empresa encargada de la instalación de los paneles, sino que se pueden realizar otras obras que profundicen en políticas sociales.

En algunos de los establecimientos mencionados ya se concretó la instalación de paneles, pero hay otros cuyo proceso se espera culminar para el mes de julio de 2022. Dentro de los espacios más novedosos se encuentra el techo del estacionamiento del estadio Domingo Burgueño Miguel que estará conformado en su totalidad por los paneles solares.

El “Proyecto de Energías Renovables” fue iniciado durante la administración anterior del actual intendente, Enrique Antía, y se basa en el aprovechamiento de la energía solar para lograr una transformación de la matriz energética del departamento de Maldonado y así colaborar tanto con el medio ambiente como con las finanzas de la administración. El objetivo es que en el 2030, el 70% de la energía que consuma la Intendencia de Maldonado sea generada por acciones propias.

Se llegará a una cantidad de 1.840 paneles solares instalados en todo el departamento de Maldonado.

La matriz energética uruguaya

Uruguay es el segundo país del mundo con con mayor incorporación de energías renovables en su matriz energética. La mayor parte se la lleva la energía eólica. El único país que supera a Uruguay en esta incorporación es Dinamarca. Luego vienen otros países como Irlanda, Alemania, Grecia, España, Reino Unido, Portugal, Australia, Holanda, Suiza y Bélgica.

El objetivo de la Intendencia de Maldonado es que en el 2030, el 70% de la energía sea generada por acciones propias

Con 43 parques eólicos que generan energía eléctrica, este tipo de energía representa un 33% de la matriz. El resto proviene de la hidráulica (29%), de la leña y los residuos de biomasa (23%), del gasoil (10%), de la solar (3%) y del fueloil (2%).

La matriz genera, en total, 1.410 ktep, lo que equivale a 1.4 millones de toneladas de petróleo. De la matriz, un 96% de la energía es generada por recursos renovables.

La energía eólica y la solar son consideradas energías “no despachables”, es decir que cuando hay viento, los molinos dan energía y cuando hay luz también lo hacen los paneles solares. Si no están los recursos, entonces no hay energía. La regulación de la potencia depende de la naturaleza. Al ser no despachables, son las primeras energías en utilizarse porque no son almacenables.

En Uruguay, a pesar de que el 96% de la energía utilizada para la matriz energética provenga de energías renovables, todavía permanecen sin cambios la movilidad y la industria. Estas dos todavía viven, casi que en totalidad, a través de los combustibles fósiles.





